Tähelepanu tõmbab USA tarbijahinnaindeks

November 13, 2024 16:38

Investorite ja kauplejate tähelepanu on pöördunud oktoobrikuu USA tarbijahinnaindeksile, mis avaldatakse hiljem täna.

Kuna USA dollar on pärast presidendivalimisi tõusuteel ja intressikärpe tõenäosus detsembris on langenud 62%-ni, uurivad majandusteadlased raportit, et välja selgitada, kuidas võiks Föderaalreserv oma rahapoliitikat lähikuudel kohandada.

USA tarbijahinnaindeksi inflatsioon oktoobris

Vaid mõni päev pärast Donald Trumpi võitu presidendivalimistel, kus inflatsioon oli üks peamisi aruteluteemasid, avaldab USA Tööstatistika Büroo (BLS) oktoobri tarbijahinnaindeksi. Majandusteadlased prognoosivad, et tarbijahinnaindeksi inflatsioon tõusis oktoobris aastapõhiselt 2,6%, mis on järsk võrreldes septembri näitajaga. Kuupõhine inflatsioon peaks ootuste kohaselt olema 0,2%, mis vastab eelmise kuu näitajale. tarbijahinnaindeks alusinflatsioon oli tõenäoliselt aastapõhiselt 3,3%, jäädes muutumata.

Minneapolise Föderaalreservi president Neel Kashkari ütles, et ta ei taha kuulutada võitu inflatsiooni üle, kuid märkis, et on hea põhjus enesekindluseks, lisades ag, et "kui inflatsioon enne detsembrit üllatab, võib see meid peatada".

Föderaalreservi (Fedi) Richmondi panga president Tom Barkin ütles, et "inflatsioon võib olla kontrolli alla naasmas või riskida Föderaalreservi 2% eesmärgist kõrgemale kinni jäämisega". Barkin ütles, et "Föderaalreserv on alustanud intressimäärade mõnevõrra vähem piiravale tasemele ümberkalibreerimise protsessi."

Jaapani hulgimüügi inflatsioon tõusis oktoobris

Avaldatud andmete kohaselt tõusis Jaapani hulgimüügi inflatsioon oktoobris viimase aasta kiireima tempoga, kuna nõrgem jeen põhjustas mõnede toodete impordikulude tõusu.

Jaapani keskpank (BoJ) teatas, et ettevõtete kaupade hinnaindeks (CGPI), mis mõõdab hindu, mida ettevõtted üksteiselt kaupade ja teenuste eest küsivad, tõusis oktoobris aastapõhiselt 3,4%, ületades turu prognoositud 3,0%.

Aruandest selgus, et ettevõtted olid toorainehindade tõusu tõttu jätkuvalt surve all, mis võib inflatsiooni tõsta. Majandusteadlased ütlesid, et aruande näitajad võivad sundida keskpanka detsembris intressimäärasid tõstma.

Endine Fedi liige Mester näeb 2025. aastal vähem hinnakärpeid

Föderaalse Avatud Turu Komitee (FOMC) endine liige Loretta Mester ütles, et Föderaalreserv jätkab järgmisel aastal tõenäoliselt prognoositust väiksemate intressikärbetega. Ühendkuningriigis toimunud pangakonverentsil ütles Mester: "Järgmisel aastal mõjutab kärbete tempot see, kus nad fiskaalpoliitikat näevad. Minu arvamus on, et turul on õigus, tõenäoliselt ei tule järgmisel aastal nii palju kärpeid, kui septembris eeldati või oodati."

Mesteri prognoosi kohaselt võib Föderaalreserv oma 2024. aasta detsembri kohtumisel intresse kärpida, kuid tõenäoliselt langetab järgmisel aastal intressimäärasid alla nelja korra. Clevelandi Föderaalreservi Panga endine president ja tegevjuht, kes eelistab karmikäelisemat lähenemist, mainis samuti, et USA keskpangal võib olla majandusest parem pilt pärast 2025. aasta esimesi kuid, mil Trumpi administratsiooni uusi poliitikaid rakendama hakatakse.

Mester märkis, et "See ei saa olema ainult tariifid. On asju, mis juhtuvad sisserändega, on tõenäoliselt asju, mis juhtuvad maksude poolel ja saab olema ka kulutusi. Kõik need koos peavad andma infot — "Kas USA majanduse väljavaated on muutunud?"

Testi oma strateegiaid Admiral Marketsi riskivabal demokontol

Soovid harjutada kauplemist ilma oma raha riskimata? Admiral Marketsi demokonto pakub just seda, võimaldades samaaegselt realistlikes turutingimustes kaubelda. Demokonto avamiseks kliki alumisel reklaamil:

Riskivaba demokonto Ava tasuta demokonto ja harjuta kauplemist AVA DEMOKONTO

Seda materjali ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ja kutsena ükskõik millise tehingu sooritamiseks finantsinstrumentidega. Palun pange tähele, et antud analüüs ei ole usaldusväärne näitaja praeguse ega tulevase tootluse kohta, sest olukord võib ajaga muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist tutvu finantsteenuse tingimustega, veendu et oled riskidest aru saanud ning vajadusel pea nõu asjatundjaga.