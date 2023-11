RBNZ otsustab intressimäärade üle, keskpanga mandaat küsimärgi all

November 28, 2023 16:26

Uus-Meremaa keskpanga (RBNZ) intressiotsus on selle nädala üks olulisemaid finantssündmusi. RBNZ oli üks esimesi suuremaid keskpanku maailmas, kes alustas rahapoliitika karmistamisega ja samuti üks esimesi, kes peatas laenukulude tõstmise.

RBNZ mandaat saab parasjagu palju tähelepanu, kuna Reutersi kohaselt teatas uus valitsus kavatsusest "muuta 2021. aasta Uus-Meremaa Reservpanga seadust, et kõrvaldada inflatsiooni ja tööhõive kahekordne mandaat, keskendudes rahapoliitika ainult hinnastabiilsusele".

Teistes uudistes: täna hommikul tõusid naftahinnad veidi, kuna kauplejad arvavad, et OPEC+ võib madala nõudluse tõttu suurendada ja pikendada toodangu kärpeid. Tasub teada, et OPEC+ lükkas oma kohtumise edasi 30. novembrile, sest Reutersi andmetel esineb Aafrika naftariikide tootmiseesmärkide osas lahkarvamusi.

Uus-Meremaa intressiotsus

Kolmapäeva hommikul otsustab RBNZ juhatus intressimäärade üle. Enamik majandusteadlasi arvab, et keskpank jätab laenukulud muutmata, kuna viimased inflatsiooni- ja muud uuringud näivad seda sammu toetavat.

RBNZ varasemad aruanded näitavad, et juhatus eeldab, et üldine inflatsioon langeb 2024. aasta teisel poolel sihtvahemikku.

ASB Banki analüütikud kirjutasid 27. novembril avaldatud aruandes: „Me ei oota olulisi muutusi RBNZ sõnumites. Siiski on RBNZ tõenäoliselt veidi rohkem lõdvestunud, kuna on piisavalt karmistanud, tuginedes alates oktoobrist tulnud uudistele, sealhulgas oodatust madalamatele inflatsiooniandmetele."

Uus-Meremaa dollar oli eelmisel kuul G10 riikide seas paremuselt kolmas valuuta. Analüütikute sõnul võib valuuta väärtust mõjutada RBNZ koosolekujärgne avaldus, mis võib paljastada, kas pank kavatseb 2024. aastal veel korra intressimäära tõsta või mitte.

Austraalia oktoobri tarbijahinnaindeks

Kolmapäeva hommikul avaldab Austraalia statistikaamet (ABS) oktoobri tarbijahinnaindeksi. Majandusteadlased arvavad, et aastapõhine inflatsioon võis oktoobris langeda 5,5%-ni - veidi madalamale kui septembris.

Austraalia Reservpanga (RBA) juht Michele Bullock ütles Bloombergi ajakirjanikele, et "olulisem rahapoliitika karmistamine on õige vastus inflatsioonile, mis tuleneb kogunõudlusest, mis ületab majanduse potentsiaali selle nõudluse rahuldamiseks".

BoE juht: inflatsiooni alandamine nõuab kõva tööd

Inglise Panga (BoE) juht Andrew Bailey ütles ajakirjanikele, et inflatsiooni BoE seatud 2% sihtvahemikku langetamine nõuab "kõva tööd". Bailey mainis, et praegune inflatsioonilangus võib olla tingitud eelmise aasta suure energiahindade tõusu tagaspöördumisest.

Ta lisas, et ülejäänu tuleb teha ära rahapoliitika kaudu, mis ka parasjagu majandust piirab ja rohkem kahju näha ei taheta.

Inflatsioon võib 2025. aasta lõpuks naasta 2% juurde. Mõned analüütikud arvavad, et esimene intressikärbe võib leida aset 2024. aasta septembris. Eelmisel nädalal ütles Andrew Bailey rahanduskomiteele, et on liiga vara arutada intressikärpeid, mis võiksid ohustada BoE praeguse rahapoliitika tulemusi.

