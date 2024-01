Repasamos el rendimiento de los Siete Magníficos en 2023

Enero 03, 2024 13:37

Los Super Seven (o los Siete Magníficos, como lo acuñan algunos economistas) han sido noticia financiera en repetidas ocasiones durante el pasado 2023. Parece claro que en este artículo no nos estamos refiriendo a la película western de los años 60 protagonizada por Charles Bronson, Steve McQueen y James Coburn, entre otras estrellas de Hollywood.

Hoy en día, los Siete Magníficos son un grupo de empresas tecnológicas que se reparten gran parte del mercado tecnológico y que probablemente seguirán dominando el sector en 2024. El conjunto lo forman Amazon, Meta, Microsoft, Nvidia, Tesla, Alphabet y Apple. Cabe destacar que todos ellos registraron un aumento del 74 % en valor combinado durante 2023.

En este artículo vamos a repasar el rendimiento de cada una de las empresas que comprenden los Siete Magníficos y que podría ayudarte a entender por qué todos ellos son tan reconocidos. ¡Comenzamos!

Amazon

Amazon.com mostró un sólido rendimiento financiero en 2023. En el 3T, que finalizó el 30 de septiembre de 2023, la empresa registró un notable aumento del 13 % en sus ventas netas, alcanzando los 143 100 millones de dólares. Además, le siguió un crecimiento del 11 % en las ventas netas durante el 2T, lo que se traduce en un notable repunte de los ingresos generales.

Los beneficios de Amazon se han prácticamente triplicado, lo que demuestra su resiliencia financiera y su dominio del mercado. Es por ello que los analistas se han mostrado optimistas sobre los resultados de la empresa, y las previsiones bursátiles pronostican resultados positivos para este 2024. Aunque Amazon es un motor clave en el panorama mundial del ecommerce y la tecnología, los despidos derivados de la reestructuración, y las huelgas con una plantilla que exigiendo aumentos salariales han revelado que la dirección de Amazon podría enfrentarse a nuevos retos en 2024.

Meta

Meta Platforms, antes conocida como Facebook, también mostró unos sólidos resultados financieros en 2023. La empresa informó de un tercer trimestre realmente positivo, con un aumento del 23 % en ingresos, acuñando así su tasa de crecimiento más rápida desde 2021. El informe del 3T de Meta, publicado el 25 de octubre de 2023, mostró unas perspectivas financieras positivas que superaban las expectativas. La aplicación de medidas de recorte de costes sin duda ha contribuido a este sobresaliente año para Meta, impulsando así el rendimiento de sus acciones.

Microsoft

En 2023, Microsoft ha experimentado altibajos, a diferencia de las dos empresas anteriores. Por un lado, mostró una gran capacidad de recuperación, con un repunte de sus acciones de aproximadamente un 40 %, marcando un año de crecimiento realmente exitoso. El compromiso de Microsoft con la sostenibilidad medioambiental, como se indica en su Informe Anual de 2023, también refleja iniciativas positivas.

Sin embargo, preocupa el posible impacto futuro en las acciones de los temores en materia de regulación. La interacción entre el sentimiento positivo del mercado y la confianza de los inversores se destaca como un factor clave que influye en el precio de las acciones de Microsoft. Así, el próximo informe de resultados despierta expectación, con una incertidumbre palpable sobre la capacidad de Microsoft para superar las previsiones.

Nvidia

Los resultados de Nvidia en 2023 han superado las expectativas gracias al auge de la IA y a la producción continuada de su hardware avanzado. A pesar de la preocupación por el elevado coste de la GPU GeForce RTX 4060, resaltan aspectos positivos, como sus notables prestaciones y su rendimiento en los benchmarks.

Nvidia ha logrado desafiar las expectativas, registrando un increíble crecimiento de los ingresos que supera el 200 %, sorprendiendo positivamente a Wall Street. El sector de la inteligencia artificial es sin duda una senda prometedora para Nvidia, con una valoración positiva que refleja el optimismo al respecto de un éxito prolongado.

Tesla

En 2023, Tesla siguió dominando el mercado de los vehículos eléctricos con el Model Y Performance, aclamado por su impresionante velocidad y cero emisiones. Entre los aspectos positivos encontramos la innovación y el liderazgo de mercado de Tesla, impulsados por la entusiasta acogida del Model 3 Performance.

Sin embargo, no se dejan atrás algunas cuestiones, como su elevado precio, los extensos tiempos de carga, los posibles problemas de fiabilidad y la limitada disponibilidad. En ocasiones, la experiencia de los clientes pone de manifiesto la falta de comunicación por parte de Tesla. A pesar de estas problemáticas, las perspectivas siguen siendo dinámicas, como ya se destacó en la presentación de resultados de noviembre de 2023.

Alphabet

En 2023, Alphabet, la empresa matriz de Google, mostró un rendimiento mixto. Entre los aspectos positivos más destacados tenemos un aumento del 11 % en los ingresos para el trimestre que finalizó el 31 de marzo de 2023, alcanzando nuevas metas con Sundar Pichai como CEO. Sin embargo, vimos una caída de la acción en el 3T, con un fallo de la nube que eclipsó por completo los positivos resultados generales, revelando potenciales vulnerabilidades en la diversa cartera de la compañía.

A pesar de las fluctuaciones, los analistas expresaron su confianza en la trayectoria positiva de Alphabet, respaldada por una subida de las acciones del 51 % en 2023. Parece claro que este pasado año ha mostrado la naturaleza dinámica de Google Alphabet en su intento de adaptarse a los retos del cambiante panorama tecnológico.

Apple

En 2023, Apple se enfrentó a una combinación de retos y oportunidades. A principios de año, indicaban en un informe los desafíos financieros, con reiterados descensos en los ingresos, marcando su primer descenso en ventas interanuales desde 2019. Sin embargo, los analistas de Morgan Stanley enfatizaron los aspectos positivos a largo plazo de Apple, manteniendo una calificación de compra a pesar de la pérdida de ganancias.

En noviembre, la empresa anunció unos ingresos de 89 500 millones de dólares en los meses de julio, agosto y septiembre, un 1 % por debajo del mismo trimestre del año anterior. Esto nos dice que, a pesar de los retos, Apple no deja de ser un motor fundamental en la industria tecnológica, con continuos debates sobre sus estrategias y potencial de crecimiento.

Operar con los Siete Magníficos siendo trader principiante

Es cierto que los Siete Magníficos han tenido un rendimiento inesperadamente positivo en el entorno financiero actual, en el que los costes de endeudamiento han alcanzado niveles sin precedentes. Sin duda, los traders principiantes han estado expuestos a numerosas actualizaciones de noticias sobre estas siete empresas, que han crecido considerablemente en 2023.

Sin embargo, no hay que olvidar que los resultados pasados no son un indicador fiable de rendimientos futuros. Por lo tanto, conviene invertir tiempo en aprender cómo funciona el trading y las cosas a evitar a la hora de ejecutar operaciones. Una buena forma de hacerlo es consumiendo el material educativo que ofrecen los brókers, como webinarios, artículos, guías, ebooks, etc., fácilmente accesibles y, en muchas ocasiones, de forma gratuita.

Además, tampoco se debe ignorar el uso de herramientas de gestión del riesgo, como las órdenes de stop loss y de take profit. De utilizarlas correctamente, pueden ser de gran ayuda cuando los mercados se mueven en contra de tus planes. Sin duda, los traders principiantes deben familiarizarse con las plataformas de trading que utilizan y con las herramientas de trading que éstas ofrecen.

