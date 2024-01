Tähelepanu keskmes on USA ja Hiina tarbijahinnaindeksid

Jaanuar 10, 2024 15:47

Selle nädala teises pooles tõmbavad majandusteadlaste tähelepanu USA ja Hiina tarbijahinnaindeksid, mis avaldatakase vastavalt neljapäeval ja reedel. Mõlemad majandused on olnud raskustes, kuna kõrge inflatsioon ja piirav majanduspoliitika on tarbijate rahakotte mõjutanud.

Teistes uudistes: Maailmapank hoiatas, et maailmamajandus kasvab ootuste kohaselt kõige aeglasemas tempos (2,4%) pandeemiast saadik. Maailmapanga peaökonomist Intermit Gill ütles, et selles on olulist rolli mänginud kõrged intressimäärad ja konfliktid maailma eri piirkondades. Samas märkis ta ka, et "2024. aasta lõpuks prognoosime, et kõigi arenenud majandustega riikide sissetulek elaniku kohta on kõrgem kui enne COVID-it."

USA detsembri tarbijahinnaindeks

USA Tööstatistika Büroo (BLS) avaldab homme oma detsembri tarbijahinnaindeksi.

Analüütikud prognoosivad, et USA tarbijahinnaindeksi inflatsioon tõusis 2023. aasta viimasel kuul aastapõhiselt 0,2%-ni ja tarbijahinnaindeksi baasinflatsioon langes novembri 4%-lt 3,8%-ni.

ING raportis kirjutati, et alusinflatsioon peaks langema alla 4,0% (konsensus ja ING pakkumine on 3,8%), kuid FOMC detsembrikuu protokollid näitasid, et disinflatsiooni osas oldi laialdaselt optimistlik ja see ei tohiks olukorda dramaatiliselt muuta. Jätkuvalt arvatakse, et esimene intressikärbe leiab aset mais.

Hiina detsembri tarbijahinnaindeks

Reedel heidab Hiina riiklik statistikaamet (NBS) veidi valgust riigi majanduse olukorrale: avaldatakse olulised inflatsiooniandmed.

Turuanalüütikud arvavad, et detsembri tarbijahinnaindeksi inflatsioon on tõenäoliselt madalam kui novembris registreeritud -0,5%, kuna energiakulud olid väiksemad. Nomura analüütikud on pakkunud välja võimaluse, et Hiina Rahvapank (PBoC) võib 21. jaanuaril toimuval kohtumisel laenuintressi alandada.

Euroala majanduskasv ja intressikärped

EKP asepresident Luis De Guindos ütles, et "2023. aastal täheldatud kiire disinflatsioon tõenäoliselt sel aastal aeglustub." De Guindos märkis, et "Sissetulevad andmed näitavad, et tulevik jääb ebakindlaks, väljavaated kalduvad negatiivsele poolele," lisades, et "Pehmed näitajad viitavad majanduslangusele ka detsembris, kinnitades 2023. aasta teisel poolel tehnilise majanduslanguse võimalust ja lähiaja nõrku väljavaateid."

Banque de France'i (BoF) president ja Euroopa Keskpanga (EKP) poliitikakujundaja François Villeroy de Galhau ütles, et juhul kui põhinäitajad ei üllata, kärbib EKP sel aastal intressimäärasid. Villeroy märkis, et EKP ei hakka intressimäärasid langetama enne, kui inflatsioon jääb 2% lähedale.

Austraalia tarbijahinnaindeksi inflatsioon langes novembris

Austraalia tarbijahinnaindeksi inflatsioon langes novembris kahe aasta madalaima taseme lähedale ja analüütikud arvavad, et edasisi intressitõuse vaja pole, kuna Austraalia Reservpanga (RBA) range rahapoliitika näib andvat positiivseid tulemusi. Veelgi muljetavaldavam oli tarbijahinnaindeksi põhinäitaja, mis langes oktoobris registreeritud 5,3%-lt 4,6%-le.

