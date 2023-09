Ühendkuningriigi tarbijahinnaindeks mõjutab BoE intressiotsust

September 19, 2023 21:23

Finantsuudiste reporterid on sel nädalal üpris hõivatud. Mitmed keskpangad avaldavad oma intressiotsuse, kusjuures Föderaalreservi (Fed) oma saab taas enim tähelepanu. Nädala alguses keskenduvad majandusteadlased Ühendkuningriigi tarbijahinnaindeksile ja Hiina keskpanga (PBoC) intressiotsusele.

Hiljutist naftahinna tõusu kommenteerides ütles Saudi Araabia energiaminister prints Abdulaziz bin Salman, et OPEC-i eesmärk on vähendada energiaturgude volatiilsust, mitte hindu. Ta lisas, et "maailm võib minna ühest energiakriisi tüübist teise, kui kriitilise tähtsusega mineraalide tarneahelad ei ole hästi planeeritud."

Austraalia Reservpanga (RBA) viimase kohtumise protokollist selgus, et panga juhatus usub, et inflatsioon on endiselt liiga kõrge ning kordas, et rahapoliitika võib vajada täiendavat karmistamist.

Ühendkuningriigi augusti tarbijahinnaindeks

Ühendkuningriigi tarbijahinnaindeks püüab investorite tähelepanu, kuna riigi majandus on surutise läve lähedal. Majandusteadlased arvavad, et inflatsioon võib aastapõhiselt tõusta 7,1%-ni ja kuupõhiselt 0,7%-ni. Aasta alguses tõusis koguinflatsioon üle 10%, sundides tarbijaid oma eelarvet ümber hindama. BoE on püüdnud intressitõusude abil inflatsiooni vähendada.

Briti majandus- ja äriuuringute keskus (CEBR) ütles aruandes, et inflatsiooninäitajad on endiselt liiga kõrged. CEBR-i analüütikud kirjutasid: "Alusinflatsioon ja teenuste inflatsioon ei liigu veel õiges suunas, mis viitab, et palgasurve väljendub endiselt kõrgemates hindades. Hiljutine järsk tõus ülemaailmsetes naftahindades peaks olema hoiatus — mis tahes potentsiaalne uus eksogeenne šokk võib kiiresti olukorda muuta ja inflatsioonispiraali taaselustada."

Kanada tarbijahinna inflatsioon augustis

Täna avaldavad Kanada keskpank (BoC) ja Kanada statistikaamet augusti kohta oma individuaalsed tarbijahinnaindeksid. Prognooside kohaselt peaksid mõlemad aruanded näitama koguinflatsiooni tõusu ja majandusteadlased arvavad, et BoC näitaja on aastapõhiselt 3,8%. BoC juhatus on märkinud, et inflatsioon on endiselt liiga kõrge (3,3%) ja tarbijahindade langus ei ole rahuldav. BoC juht on öelnud, et intressimäärasid vähendatakse siis, kui koguinflatsioon langeb 2%-ni.

Hiina keskpanga intressiotsus

Kolmapäeval avaldab Hiina Rahvapank (PBoC) oma intressiotsuse. PBoC säilitab tõenäoliselt oma soodusintressimäära - 1-aastane on praegu 3,45% ja 5-aastane 4,20%. Tasub teada, et Hiina keskpank valmistas augustis turuanalüütikutele pettumuse, tõstes soodusintressimäärasid oodatust vähem.

Hiina jüaani väärtus langes eelmisel nädalal USA dollari suhtes 16 kuu madalaimale tasemele. Augusti kvartaalses rahapoliitika aruandes lubas Hiina keskpank jüaani odavnemisele "aktiivselt ja järjekindlalt reageerida". Juhime tähelepanu, et Hiinal on maailma suurimad välisvaluutareservid ning mõned majandusteadlased arvavad, et riik võib neid valuuta toetamiseks kasutada.

Oled huvitatud majandusuudistel põhinevast kauplemisest? Osale Admiralsi tasuta veebikoolitustel ja saa uusi teadmisi! Suhtle kogenud kauplejatega ja vaata kauplemissessioone reaalajas.

Tasuta veebikoolitused Võta osa reaalajas veebikoolitustest, mida viivad läbi meie eksperdid REGISTREERU

Seda materjali ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ja kutsena ükskõik millise tehingu sooritamiseks finantsinstrumentidega. Palun pange tähele, et antud analüüs ei ole usaldusväärne näitaja praeguse ega tulevase tootluse kohta, sest olukord võib ajaga muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist tutvu finantsteenuse tingimustega, veendu et oled riskidest aru saanud ning vajadusel pea nõu asjatundjaga.