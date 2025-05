USA aktsiad tõusid, turud seedivad tulemusi, tariife ja kaubanduslepingut

Aprill 30, 2025 20:52

Täna on finantsturgudel üpris rahutu kuu viimane päev. Hoolimata Wall Streeti jaoks üpris kehvast algusest, on USA aktsiad viimastel sessioonidel taastunud. Uurime seda ja teisi uudiseid lähemalt.

Lutnick vihjas kaubanduslepingule

Nii S&P 500 kui ka Dow Jones tõusid eile kuuendat korda järjest, kerkides vastavalt 0,6% ja 0,8%. Nasdaq Composite koges teisipäevasel sessioonil samuti 0,6% kasvu.

S&P 500 ja Dow Jones on praeguse seisuga aga aprillis langenud vastavalt 0,9% ja 3,5%. Nasdaq on parasjagu kuuga 0,9% tõusnud. Pole paha, arvestades, et kõik kolm indeksit olid ühel hetkel rohkem kui 10% langenud.

Eilsed tõusud Wall Streetil tulid pärast seda, kui USA kaubandusminister Howard Lutnick ütles, et Trumpi administratsioon on väga lähedal oma esimesele kaubanduskokkuleppele, kuid ei nimetanud asjaomast riiki.

"Mul on kokkulepe tehtud, tehtud, tehtud, tehtud, kuid ma pean ootama nende peaministri ja parlamendi heakskiitu, mida ootan peagi," ütles Lutnick teisipäeval CNBC-le.

Autotariife pehmendati

Tariifid on sel kuul olnud tähelepanu keskpunktis, sest Washingtoni kaubanduspoliitika on kõigi jaoks ebaselge.

Eile pehmendas USA president Donald Trump ametlikult mitmele maailma suurimale autotootjale kehtestatud autotariife. Samm pakub autotootjatele tuge tariifivabastuste ja hinnavähendite kombinatsiooniga, et kompenseerida muid makse.

Samm tuli pärast hoiatusi, et tariifid tõstavad hindu, vähendavad müüki ja muudavad USA tootmise ülemaailmselt vähem konkurentsivõimeliseks.

USA tarbijate kindlustunne langes taas

Eile teatas Conference Board, et tema tarbijate kindlustunde indeks, mis mõõdab tarbijate kindlustunnet majandustegevuses, langes aprillis viiendat kuud järjest.

Viimane langus viis indeksi viimase viie aasta madalaimale tasemele, samas kui Washingtoni tariifipoliitika mõju ümbritsev teadmatus mõjutab negatiivselt tarbijate meeleolu.

Sama uuring näitas ka, et tarbijate majanduslanguse ootused jõudsid kahe aasta kõrgeimale tasemele.

Täna esitab USA majandusanalüüsi büroo aasta esimese kvartali sisemajanduse koguprodukti (SKP) andmed. Majandusteadlased ootavad aasta esimesel kolmel kuul märkimisväärset aeglustumist.

Hiina tootmine langes

Hiina tootmistegevus vähenes aprillis, kuna eskaleeruv kaubandussõda USA-ga hakkab mõju avaldama.

Ostujuhtide indeks (PMI), mis on oluline tööstustoodangu näitaja, langes aprillis oodatust rohkem 49,0-ni, mis on madalaim näitaja alates 2023. aasta detsembrist. Näit alla 50 viitab kokkutõmbumisele.

Hiina statistikaamet ütles, et langus oli osaliselt tingitud "järskudest muutustest väliskeskkonnas", lisades, et "kaubandussõdades pole võitjaid".

Capital Economicsi Hiina majandusteadlane Zichun Huang märkis, et "PMI järsk langus tõenäoliselt ülehindab negatiivsete hoiakute mõju tõttu tariifide mõju, kuid viitab siiski, et Hiina majandus satub surve alla, kui välisnõudlus jahtub".

Tulemuste avaldused

Eile teatasid mitmed tuntud ettevõtted oma viimastest kvartalitulemustest. Uurime neist paari lähemalt.

Visa

Visa teatas üle ootuste kõrgest kvartalikasumist ja uuest 30 miljardi dollari suurusest aktsiate tagasiostuprogrammist.

Käive kasvas aastaga 9% 9,6 miljardi dollarini, samal ajal kui korrigeeritud aktsiakasum kasvas 10% 2,76 dollarini. Analüütikud ootasid, et näitajad on vastavalt 9,55 miljardit dollarit ja 2,68 dollarit.

Maksete maht kasvas kvartalis 8%, kusjuures tegevjuht Ryan McInerney märkis, et "tarbijate kulutused jäid vastupidavaks isegi makromajandusliku ebakindluse korral".

Siiski, kui praegune majanduslik ebakindlus USA-s kestab edasi, võib Visa hakata tundma maailma suurima majanduse tarbijate kehevenenud hoiakute mõju.

Coca-Cola

USA joogihiid Coca-Cola teatas eile samuti kvartalikasumist.

Esimese kvartali käive langes 2% võrra 11,13 miljardi dollarini, mis jäi veidi alla analüütikute 11,14 miljardi dollari suurustele ootustele. Teisest küljest, korrigeeritud EPS tõusis 1% 0,73 dollarini, ületades analüütikute oodatud 0,71 dollarit.

Kuigi Coca-Cola jättis terve aasta orgaanilise tulu prognoosi ja korrigeeritud EPSi muutmata, märkis tegevjuht James Quincey, et "kvartali edenedes mõjutas mahtu tarbijate meeleolu kehvenemine".

