USA dollar tõusis Trumpi tariifiplaanide avaldamise järel

November 26, 2024 18:13

Teisipäeva hommikul, peale seda, kui Donald Trump tõstis saladuse loori mõnedelt oma tariifiplaanidelt, tõusis USA dollar. Värskelt valitud president ütles, et kehtestab kõigile Mehhikost ja Kanadast pärit toodetele 25% tariifid.

Lisaks maksustatakse Hiinas valmistatud tooteid täiendava 10% võrra, lisana olemasolevatele tariifidele. Donald Trumpi kommentaar tõstis USA dollarit Mehhiko peeso suhtes ja kergitas selle Kanada dollari suhtes nelja ja poole aasta kõrgeimale tasemele. Vastuseks Trumpi väljapakutud plaanidele ütles Hiina saatkond Washingtonis, et "keegi ei võida kaubandussõda ega tariifisõda".

Meedias pakuti, et ametisseastuv president Donald Trump on valinud järgmiseks USA rahandusministriks miljardärist riskifondihalduri Scott Bessenti. Mõnede turuanalüütikute kohaselt pooldab Bessent majanduskasvu soodustavat ja puudujääki vähendavat poliitikat, mis võiks rahuldada neid, kes on mures USA eelarvepuudujäägi suuruse ja tariifide inflatsioonilise mõju pärast.

Saksamaa ettevõtjate kindlustunne on taas langenud

Ifo uuringu kohaselt langes Saksamaa ärikliima indeks novembris 85,7 punktini, (oktoobirs oli näitaja 86,5 punkti). Ettevõtlusmoraal ja ootused langesid - ettevõtjad leidsid, et majandusel läheb halvemini, kui algselt arvati.

Ifo analüütikud märkisid, et „Saksamaa majandusel jääb jüust puudu. Uuringu näitajaid kommenteerides ütles Ifo juht Clemens Fuest Bloombergile, et ettevõtete tulumaksu alandamisest majanduskasvu ergutamiseks ei piisa, lisades, et Saksamaa valitsus peab rakendama laiaulatuslikumat poliitikat.

ING majandusteadlased kirjutasid, et "kokkuvõttes lisab tänane Ifo indeks tõendeid selle kohta, et Saksamaa majandus on jätkuvalt seisakus ja et pärast kehavõitu kasu kolmandas kvartalis toimunud, näib tõenäoline (tehniline) talvine majanduslangus."

BoE asekuberner: inflatsioonivõitlus pole ikka veel võidetud

Inglise Panga (BoE) asepresident Clare Lombardelli ütles, et "Ühendkuningriigi majandus on inflatsiooni vähendamisel teinud suuri edusamme. Inflatsiooni kiirendanud šokid on hajunud ja inflatsioon on naasnud sihtmärgi lähedale. Kuid murettekitavad on inflatsiooni püsivamad komponendid ja ebakindlus seoses tööturu arenguga. Seega peame kõiki asjakohaseid majandusandmeid ja infot hoolikalt jälgima, püüdes piiravaid poliitikaid järk-järgult vähendada."

Lombardelli, kes just nimetati rahapoliitika asekuberneriks, ütles, et oleks liiga vara inflatsiooni vastu võitu kuulutada, märkides, et BoE vajaks rohkem andmeid palkade ja teenuste inflatsiooni kasvu kohta, et teha kindlaks, kas need liiguvad panga sihtvahemiku lähedusse.

EKP Lane: poliitika ei tohiks jääda pikaks ajaks piiravaks

Euroopa Keskpanga (EKP) poliitikakujundaja Philip Lane ütles, et euroala keskpanga range rahapoliitika ei tohiks selliseks liiga kauaks jääda, ning lisas, et poliitika peaks reageerima nii inflatsiooni langus- kui ka tõusuriskidele.

Intervjuus uudisteväljaandele "Les Echos" märkis Lane, et teenuste hinnatasemed peaksid langema, mis viitab sellele, et töö, mida inflatsioon vajab, ei ole veel tehtud. Iiri pankur mainis, et EKP läheneb olukorrale igal kohtumsiel andmepõhiselt ja prognoosis, et inflatsioonivastase võitluse viimane etapp leiab lõpu järgmise aasta jooksul.

Seda materjali ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ja kutsena ükskõik millise tehingu sooritamiseks finantsinstrumentidega. Palun pange tähele, et antud analüüs ei ole usaldusväärne näitaja praeguse ega tulevase tootluse kohta, sest olukord võib ajaga muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist tutvu finantsteenuse tingimustega, veendu et oled riskidest aru saanud ning vajadusel pea nõu asjatundjaga.