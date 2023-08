Todo lo que debes saber antes de operar con el peso mexicano (MXN)

Agosto 17, 2023 19:03

Si nos referimos a América, a la mayoría le viene a la mente los Estados Unidos o, en algunos casos, Canadá. Sin embargo, México se encuentra entre los países con una historia más rica del continente y una economía en crecimiento. Operar con el peso mexicano (MXN) frente a las principales divisas como el dólar estadounidense, el euro o la libra esterlina pueden ser opciones interesantes si lo que quieres es diversificar tu cartera de trading.

Sin embargo, lo cierto es que el peso mexicano no es tan popular como sus homólogas. En este artículo, te traemos información útil sobre el peso mexicano y su correlación con la economía mexicana, que de otra forma podrían ser difíciles de encontrar en un mismo lugar.

El peso mexicano y la economía mexicana

México tiene una población de 128 000 000 habitantes y ostenta el puesto 14 en cuanto a PIB mundial en términos nominales. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha elevado su previsión de crecimiento del PIB de México para 2023 al 2,6 %, un 0,8 % más que el 1,8 % previsto en abril.

La revisión de las perspectivas refleja los resultados económicos positivos que ha registrado el país en los últimos meses. La economía creció un 1,1 % en el 1T de 2023, superando las expectativas de los analistas y acumulando seis trimestres consecutivos de crecimiento.

Según un informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI), la inflación general anual del IPC continuó descendiendo durante el mes de julio, situándose en el 4,79 %. La cifra estuvo en línea con las expectativas de los analistas y marca la sexta caída consecutiva de la inflación.

El principal objetivo del Banco de México es preservar el valor de la divisa mexicana a largo plazo para mejorar el bienestar de los mexicanos, manteniendo una inflación baja y estable. De acuerdo con la página web, el Banco de México fue fundado el 1 de septiembre de 1925. La economía mexicana ha venido sufriendo altibajos en las últimas décadas, y el banco central ha desempeñado un papel fundamental en la reducción de la inflación. Desde 1994, el Banco de México (Banxico) goza de autonomía para elaborar y aplicar su propia política monetaria.

Evolución del peso mexicano

Tras rozar brevemente un mínimo de varios años de 21,50 en enero de 2017 frente al dólar estadounidense, el peso mexicano inició un repunte, y en septiembre de 2017 cotizaba en torno a 17,60. En los dos años siguientes, el peso se estabilizó, cotizando entre 18 y 20 pesos por dólar estadounidense, tal y como vemos a continuación:

Fuente: Admirals MetaTrader 5 - Gráfico Mensual USD MXN.

Rango de fechas: 1 de octubre de 2017 - 17 de agosto de 2023. Fecha de Captura: 17 de agosto de 2023. Los resultados pasados no son una garantía fiable de rendimientos futuros.

El inicio de la pandemia en 2020 perjudicó a la divisa mexicana, pues perdió valor frente al dólar estadounidense, alcanzando los 25 pesos a finales de marzo de 2020. Sin embargo, a finales de año, consiguió ganar algo de terreno, cotizando a 20 pesos frente al dólar estadounidense.

Fuente: Admirals MetaTrader 5 - Gráfico Diario USD MXN.

Rango de fechas: 31 de enero de 2023 - 17 de agosto de 2023. Fecha de captura: 17 de Agosto de 2023. Los resultados pasados no son una garantía fiable de rendimientos futuros.

En 2023, el peso mexicano continuó fortaleciéndose frente al dólar estadounidense, cotizando a 16,75 el 1 de julio. Esto supuso un mínimo de siete años y medio, lo que hizo que algunos usuarios de redes sociales apodaran a la divisa mexicana "superpeso". Un informe de ING señalaba que, en lo que respecta a las divisas de LATAM, "el peso mexicano sigue siendo una de las divisas con mejor rendimiento del año, superado sólamente por el peso colombiano (¡que ofrece un rendimiento implícito del 14,4 %!). A los inversores les llama el negocio del carry de México, su economía bien gestionada y la exposición al crecimiento sorprendentemente fuerte de EE. UU. en lo que va de año. De hecho, las remesas de trabajadores a México alcanzaron un récord de 5700 millones de dólares en mayo".

Opiniones de los analistas sobre el peso mexicano y la política monetaria de México

El 10 de agosto, el Banco de México mantuvo su tipo de interés de referencia en el 11,25 %, en línea con las previsiones de los analistas, sugiriendo que las perspectivas inflacionistas siguen siendo "muy complejas" e implicando que podría mantenerse sin cambios durante algunos meses más. En el comunicado posterior a la reunión, los responsables de la política del banco afirmaron que "para lograr una convergencia ordenada y prolongada de la inflación general hacia el objetivo del 3 %, (el consejo) considera que será necesario mantener el tipo de referencia en su nivel actual durante un largo periodo."

