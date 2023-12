Ühendkuningriigi inflatsioon langes 3,9%-le, 28 kuu madalaimale tasemele

Detsember 20, 2023 16:40

Ühendkuningriigi aastane inflatsioon langes 3,9%-le, mis on madalaim näitaja 2021. aasta septembrist saadik. Näitaja üllatas analüütikuid, kes olid oodanud 4,4%-list inflatsiooni. Ühendkuningriigi rahandusminister Jeremy Hunt ütles, et valitsuse majandusmeetmete rakendamine "hakkab majandusest inflatsioonisurvet kõrvaldama".

Briti nael langes kolmapäeva hommikul USA dollari suhtes 0,6%, kuna oodatust madalamad inflatsiooninäitajad võivad panna Inglise Panka (BoE) oma rahapoliitikat oodatust varem lõdvendama. The Guardiani ajakirjanikega suhelnud majandusteadlased märkisid aga, et alusinflatsioon oli 5,1%, endiselt kõrgem kui BoE eesmärk 2%.

Teistes uudistes: Hiina Rahvapank (PBoC) jättis laenukulud ootuspäraselt muutmata. Uus-Meremaa Reservpanga (RBNZ) juht ütles, et juhatus on inflatsioonisurve osas endiselt ettevaatlik, lisades, et järgmine rahapoliitiline otsus peab põhinema suurel hulgal majandusandmetel, mis muudab selle keerukaks.

USA kolmanda kvartali SKP

USA Majandusanalüüsi Büroo (BEA) avaldab riigi kolmanda kvartali SKP andmed. Majandusteadlased ootavad, et aruanne näitab USA majanduse 5,2%-list aastast kasvu (sama, mis möödunud kvartalis) ja 2,3%-list kavrtalipõhist kasvu.

Kongressi eelarveamet (CBO) prognoosib, et USA majanduskasv langeb 2024. aastaks 1,5%-ni ja riigi töötuse määr tõuseb järgmisel aastal 4,4%-ni. Arvatakse, et 2023. aasta SKP kasv saab olema 2,5%, mis on oluliselt suurem kui juulis prognoositud 0,9%.

Ühendkuningriigi kolmanda kvartali SKP

Reedel saavad majandusteadlased heita pilgu ÜK riikliku statistikaameti (ONS) aruandele riigi 2023. aasta kolmanda kvartali SKP kasvu kohta. Analüütikud arvavad, et riigi majandus kasvas aastapõhiselt 0,6%, kuid püsis kvartalipõhiselt muutumatuna.

Nädal tagasi avaldatud ONS-i aruande kohaselt langes SKP oktoobris 0,3%, üllatades majandusteadlaseid. Mõned analüütikud väitsid, et majanduskasvu määr võib käesoleva aasta neljandas kvartalis olla umbes 0% ringis. BoE on hoiatanud, et ÜK võib järgmisel aastal majanduslangusesse sattuda.

Ühendkuningriigi novembri jaemüük

ONS avaldab reedel ÜK jaemüügi novembrikuu andmed. Majandusteadlased prognoosivad, et jaemüük kasvas kuupõhiselt 0,4%, kuid langes aastapõhiselt 1,3%, taastudes veidi peale oktoobris kogetud kukkumist. Ühendkuningriigi majandus näib tundvat BoE range rahapoliitika mõju.

KPMG/RetailNext Retail Think Tanki (RTT) värkseima raporti kohaselt muudavad tarbijate nõudluse vähenemine ja kasvavad kulud järgmised kuus kuud jaemüügisektori jaoks keeruliseks. KPMG turueksperdid ütlesid, et kuigi musta reede soodusmüügid on olnud suuremad ja pikemad kui eelmisel aastal, näitavad senised näitajad, et jõuluaegne kauplemistegevus on olnud üks halvimaid pandeemiast saadik ja kuigi detsembri viimased nädalad on veel välja mängimata, tundub, et õnne ümberpöördumiseks on liiga hilja.

Kauple riskivabal demokontol

Soovid harjutada kauplemist ilma oma raha riskimata? Admiralsi demokonto pakub just seda, võimaldades samaaegselt realistlikes turutingimustes kaubelda. Demokonto avamiseks kliki alumisel reklaamil:

Riskivaba demokonto Ava tasuta demokonto ja harjuta kauplemist AVA DEMOKONTO

Seda materjali ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ja kutsena ükskõik millise tehingu sooritamiseks finantsinstrumentidega. Palun pange tähele, et antud analüüs ei ole usaldusväärne näitaja praeguse ega tulevase tootluse kohta, sest olukord võib ajaga muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist tutvu finantsteenuse tingimustega, veendu et oled riskidest aru saanud ning vajadusel pea nõu asjatundjaga.