Pedidos de bienes duraderos de EE. UU., en el punto de mira

Abril 26, 2022 10:43

Una medida clave de la productividad industrial en los EE. UU. será la principal noticia de trading de hoy. Los resultados de los pedidos de bienes duraderos de EE. UU. para marzo están en el punto de mira en medio de las altas tasas de inflación y la fortaleza del USD.

Los bienes duraderos son artículos que duran tres meses o más, como equipos informáticos o vehículos.

La encuesta es un indicador importante de la salud de la economía estadounidense e incluye los sectores de maquinaria, tecnología, industrial y transporte.

Se espera que las cifras mensuales hayan caído del 2,2 por ciento de febrero al 1 por ciento en marzo, lastradas por los aumentos de precios en las cadenas de suministro de materias primas y productos relacionados.

En el momento de redactar este informe, el sentimiento del mercado desconfía de la inflación y es sensible a cualquier señal de recesión en EE. UU.

Si la actividad industrial se ralentiza y los resultados de los pedidos de bienes duraderos son inferiores a lo esperado, los traders pueden reaccionar vendiendo USD y refugiándose en otro activo refugio: el oro.

Si las cifras son mejores de lo esperado, el USD podría ganar apoyo para su fortaleza actual, aliviando las preocupaciones a corto plazo sobre una recesión en los EE. UU.

Hay argumentos en ambos lados sobre las fortalezas y debilidades de los pedidos de bienes duraderos. Los pedidos de bienes duraderos en marzo pueden haberse visto afectados negativamente por los altos precios del petróleo, que encarecieron los bienes.

Las cadenas de suministro de productos básicos continúan bajo presión por los temores de escasez del lado de la oferta provocados por el conflicto en curso en Ucrania, que ahora está entrando en el tercer mes.

Dado que el sector laboral de EE. UU. es resistente, es posible que esta fortaleza pueda alimentar el sentimiento de inversión hacia los bienes duraderos, incluso si son más caros debido a la inflación.

Los precios mundiales al contado del petróleo han comenzado a experimentar una presión a la baja debido a los confinamientos por COVID-19 en China, ante las expectativas de que la demanda de combustible se desplome a medida que el sector industrial se desacelera o se detiene durante semanas, incluso meses, a la vez.

Los confinamientos en China no habrían afectado los pedidos de bienes duraderos de marzo desde que comenzaron este mes, pero es un factor a tener en cuenta para los resultados de abril.

Informes de resultados del mercado de valores

En noticias de inversión, hoy se publicarán los informes de resultados de las empresas de gran capitalización Microsoft Corp, Alphabet A y Alphabet C, Visa Inc, Pepsico Inc y Novartis AG.

