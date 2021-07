El primer semestre del año finaliza con subidas superiores al 12% en los principales índices bursátiles

En el análisis del pasado mes de junio, comentábamos que seguramente en algún momento hayamos escuchado alguna vez la famosa frase “Sell in may and go away” en relación a la teoría de que durante el periodo comprendido entre los meses de noviembre y abril el crecimiento en el mercado de acciones es superior al crecimiento medio al de los meses comprendidos entre mayo y noviembre, por lo que esta frase recomienda cerrar nuestras posiciones y esperar a que pase el periodo veraniego para retomar nuestra actividad.

Por el momento no parece que esto vaya a cumplirse ya que si observamos los principales índices bursátiles, podemos observar cómo durante los meses de mayo y junio estos han continuado con sus subidas salvo alguna excepción puntual tal y como podemos ver a continuación.

Índices europeos:

IBEX35 en junio pierde un 3,58%, en el primer semestre sube un 9,26%

DAX30 en junio sube un 0,71%, en el primer semestre sube un 13,21%

CAC40 en junio sube un 0,94%, en el primer semestre sube un 17,23%

Índices americanos:

DJI30 en junio pierde un 0,08%, en el primer semestre sube un 12,73%

SP500 en junio sube un 2,22%, en el primer semestre sube un 14,41%

Nasdaq en junio sube un 5,49%, en el primer semestre sube un 12,5%

Por el momento, parece que el mercado está comprando la versión de la Reserva Federal en relación a que la inflación parece algo pasajero y junto a las expectativas futuras gracias a la mejoría de la situación de la pandemia debido al proceso de vacunación, parece que las perspectivas son positivas, aunque deberemos estar atentos a las posibles medidas que tomen los diferentes bancos centrales de cara al repunte de la inflación y a los programas actuales de estímulos.

Análisis Nasdaq

Sin lugar a dudas, durante los dos últimos meses este ha sido uno de los grandes protagonistas del mercado debido a la incertidumbre creada en torno a la inflación de los Estados Unidos. Durante el mes de mayo, este fue una de las pocas excepciones ya que cerró el mes en negativo tras perder un 1,53%, mientras que el pasado mes de junio este ha experimentado una subida del 5,49% liderando al mercado Wall Street.

Si observamos el gráfico diario, podemos observar que estas subidas han llevado de nuevo al NQ100 a marcar nuevos máximos históricos tras superar por fin el pasado 22 de junio al alza su anterior nivel de resistencia que ahora actúa como su principal soporte en la franja roja cercana a los 14.000 puntos.

Desde ese momento, el precio ha experimentado un fuerte impulso alcista pese a la sobrecompra acumulada que podemos observar en su indicador estocástico, lo que ha llevado al precio a cotizar lejos de sus principales niveles de soporte (media de 18 sesiones en blanco y franja roja) por lo que no es descartable que el precio pueda entrar en un movimiento lateral o que incluso pueda realizar una corrección para así aliviar poco a poco esta sobrecompra acumulada.

Si el mercado continúa comprando el discurso de la inflación pasajera este índice puede continuar con las subidas, aunque deberemos estar muy atentos a las decisiones futuras de la Reserva Federal y al simposio de Jackson Hole el próximo mes de agosto ya que podríamos encontrarnos con algún cambio en la política monetaria.

La recuperación económica en los Estados Unidos sigue su curso después de que el pasado viernes conociésemos el NFP en el que pudimos observar que Estados Unidos había creado 850.000 puestos de trabajo el pasado mes de junio frente a los 700.000 puestos esperados por el consenso de analistas, aunque la tasa de desempleo subió hasta el 5,9%.

Estos datos mixtos desataron la euforia provocando fuertes subidas llevando al NQ100 y al SP500 a marcar nuevos máximos históricos, ya que pese a la fuerte creación de empleo (lo cual impacta en la inflación), los inversores tomaron el mal dato de la tasa de desempleo como una señal de que las posibles medidas de la FED podrían retrasarse.

Fuente: Gráfico diario del Nasdaq de la plataforma MetaTrader 5 de Admiral Markets desde el 18 de agosto de 2020 hasta el 5 de julio de 2021. Realizado el 5 de julio a las 13:00 CEST. Nota: El rendimiento pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros, ni del rendimiento futuro.

Evolución de los últimos 5 años:

2020: 43,64%

2019: 35,23%

2018: -3,88%

2017: 28,24%

2016: 7,50%

