Tähelepanu on NFP aruandel, jätkub võlakirjade müügilaine

Oktoober 04, 2023 17:08

Samal ajal, kui majandusteadlased ootavad reedest USA mittepõllumajanduslike töökohtade (Nonfarm Payrolls, NFP) aruannet, on teine USA tööturgu käistlev raport käivitanud turgudel võlakirjade müügilaine. Eile avaldatud JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) uuringust selgus, et augustis oli täitmata töökohti oodatust palju rohkem, viidates, et majandus ei ole Föderaalreservi (Fed) rangest rahapoliitikast hoolimata jahtunud.

Kartused, et Föderaalreserv tõstab intressimäärad pikemaks ajaks kõrgemale, panid investoreid riigivõlakirju müüma. Tulemusena tõusis USA 30-aastaste riigivõlakirjade tootlus 16 aasta kõrgeimale tasemele ja Ühendkuningriigi 30-aastaste riigivõlakirjade intressimäär kerkis esimest korda viimase 25 aasta jooksul 5%-ni.

USA septembri mittepõllumajanduslikud töökohad

Reedel avaldab USA tööministeerium mittepõllumajanduslike töökohtade septembri andmed. Dow Jonesi küsitletud analüütikud prognoosivad, et aruanne näitab kasvu 170 000 võrra. Tasub aga teada, et NFP näitajad kipuvad aeg-ajalt majandusteadlasi üllatama.

USA tööministeerium avaldas teisipäeval oma igakuise täitmata töökohtade ja tööjõu käibe uuringu. Uuringust selgus, et augustis oli vabu töökohti 9,61 miljonit, mis on juulist ligi 700 000 võrra rohkem ja kõvasti üle Dow Jonesi prognoositud 8,8 miljoni. Tõusu ei oodatud, kuna vabade töökohtade arv oli viimastel kuudel vähenenud, näidates Föderaalreservi range rahapoliitika mõju.

RBNZ jättis baasintressimäärad muutmata

Uus-Meremaa keskpank hoidis vastavalt prognoosidele laenukulud samad. Koosolekujärgses avalduses öeldi, et "Komisjon nõustus, et intressimäärad peavad võibolla pikemaks ajaks piiravale tasemele jääma. Inflatsioon peaks endiselt 2024. aasta teiseks pooleks sihtvahemikku langema.”

RBNZ juhatus märkis, et "inflatsioonisurve vähendamiseks on vaja, et aktiivsus on pikaajaliselt madal. Lähitulevikus on oht, et aktiivsus ja inflatsioon ei aeglustu nii palju kui vaja." RBNZ intressiotsuse tulemusena langes Uus-Meremaa dollar USA dollari suhtes 3 nädala madalaimale tasemele.

Kas Jaapani rahandusministeerium toetas jeeni?

Jaapani rahandusminister Shunichi Suzuki keeldus kommenteerimast, kas Tokyo sekkus, et toetada Jaapani jeeni, kuid lisas, et "Oleme valmis liigse volatiilsuse vastu vajalikke meetmeid võtma, välistamata ühtegi võimalust".

Jaapani jeen langes USA dollari suhtes aasta madalaimale tasemele, kuid tõusis eile õhtul ning analüütikud kahtlustavad, et tegu oli rahandusministeeriumi sekkumisega. Jeen on sel aastal kaotanud 12% oma väärtusest.

Seda materjali ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ja kutsena ükskõik millise tehingu sooritamiseks finantsinstrumentidega. Palun pange tähele, et antud analüüs ei ole usaldusväärne näitaja praeguse ega tulevase tootluse kohta, sest olukord võib ajaga muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist tutvu finantsteenuse tingimustega, veendu et oled riskidest aru saanud ning vajadusel pea nõu asjatundjaga.