Por su parte, los analistas de ING redactaron en un informe publicado el 18 de julio que "el descuento del mercado ve un recorte de tipos del banco central mexicano a partir de noviembre. Estamos de acuerdo, y de hecho podemos ver una bajada de tipos más rápida de lo que el mercado descuenta a partir de entonces. Hay mucha comodidad incorporada, que puede deducirse de la apreciación del peso y de las caídas de los tipos de mercado". También añadieron que "hay un alto grado de comodidad política en la curva mexicana (TIIE), tanto que nos inclinamos cada vez más a anticipar el inicio de un proceso material de relajación en los próximos meses. El tipo de interés oficial se sitúa en el 11,25 %, un 6 % por encima del tipo de los fondos de la Reserva Federal, lo que supone un colchón bastante amplio, que sólo se ha visto superado en dos ocasiones en los últimos 15 años: recortes de emergencia de la Fed durante la Gran Crisis Financiera y el mismo escenario al inicio de la pandemia. No es necesario que este spread sea mayor. De hecho, creemos que se estrechará a medida que la Fed suba un poco más, mientras que Banxico se mantiene firme".

Los economistas de Morgan Stanley sugieren que el nearshoring probablemente podría impulsar la economía mexicana. En su nota a los inversores, publicada el 27 de julio, señalaban: "Si la industria manufacturera estadounidense ha de depender menos de China, creemos que el camino será a través de México. Se espera que el nearshoring sea una carrera de fondo que podría ayudar a construir nuevos ecosistemas en los centros manufactureros existentes en México. A medida que crezcan el PIB y el sector manufacturero de México, también deberían hacerlo los beneficios empresariales, especialmente en los sectores financiero, industrial y de consumo. De hecho, durante los periodos de crecimiento del PIB por encima de la media, la renta variable mexicana ha tendido a obtener mejores resultados en términos de valoración, rentabilidad y rendimiento operativo. La tendencia al nearshoring ya ha impulsado una revalorización de las acciones mexicanas, y los analistas ven más alzas para las empresas nacionales en los próximos cinco años a medida que la segunda ola de crecimiento del nearshoring cobre impulso."

Dado que se espera que los ciudadanos mexicanos voten en las elecciones del próximo año, los analistas de Commerzbank sugieren que el resultado podría ser crucial para el peso mexicano y la economía local. "Las próximas elecciones de julio de 2024 serán decisivas para la economía mexicana, y consecuentemente para el peso. Las inversiones en infraestructura, seguridad y capital humano, así como las reformas favorables a las empresas, no solo deberían aumentar el potencial de crecimiento inherente de México, sino también mejorar el atractivo del país como destino de inversión. Con las reformas adecuadas, creemos que México puede estar bien posicionado para beneficiarse de un aumento de las actividades de nearshoring y friendshoring por parte de empresas mundiales, lo que tendría un impacto positivo a largo plazo sobre el MXN", leemos en su informe.

Operar con el peso mexicano y gestión del riesgo

Como ocurre con todos los pares de divisas, operar con el peso mexicano frente al dólar estadounidense, el euro, la libra esterlina o divisas menos populares conlleva riesgos. Los traders principiantes que no tienen experiencia en el funcionamiento de los mercados de divisas deberían tomarse el debido tiempo de ampliar sus conocimientos financieros y conocer los fundamentos del mercado de divisas de manera que puedan elaborar una estrategia adecuada.

Parece claro que conocer puntualmente todas las noticias financieras y el funcionamiento de los mercados no es suficiente si no se dominan las herramientas de gestión del riesgo: las órdenes de stop-loss, por ejemplo, te ayudan a reducir la pérdida de fondos si los mercados se mueven en contra de tus estrategias. Si no conoces este tipo de herramientas, te animamos a familiarizarte con ellas.

Los brókers ofrecen una amplia gama de materiales educativos que podrían ayudarte a mejorar en tu viaje de trading al tiempo que minimizas los riesgos en el proceso. Los traders principiantes pueden aprovechar los webinarios, artículos, guías, seminarios, etc., preparados por traders más experimentados que comparten sus conocimientos con los principiantes. ¡Y la mejor parte es que muchos de ellos son gratuitos! ¡No pierdas la oportunidad de pasar al siguiente nivel como trader!

¿Te interesa el trading de noticias macroeconómicas? Aprende cómo funciona con nuestros webinarios gratuitos: conoce e interactúa con traders expertos. Observa y aprende en las sesiones de trading en directo.

Este material no contiene ni debe interpretarse como que contiene consejos de inversión, recomendaciones de inversión, una oferta o solicitud de transacciones en instrumentos financieros. Ten en cuenta que dicho análisis de trading no es un indicador fiable de ningún rendimiento actual o futuro, ya que las circunstancias pueden cambiar con el tiempo. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, debes buscar el asesoramiento de asesores financieros independientes para asegurarte de que comprendes los riesgos.