Fortalecimiento del yen con la reunión de las autoridades financieras japonesas

Mayo 30, 2023 14:14

El Ministerio de Finanzas japonés anunció que los funcionarios del ministerio se reunirían con los miembros del Banco de Japón (BoJ) y del Departamento de Servicios Financieros para debatir sobre los mercados financieros internacionales. Algunos medios de comunicación sugieren que, en la comparecencia posterior a la reunión, podríamos encontrar pistas sobre movimientos especulativos en contra del yen japonés.

Cabe señalar que la divisa japonesa se ha venido fortaleciendo conforme la reunión iba acaparando los titulares de noticias financieras. Recordemos que, desde el viernes, el yen rondaba mínimos de seis meses.

Por su parte, el gobernador del BoJ, Kazuo Ueda, reiteró que el banco central "mantendrá pacientemente la política monetaria laxa, pues queda un largo camino para alcanzar la inflación del 2 % de forma estable". Ueda también señaló que el BoJ seguiría adelante con sus planes de compra de bonos.

Crecimiento de la economía estadounidense en un 1,7 % este 2023

Según un informe publicado por el FMI, se prevé que la economía estadounidense experimente un crecimiento del 1,7 % en 2023 y de un 1 % en 2024. Los economistas del FMI sugirieron que, a pesar de la previsión de descenso de la inflación sobre los precios al consumidor en este año, esta se mantendrá por encima del objetivo del 2 % fijado por la Fed hasta el año que viene.

En palabras de Kristalina Georgieva, Directora Gerente del FMI: "La inflación sigue en cifras elevadas, el PCE nos advierte que nuestra labor no ha terminado... Siendo sinceros, debemos continuar al pendiente de los datos y ver qué más debemos hacer para conducir la inflación al objetivo". El director del FMI advirtió de que las “pérdidas por tenencia de valores de larga duración sin realizar aumentarían tanto en bancos como en entidades no bancarias, y el coste de la nueva financiación tanto para hogares como para empresas podría no ser asumible. Este endurecimiento de las condiciones financieras podría desencadenar un aumento en las quiebras [y] empeorar la calidad del crédito."

Credit Suisse actualiza su previsión de tipos del BoE

Dado que la inflación de Reino Unido se disparó de forma inesperada durante el mes anterior, los economistas de Credit Suisse revisaron y actualizaron sus previsiones en materia de tipos del Banco de Inglaterra (BoE). Como sugirieron en una nota a los inversores: "Hemos aumentado nuestra previsión de tipos terminales del Banco de Inglaterra del 4,75 % al 5,0 %. Primeramente esperábamos una subida de tipos y ningún recorte de los mismos para 2023; ahora estimamos que se efectuarán dos subidas más de 25 pb (en junio y agosto). Este cambio se debe a la sorpresa al alza que ha mostrado la inflación británica".

Los analistas de Credit Suisse también señalaron: "Sin embargo, esperamos que el BoE aumente tipos a un nivel inferior al de los precios de mercado (que sitúan los tipos máximos en el 5,4 %). Nuestra previsión es que la inflación general siga cayendo y que parte de la fortaleza de la inflación subyacente retroceda en el futuro. También esperamos una leve recesión que debería permitir al BoE efectuar una pausa en agosto."

Bank of America: se avecina subida de tipos de la Fed en junio

Los analistas de Bank of America estimaron que la subida de tipos en junio podría ser inminente. La nota del BoA afirmaba que "deberán cumplirse tres condiciones para una subida de tipos de la Fed. En primer lugar, la publicación de datos económicos positivos. En segundo lugar, buenos informes de cifras económicas, y, en tercer lugar, una tensión moderada de los bancos regionales".

Según sus analistas de mercado, la inflación sigue siendo demasiado alta como para que la Fed se plantee una pausa prolongada en las subidas de tipos, y añaden que si el banco central estadounidense decide renunciar a una subida en junio, se pondría sobre la mesa la posibilidad de una subida en julio.

Perspectivas de Nomura para los movimientos de tipos del BCE y el BoE

Los economistas de Nomura sugieren en un informe que los consejos de administración del Banco Central Europeo (BCE) y del Banco de Inglaterra se están ateniendo fervientemente a las cifras durante los últimos meses a la hora de ajustar sus políticas monetarias.

“Con unas cifras no muy prometedoras y un debate más conciliador, el BCE se propuso dar un giro en mayo. Con este contexto, esperábamos dos subidas más de 25 puntos básicos para alcanzar un máximo del 3,75 % en julio. Tras los últimos datos de inflación, hemos cambiado de opinión y ahora prevemos que el Banco de Inglaterra aumente tipos en 25 puntos básicos en cada una de las tres próximas reuniones. Así pues, prevemos unos tipos máximos del 3,75 % para el BCE y del 5,25 % para el Banco de Inglaterra. Auguramos recortes de tipos para ambos bancos centrales poco más de un año después de la última subida (estableciéndose en el 2,75 % para el BCE y el 4 % para el BoE)."

