Tähelepanu keskpunktis on USA püsikaupade tellimused

Juuni 27, 2023 17:11

Tänase ja homse kõige olulisemad andmeavaldused on USA püsikaupade tellimuste aruanne ja Kanada ning Austraalia inflatsiooniraportid. Analüütikute sõnul võib langus püsikaupade tellimustes mõjutada USA dollari väärtust konkureeriavte valuutade suhtes.

Täna hommikul avaldatud Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) aruandes öeldi, et ettevõtete suurenev kasum moodustab peaaegu poole Euroopa inflatsiooni kasvust viimase kahe aasta jooksul. Jätkates Ühendkuningriigiga, Bloomberg Economicsi analüütikud arvavad, et Inglise Panga (BoE) intressitõusud võivad viia majanduse 2023. aasta lõpuks langusesse.

CNBC raporti kohaselt ütles Hiina peaminister Li Qiang, et Hiina on endiselt graafikus saavutamaks oma aastane kasvueesmärk (umbes 5%), lisades, et teises kvartalis oodati kiiremat kasvu kui esimeses.

USA püsikaupade tellimused on mais tõenäoliselt langenud

Teisipäeval avaldab USA statistikaamet mai püsikaupade tellimuste aruande. Analüütikud prognoosivad, et erinevalt aprilli 1,1% tõusust, on mais tellimused 1% võrra langenud. Püsikaupade tellimuste aruanne mõõdab üle kolme aasta kestavate kaupade tellimuste suurenemist või vähenemist.

Püsikaupade tellimuste näitajaid peetakse majanduse tervise oluliseks näitajaks. Tasub teada, et ISM-i tootmisindeks on langenud seitse kuud järjest. Majandusteadlased leiavad, et majanduslik ebakindlus ja kõrge inflatsioon on panustanud kapitalikulude nõudluse vähenemisele.

Kas Kanada tarbijahinnaindeksi inflatsioon langes mais?

Teisipäeval avaldavad Kanada keskpank (BoC) ja statistikaamet inflatsiooniandmed. Majandusteadlased prognoosivad, et Kanada statistikaameti aastapõhine inflatsioonimäär langes aprilli 4,4%-lt mais 3,4%-le. Mõlemad aruanded peaksid näitama, et tarbijahinnaindeks tõusis kuupõhiselt 0,5%.

Eelmisel kuul otsustas Kanada keskpank jätkata rahapoliitika karmistamist, tõstes intressimäärasid, kuigi BoC oli üks esimesi keskpanku, kes oli kevadel lubanud oma strateegiat ümber hinnata. Bank of Montreali (BMO) analüütikud ütlesid, et inflatsiooni langus oleks hea uudis, kuid ei rahustaks kõiki keskpanga muresid. Seetõttu arvatakse, et ees võib seista veel üks intressitõus. BoC juhatus avaldab oma intressiotsuse 12. juulil.

Austraalia tarbijahinnaindeks

Kolmapäeval avaldab Austraalia statistikaamet (ABS) oma igakuise tarbijahinnaindeksi mai kohta. Majandusteadlased prognoosivad, et koguinflatsioon tõusis kuupõhiselt 0,2%-ni, mis tähendaks, et aastane koguinflatsioon langes 6,8%-lt 6,3%-le.

Kommenteerides Austraalia inflatsiooni ja Austraalia Reservpanga (RBA) poliitikat, kirjutasid ING analüütikud aruandes, et "Järgides Austraalia Reservpanga (RBA) juunikuu protokolli juhiseid, mil otsus tõsta oli väga tasavägine, viitab inflatsiooni paranemine sellele, et juuli võiks anda pangale võimaluse pausi teha".

Ifo: Saksa ärimoraal langeb teist kuud järjest

Ifo instituudi ärikliima indeks kukkus mai 91,5-lt juunis 88,5-le, kogedes oodatust suuremat langust. Reutersi analüütikute küsitlus ennustas langust 90,7-le. Uuringut kommenteerides ütles Ifo juht, et "sentiment Saksa majanduses on märgatavalt halvenenud" ning teised instituudis töötavad analüütikud märkisid, et kõrged intressimäärad pärsivad nõudlust ja tööstuse ekspordiootused on märkimisväärselt langenud.

Bundesbanki viimases igakuises aruandes prognoositakse, et majanduslangus lõpeb varsti, seast peale kahanemist kahes eelnevas kvartalis, peaks SKP teises kvartalis veidi tõusma. Saksamaa keskpank prognoosib, et riigi majandus kahaneb 0,3%, millele järgneb väike taastumine 2024. aastal (1,2%) ja 2025. aastal (1,3%).

