USA tarbijahinnaindeksi inflatsioon

Oktoober 11, 2023 16:24

Investorite ja kauplejate tähelepanu on USA tarbijahinnaindeksil, kuna arvatakse et see avaldab, millist mõju on Föderaalreservi (Fed) piirav rahapoliitika majandusele avaldanud. USA dollari indeks oli kolmapäeva hommikul kuu madalaima taseme lähedal, sest mitmed Fedi juhatuse liikmed näisid novembris uue intressitõusu võimaluse üle arutledes kõhklevad. Reedel avaldab majanduskasvu aeglustumise murest vaevatud Hiina oma tarbijahinnaindeksi.

Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) raporti kohaselt võib USA majandus kasvada 2023. aastal 2,1% ja 2024. aastal 1,5%, kusjuures mõlemad arvud on kõrgemad kui juulis avaldatud IMF-i prognoosis. Samas raportis pakuti, et Inglise Pank (BoE) peab 2024. aastal hoidma intressimäärad kõrged, et võidelda kõrge inflatsiooni ja kehva majanduskasvuga.

USA septembri tarbijahinnaindeks

Neljapäeval avaldatakse USA septembri tarbijahinnaindeks. Eeldatakse, et aruande näitajad heidavad valgust Föderaalreservi rahapoliitika tulevikuplaanidele, kuna kogu- ja baasinflatsioon on majanduse seisundi olulised näitajad.

Majandusteadlased prognoosivad, et aastapõhine inflatsioon on 3,6% ja kuupõhine 0,3%, kusjuures mõlemad arvud on augusti näitajatest madalamad. Barclaysi analüütikuid tsiteerivas Financial Timesi artiklis öeldi, et "kerge jahutamine on suuresti tingitud energiahindade aeglasemast tõusust". Märgiti ka, et tarbijahinnaindeksi baasinflatsiooni oodatav kiirenemine septembris koos tugevate majandustegevuse näitajate ja endiselt kitsa tööturuga viitab, et inflatsiooni jätkusuutlikult 2 protsendini langetamiseks on vaja veel vaeva näha.

Hiina septembri tarbijahinnaindeks

Reedel avaldab Hiina riiklik statistikaamet (NBS) riigi septembri inflatsiooniandmed. Analüütikud prognoosivad, et koguinflatsioon on aastapõhiselt 0,2% ja kuupõhiselt 0,3%. Oleme näinud, et Hiina majandusel on pärast koroonaviiruse piirangute kaotamist olnud raskusi positiivsete tulemuste saavutamisega.

ING majandusteadlased arvavad, et tarbijahinnaindeksi inflatsioon võib kõrgemate naftahindade ja valitsuse majanduskasvu toetavate meetmete tõttu olla oodatust kõrgem 0,4%.

Ühendkuningriigi augusti SKP

Ühendkuningriigi statistikaamet (ONS) avaldab neljapäeval augusti SKP. Analüütikud prognoosivad, et SKP kasvutempo saab kuupõhiselt olema 0,2%. Ühendkuningriigi majandus on viimastel kuudel olnud hädas rekordkõrgustesse tõusnud inflatsiooniga ning Inglise Pank on lubanud selle rahapoliitika karmistamise kaudu kontrolli alla saada.

IMF-i avaldatud aruande kohaselt saab Ühendkuningriigist järgmisel aastal G7 riikide kõige aeglasemalt kasvavava majandusega liige. IMF-i värskeima maailmamajanduse prognoosi kohaselt kasvab Ühendkuningriigi majandus 2024. aastal 0,6%, mis on 0,4% madalam kui varasem prognoos. See jätaks Suurbritannia USA-st, euroalast, Jaapanist ja Kanadast maha. Ühendkuningriigi SKP peaks sel aastal kasvama 0,5% ehk kõvasti vähem kui 2022. aasta 4,1%.

Seda materjali ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ja kutsena ükskõik millise tehingu sooritamiseks finantsinstrumentidega. Palun pange tähele, et antud analüüs ei ole usaldusväärne näitaja praeguse ega tulevase tootluse kohta, sest olukord võib ajaga muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist tutvu finantsteenuse tingimustega, veendu et oled riskidest aru saanud ning vajadusel pea nõu asjatundjaga.