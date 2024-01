Super seitsme aasta kokkuvõte

Jaanuar 03, 2024 17:03

Super seitse (Inglise keeles Super Seven ja Magnificent Seven) oli möödunud aastal tihti finantsuudistes. Ilmselgelt ei räägi see artikkel kuulsast 1960. aastate vesternist, peaosades Charles Bronsoni, Steve McQueeni ja James Coburniga.

Tänapäeval peetakse super seitsme all silmas seitset tehnoloogiaettevõttet, mis omavad suurt osa tehnoloogiaturust ja domineerivad sektorit tõenäoliselt ka 2024. aastal. Super seitsme hulka kuuluvad Amazon, Meta, Microsoft, Nvidia, Tesla, Alphabet ja Apple. Tasub teada, et super seitsme kombineeritud väärtus kasvas 2023. aastal 74%.

Selles artiklis anname ülevaate iga super seitsme ettevõtte tulemustest, et paremini mõista neid ümbritsevat kõmu.

Amazon

Amazon.com teenis 2023. aastal tugevaid tulemusi. 30. septembril 2023 lõppenud kolmandas kvartalis teatas ettevõte 13%-lisest netokäibe kasvust, mis tõusis 143,1 miljardi dollarini. See järgnes teise kvartali 11%-lisele kasvule, mis annab kokku märkimisväärse kogutulude kasvu.

Amazoni kasum peaaegu et kolmekordistus, demonstreerides ettevõtte majanduslikku tugevust ja domineerivat rolli turul. Turuanalüütikud on olnud Amazoni tulemuste suhtes optimistlikud: 2024. aastaks prognoositakse ettevõttele positiivseid tulemusi. Kuigi Amazon on globaalsel e-kaubandus- ja tehnoloogiamaastikul võtmetähtsusega mängija, näitasid restruktureerimisest tingitud koondamised ja palgastreigid, et Amazoni juhtkond võib eelseisval aastal uute väljakutsetga silmitsi seista.

Meta

Meta Platformsi (endise Facebooki) 2023. aasta finantstulemused olid tugevad. Ettevõte teatas edukast kolmandast kvartalist: tulud kasvasid 23%, mis tähistab ettevõtte kiireimat kasvutempot aastast 2021. Meta kolmanda kvartali tulemusi käsitlev aruanne, mis avaldati 25. oktoobril 2023, sisaldas üle ootuste positiivset finantsväljavaadet. Kulukärped panustasid Meta rekordeid purustavasse aastasse, tõstes ettevõtte aktsiate tootlust.

Microsoft

2023. aastal oli Microsofti jaoks nii positiivseid kui ka negatiivseid tahke. Positiivse poole pealt näitas ettevõte vastupidavust: aktsia tõusis umbes 40%, kujutades edukat kasvuaastat. Microsofti 2023. aasta aruandes väljatoodud pühendumus keskkonnasäästlikkusele on märkimisväärne algatus.

Aktsia tulevikku võivad mõjutada aga regulatsioonidest tulenevad hirmud. Positiivse turuhoiaku ja investorite usalduse koosmõju on esile tõstetud kui Microsofti aktsiahindade võtmetähtsusega mõjutegur. Eelseisev tuluaruanne tekitab ootuselevust ja tekitab küsimusi Microsofti võime kohta prognoose ületada.

Nvidia

Nvidia 2023. aasta tulemused on tänu tehisintellekti buumile ja kõrgtasemelise riistvara jätkuvale tootmisele olnud üle ootuste kõrged. Hoolimata murest GeForce RTX 4060 graafikaprotsessori kõrge hinna pärast, on esile tõstetud selle positiivseid aspekte, nagu eesrindlikud näitajad.

Nvidia suutis prognoose ületada, teatatades tulude kasvust üle 200% võrra ja üllatades Wall Streeti. Tehisintellekti sektor on Nvidia jaoks paljulubav ja ollakse optimistlik jätkuva edu suhtes.

Tesla

2023. aastal domineeris Tesla jätkuvalt elektrisõidukite turgu ning Model Y pälvis tunnustust muljetavaldava kiiruse ja nullheitmete tõttu. Ettevõtte positiivsete aspektide hulka kuuluvad Tesla innovaatilisus ja turuliidri positsioon, mida toetas Model 3 Performance'i soe vastuvõtt.

Probleemid aga püsivad: on mured kõrgete hindade, pikkade laadimisaegade, võimalike töökindlusprobleemide ja piiratud kättesaadavuse pärast. Kliendikogemused toovad aeg-ajalt välja Tesla kehva kommunikatsiooni. Vaatamata väljakutsetele rõhutati 2023. aasta novembris toimunud tuludeteemalises konverentsikõnes, et Tesla on endiselt dünaamiline ettevõte.

Alphabet

2023. aastal olid Google'i emaettevõtte Alphabeti tulemused varieeruvad. Aasta tipphetkede hulka kuulub 31. märtsil 2023 lõppenud kvartali tulude 11% kasv. 2023. aasta kolmandas kvartalis kogesid Alphabeti aktsiad aga langust, sest ettevõtte pilveteenuste ootatust madalamad tulemused varjutasid üleüldiseid oodatust paremaid tulemusi, paljastades Alphabeti mitmekesise portfelli võimalikud nõrgad kohad.

Vaatamata kõikumistele väljendasid analüütikud usku Alphabeti positiivsesse trajektoori, mida toetas aktsiate 51%- line kasv 2023. aastal. Aasta näitas Alphabeti dünaamilisust, mis püüab muutuva tehnoloogiamaastikuga kohaneda.

Apple

2023. aastal seisis Apple silmitsi mitmete väljakutsete ja võimalustega. Eelmise aasta alguses avaldatud Apple'i aruanne näitas finantsprobleeme ja tulude korduvat vähenemist, märkides esimest müügilangust 2019. aastast saadik. Morgan Stanley analüütikud rõhutasid aga Apple'i plusse pikas perspektiivis, säilitades oma ostureitingu hoolimata alla ootuste jäänud tuludest.

Novembris teatas Apple, et teenis juulis, augustis ja septembris 89,5 miljardit dollarit tulu, mis on 1% vähem kui eelmine aasta samal ajal. Vaatamata väljakutsetele säilitas Apple tehnoloogiatööstuses keskse koha ning toimus pidev arutelu ettevõtte strateegiate ja kasvupotentsiaali üle.

Super seitsme aktsiatsega kauplemine algaja kauplejana

On tõsi, et super seitsme ettevõtted on praeguses finantskeskkonnas, mil laenukulud on tõusnud enneolematult kõrgele, ootamatult hästi hakkama saanud. 2023. aastal märkimisväärselt kasvanud super seitsme ettevõtted on pidevalt uudistes olnud, mida on kahtlemata ka algajad kauplejad märganud.

Algajad peaksid aga alati meeles pidama, et varasem tootlus ei näita tulevasi tulemusi. Seetõttu peaksid nad pühendama aega, et õppida, kuidas kauplemine toimib ja milliseid lõkse tuleks kaubeldes vältida. Seda saab teha, lugedes ja vaadates maaklerite pakutud õppematerjale, nagu veebiseminarid, artiklid, juhendid, e-raamatud, mida leidub ohtrallt ja sageli tasuta.

Samuti ei tohiks algajad kauplejad eirata riskijuhtimistööriistu nagu stop-loss ja take-profit korraldused. Nied õigesti kasutades võivad riskijuhtimistööriistad säästa raha, kui turud liiguvad vastu sinu ootuseid. Algajad kauplejad peaksid end kurssi viima kasutatavate kauplemisplatvormide ja kõigi pakutavate kauplemistööriistadega.

