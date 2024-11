Trump, tariifid ja Fed: mida oodata?

November 15, 2024 12:08

Vabariiklaste kandidaat Donald Trump on valitud järgmideks USA presidendiks, võites demokraatide kandidaati Kamala Harrist. Valimiskampaania ajal jagas Trump infot ka oma finantspoliitiliste plaanide kohta, mis näivad järgivat tema esimesel ametiajal 2016. aastal rakendatud poliitikat.

Käesolevas artiklis anname ülevaate, mida president Donald Trump on seni finantspoliitika osas öelnud.

Võimalikud USA tariifid tekitavad turul ebastabiilsust

Üks Donald Trumpi kampaania põhipunkte oli püüe USA majandust elavdada. Ta kordas oma veendumust, et riigi majandus kannatab, sest ettevõtted kipuvad kolima oma tehaseid välismaale, näiteks Mehhikosse, samal ajal kui Hiina kasutab olukorda ära, et müüa oma tooteid USA turul odavamalt, kui USA konkurendid. Trump on öelnud, et tema arvates on see läinud paljudele ameeriklastele maksma nende töökohad, viies nad töötuseni.

Oma esimesel ametiajal, mis algas 2016. aastal ja lõppes 2020. aastal, kehtestas Trump mitmetele imporditud toodetele tariife. Pärast ametisseastumist 20. jaanuaril jätkab ta tõenäoliselt oma esimese ametiaja poliitikat, mille eesmärk on muuta imporditud tooted kallimaks. Ta usub, et seeläbi võivad paljud ettevõtted viia oma tootmise USA-sse, luues töökohti USA elanikele ja tugevdades majandust.

Kas Hiina vastab USA võimalikele tariifidele?

Juhul, kui USA valitsus kehtestab välismaistele toodetele täiendavaid impordimakse, oleks Hiina peamine sihtmärk. Hiina ametivõimud juba valmistuvad: riik on avalikustanud uued meetmed, mille eesmärk on tugevdada raskustes majandust.

Hiina president Xi Jinping õnnitles Trumpi võidu puhul ja ütles, et kaks riiki peavad "uuel ajastul üksteisega läbi saama. Stabiilsed, terved ja jätkusuutlikud Hiina ja USA suhted on mõlema riigi ühistes huvides ja kooskõlas rahvusvahelise kogukonna ootustega."

Hetkel näib, et Hiina võtab agea, et olukorda hinnata. Äsja väljakuulutatud stiimuliplaan ei rahuldanud maailmaturge, kuna investorite arvates polnud see riigi majanduse stimuleerimiseks piisavalt suuremahuline. Mõned arvavad aga, et Hiina valitsus võis nii teha meelega, et uue USA presidendi plaanide avalikustamine ära oodata.

Vaatamata Xi positiivsetele sõnadele, tundub tegelikkus sünge. Valimiskampaania ajal ütles USA värskelt valitud president, et näeb 10% tariife kõigile imporditud kaupadele ning kuni 60% ja 100% tariife vastavalt Hiinale ja Mehhikole. Arvatakse, et tariifid kehtestatakse laiale valikule toodetele, nagu autod, lennukid, toit ja tehnoloogia.

Trump on näiteks öelnud: "Ma tahan, et Saksa autofirmadest saaksid Ameerika autofirmad. Ma tahan, et nad ehitaksid oma tehased siia." Mõned ettevõtted, nagu Airbus, on aga vihjanud, et nad on valmis lisakulud ostjatele üle kandma, muutes ostud kallimaks.

Mehhiko muretseb uute tariifide pärast

Mehhiko president Claudia Sheinbaum on lubanud hoida häid suhteid Ameerika Ühendriikidega, mis on Mehhiko peamine kaubanduspartner. Sheinbaum kutsus ka mehhiklasi üles jääma rahulikuks, sest kohe pärast Donald Trumpi võitu "pole põhjust muretsemiseks". Paljud ettevõtted on rajanud tehased USA lõunanaabrisse, saades kasu madalatest tööjõukuludest ja maksudest. Mehhikost pärinrvad või riiki läbivad immigrandid, kes suunduvad põhja poole, saavad tõenäoliselt olema suur osa kahe riigi suhtlusest.

