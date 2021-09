La ralentización de la economía afecta a los índices durante el mes de septiembre

Septiembre 27, 2021 15:14

Tal y como comentábamos en nuestro análisis del pasado mes de mayo, seguramente todos en algún momento hayamos escuchado alguna vez la famosa frase “Sell in may and go away” en relación a los mercados financieros. Esta famosa frase hace referencia a la teoría de que durante el periodo comprendido entre los meses de noviembre y abril el crecimiento en el mercado de acciones es superior al crecimiento medio al de los meses comprendidos entre mayo y noviembre, por lo que esta frase recomienda cerrar nuestras posiciones y esperar a que pase el periodo veraniego para retomar nuestra actividad.

Por el momento, durante este año 2021 esta premisa no se está cumpliendo del todo, ya que, si bien es cierto que la tendencia alcista parece haberse ralentizado, si observamos los principales índices bursátiles desde el mes de junio podemos observar que por norma general la tendencia ha seguido siendo positiva a excepción del IBEX35, continuando así con la tendencia del primer semestre.

Índices europeos:

IBEX35 pierde un 2,37% desde mayo

DAX30 sube un 1,58% desde mayo

CAC40 sube un 3,57% desde mayo

FTSE100 sube un 0,67% desde mayo

Índices americanos:

DJI30 sube un 0,78% desde mayo

SP500 sube un 5,98% desde mayo

Nasdaq sube un 9,4% desde mayo

Como hemos venido comentando en sucesivos análisis, es cierto que durante las últimas semanas venimos observando un deterioro en la economía a nivel global por lo que este mes de septiembre ha sido en general negativo borrando parte de las subidas obtenidas hasta el mes de agosto con descensos en el mes de septiembre del 1,04%, 1,39% y del 1,49% en el DAX40, NQ100 y SP500 respectivamente.

A esta ralentización de los datos macro, debemos sumarle la incertidumbre en relación al impacto que puede tener el comienzo del tapering en los Estados Unidos y la formación del nuevo gobierno en Alemania tras las elecciones de la jornada de ayer en donde se debía decidir al sustituto de la canciller Angela Merkel después de que esta anunciase hace varios meses su salida tras haber estado dirigiendo al país durante los últimos 16 años.

Estas elecciones han dejado un panorama abierto con respecto a la posible formación de gobierno ya que pese a la victoria de los hasta ahora socios de coalición de la CDU de Merkel, el partido socialdemócrata de Olaf Sholz (SPD) no ha conseguido una mayoría clara por lo que ahora se abre un intenso periodo de negociaciones para alcanzar el poder.

Tras la última reunión del a Reserva Federal, parece que el tapering comenzará el próximo mes de noviembre y que este podría terminar a mediados de 2022, por lo que deberemos estar muy atentos a como digiere el mercado esta situación, ya que una retirada precipitada de los estímulos podría provocar correcciones en los principales índices bursátiles.

Análisis DAX40

Si nos centramos en el DAX40 alemán, podemos observar que durante los últimos meses ha mantenido una clara tendencia alcista que le llevado a marcar nuevos máximos históricos a mediados del pasado mes de agosto, tras superar al alza el movimiento lateral que venía siguiendo desde el pasado mes de junio tras apoyarse sucesivamente en su línea de tendencia alcista, aunque finalmente tras marcar sus actuales máximos históricos (franja verde) el precio comenzó una consolidación que le llevó a romper su importante línea de tendencia alcista de largo plazo.

Esta ruptura, llevó al precio a buscar de nuevo su importante zona de soporte en la zona coincidente de su media móvil de 200 sesiones en rojo y la franja roja inferior cerca de los 15.000 puntos, en donde el precio encontró un punto de apoyo para realizar un nuevo impulso que le ha llevado a superar de nuevo su importante nivel de soporte/resistencia en el cual está pivotando desde hace varios meses representado por la franja naranja.

Este nivel de soporte/resistencia es crucial para el DAX40, ya que si este es capaz de mantener este nivel podríamos tener un nuevo impulso en busca de sus máximos históricos. Por el contrario, si el precio pierde este nivel el precio debería enfrenarse de nuevo a su soporte principal y la pérdida de este abriría las puertas a un cambio de tendencia y a una corrección aún mayor.

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5. Gráfico diario del DAX40 Rango de datos: del 12 de agosto de 2020 al 27 de septiembre de 2021. Elaborado el 27 de septiembre de 2021 a las 11:00 horas CEST. Ten en cuenta que las rentabilidades pasadas no garantizan rendimientos futuros.

Evolución en los últimos 5 años:

2020: 3,6%

2019: 25,48%

2018: -18,26%

2017: 12,51%

2016: 6,87%

Análisis SP500

Si nos centramos en el gráfico diario del SP500, podemos observar que tras los descensos de este mes de septiembre debido a la ralentización de la economía provocada por la crisis energética y la variante delta del coronavirus, el precio ha perdido el importante canal alcista que venía siguiendo tras formar el doble suelo entre los meses de septiembre y octubre del año pasado representado por la franja roja.

Esta ruptura de la banda inferior del canal es importante ya que si el precio no consigue recuperar dichos niveles y se confirma así el pullback, el SP500 podría sufrir una mayor corrección cuyo objetivo principal sería la amplitud de este importante canal en torno a la franja naranja que actúa como principal nivel de soporte/resistencia.

La pérdida de este nivel pondría en peligro la actual estructura alcista y abriría las puertas a un posible cambio de tendencia de alcista a bajista, aunque para confirmar este cambio de tendencia el precio debería enfrentarse primero a su importante media de 200 sesiones en rojo.

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5. Gráfico diario del SP500. Rango de datos: del 17 de agosto de 2020 al 27 de septiembre de 2021. Elaborado el 27 de septiembre de 2021 a las 11:05 horas CEST. Ten en cuenta que las rentabilidades pasadas no garantizan rendimientos futuros.

Evolución en los últimos 5 años:

2020: 15,05%

2019: 29,09%

2018: -5,96%

2017: 19,08%

2016: 8,80%

Puedes seguir todas las noticias importantes que afectan no solo a estos índices sino a todo el mercado a través de nuestra herramientas Premium Analytics:

Además, con la cuenta Trade.MT5 de Admirals, puedes operar Contratos por Diferencias (CFDs) de DAX40, IBEX35, SP500 y muchos más instrumentos. Los CFD permiten a los traders intentar beneficiarse de los mercados alcistas y bajistas, así como del uso del apalancamiento. Haga clic en el siguiente banner para abrir una cuenta hoy:

INFORMACIÓN SOBRE MATERIALES ANALÍTICOS:

Los datos proporcionados proporcionan información adicional sobre todos los análisis, estimaciones, pronósticos, pronósticos, revisiones de mercado, perspectivas semanales u otras evaluaciones o información similares (en adelante "Análisis") publicadas en los sitios web de las empresas de inversión de Admirals que operan bajo la marca comercial Admirals (en adelante, "Admirals"). Antes de tomar cualquier decisión de inversión, preste mucha atención a lo siguiente: