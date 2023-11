Ühendkuningriigi tarbijahinnaindeksi inflatsioon on kahe aasta madalaim

November 15, 2023 16:30

Ühendkuningriigi tarbijahinnaindeksi inflatsioon langes oktoobris 4,6%-le, mis on viimase kahe aasta madalaim tase. Näitaja langus ületas analüütikute ootusi ja mõned majandusteadlased märkisid, et tegu on suurima langusega aastast 1992. Vaatamata inflatsiooni langusele on ÜK näitajad USA ja euroalaga võrreldes endiselt kõrged. Briti nael langes USA dollari suhtes, kuna analüütikud arvavad, et Inglise Pank (BoE) võib oma rahapoliitilisi plaane ümber hinnata.

USA oktoobri tarbijahinnaindeksi inflatsioon oodatust madalam

USA inflatsiooninäitajad pakkusid kerget üllatust: tarbijahinnaindeksi nii kogu- kui ka baasinflatsioon olid oodatust veidi madalamad, vastavalt 3,2% ja 4,0%. Kommenteerides tarbijahinnaindeksi andmeid, kirjutasid ING majandusteadlased, et "Föderaalreserv peab sellega päris rahul olema ja pole üllatav, et see on tugevdanud turu ootusi, et baasintressimäär on saavutanud haripunkti. 2024. aasta jaanuaris toimuval FOMC kohtumiseks hinnatakse nüüd vaid 1,5-baaspunktilist karmistamist, kusjuures järgmise aasta lõpuks oodatakse nüüd rohkem kui 90 baaspunkti suurust intressikärbet."

USA jaemüük oktoobris

Täna avaldab USA Rahvaloenduse Büroo oktoobri jaemüügi andmed. Majandusteadlased prognoosivad kuupõhiselt 0,3% langust, samas jaemüük, ilma autode müügita, võib jääda samaks. Föderaalreservi juhatus võtab taoliseid aruandeid arvesse oma rahapoliitika kohandamisel, kuna need näitavad, kuidas tarbijad intressimäärade tõusule reageerivad.

Kommenteerides tarbijahindu, ütlesid Commerzbanki majandusteadlased, et „USA tarbijahinnad jäid oktoobris eelmise kuuga võrreldes üllatavalt samaks. Aastane näitaja langes 3,7 protsendilt 3,2 protsendile,” ja lisati, et Föderaalreserv tõenäoliselt veel üht intressitõusu ei tee.

Kas Ühendkuningriigi jaemüük langes oktoobris?

Reedel avaldab ÜK statistikaamet (ONS) oktoobri jaemüügi andmed. Turuanalüütikud prognoosivad, et aruanne näitab aastapõhiselt märkimisväärset langust (1,5%), jätkates negatiivset trendi ja kuupõhiselt 0,3% tõusu.

Ühendkuningriigi kuupõhise jaemüüginäitaja BRC-KPMG Retail Sales Monitori (RSM) kohaselt kasvas augusti-oktoobri perioodil ÜK jaemüügi kogumüük 2,5%, mis on madalam kui 3 kuu keskmine kasv 3,1% ja 12 kuu keskmine kasv 4,2%. Briti Jaemüügikonsortsiumi (BRC) analüütikud väitsid, et "Paljud kodumajapidamised lükkavad ka oma jõulukulutusi edasi lootuses, et nad leiavad eelseisva musta reede sooduskampaaniates soodsa ostu."

Hiina jaemüük oli üllatavalt kõrge

Hiina statistikaamet avaldas häid uudiseid riigi majanduse seisundi kohta: aruande kohaselt kasvas jaemüük eelmisel kuul aastapõhiselt 7,6% – rohkem kui Reutersi küsitluse prognoositud 7% kasv. Tööstustoodang kasvas oktoobris aasatpõhiselt 4,6%, samas analüütikud olid oodanud 4,4% kasvu.

Investeeringud kinnisvarasektorisse vähenesid aga 9,3%, mis on 0,2% oodatust rohkem, ajendades statistikateenistuse juhti märkima, et sektor on "kohanemise üleminekuperioodis".

Seda materjali ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ja kutsena ükskõik millise tehingu sooritamiseks finantsinstrumentidega. Palun pange tähele, et antud analüüs ei ole usaldusväärne näitaja praeguse ega tulevase tootluse kohta, sest olukord võib ajaga muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist tutvu finantsteenuse tingimustega, veendu et oled riskidest aru saanud ning vajadusel pea nõu asjatundjaga.