Mehhiko peeso kukkus pärast USA valimiste tulemuste selgumist, kaotades 3% oma väärtusest USA dollari suhtes, sest investorite arvates võib uue USA presidendi tariifipoliitika Mehhiko majandust kahjustada. Mehhiko peeso on jätkuvalt maas, võrreldes USA rivaaliga. Mehhikos tootmiskeskust omava Honda juhid ütlesid, et uued tariifid tooksid kaasa suuremad kulud, märkides, et "võib-olla läheksime tootma mujale, kus USA tariife ei kohaldata".

Mehhiko majandusminister Marcelo Ebrard ütles, et Mehhiko valitsus kaalub vastumeetmeid võimalikele USA tariifidele. 11. novembril ütles ta: "Kui rakendate mulle 25% tariifid, pean reageerima tariifidega. Kui teie rakendate tariife, peame meie tariife rakendama. Ja mida see teile annab? Hiiglasliku kulu Põhja-Ameerika majandusele."

Goldman Sachs: ka teised Aasia riigid võivad näha tariife

Goldman Sachsi analüütikud rõhutasid hiljuti, et Donald Trumpi administratsiooni ajal rakendatavad USA tariifid ei pruugi piirduda Hiina toodetega, viidates, et "kasvav kahepoolne puudujääk võib lõpuks ajendada USA tariife teistele Aasia majandustele".

Oma märkuses juhtisid nad tähelepanu võimalikule mõjule Koreale, Vietnamile ja Taiwanile, kes on kogenud märkimisväärset kaubavahetuse kasvu USA-ga. Samuti märkisid nad, et "Aasia kaubanduspartnerid võivad püüda tähelepanu kõrvale juhtida, suunates impordi võimaluse korral USA-sse", et leevendada nende tariifide mõju oma majandusele.

Trump vs Föderaalreserv: kas tekib lõhe?

Teine suur küsimus on Donald Trumpi ja Föderaalreservi suhe. Föderaalreservi juht Jerome Powell määrati ametisse, asendades Janet Yellenit, Trumpi esimese ametiaja ajal. Kuigi mõned eeldavad, et Powelli ja Trumpi suhted on head, on Trump väljendanud muret Föderaalreservi rahapoliitiliste otsuste pärast juba 2018. aastast saadik.

USA uus president näib soovivat Föderaalreservi rakendatava finantspoliitika osas kaasa rääkida. Varem on Trump taotlenud madala intressimäära poliitikat, mis on väga erinev Föderaalreservi juhatuse sammudest. Mõned analüütikud väidavad, et Joe Bideni järglane võib õõnestada Föderaalreservi sõltumatust, saates maailmaturgudele vale sõnumi. 2024. aasta oktoobris ütles Trump Bloombergile: "Ma arvan, et mul on õigus öelda, et minu arvates peaksite veidi tõstma või alandama. Ma ei arva, et mul peaks olema lubatud seda nõuda, kuid ma arvan, et mul on õigus kommenteerida, kas intressimäärad peaksid tõusma või langema."

Jerome Powell lahkub oma kohalt 2026. aasta mais ja Trump on vihjanud, et ta ei toeta võimalikku teist ametiaega. Vahetult pärast Trumpi võidu väljakuulutamist aset leidnud pressikonverentsil küsisid ajakirjanikud Powellilt, kas ta astuks tagasi, kui Trump paluks tal seda teha. Föderaalreservi juht vastas "ei", lisades, et see ei ole seadusega lubatud.

Seda materjali ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ja kutsena ükskõik millise tehingu sooritamiseks finantsinstrumentidega. Palun pange tähele, et antud analüüs ei ole usaldusväärne näitaja praeguse ega tulevase tootluse kohta, sest olukord võib ajaga muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist tutvu finantsteenuse tingimustega, veendu et oled riskidest aru saanud ning vajadusel pea nõu asjatundjaga.