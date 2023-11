RBA tõstis intressimäärasid, Austraalia dollar langes

November 07, 2023 15:16

Kooskõlas turuootustega tõstis Austraalia Reservpank (RBA) intressimäärasid 25 baaspunkti võrra. Hoolimata intressitõusust jäi Austraalia dollar suure surve alla, kuna RBA juhatus ütles, et "See, kas rahapoliitika edasine karmistamine on inflatsooni sihttasemele naasmise tagamiseks vajalik, sõltub andmetest ja muutuvatest riskihinnangutest."

Bloomberg Economics'i küsitlus andis 52%-lise tõenäosuse, et Ühendkuningriik sattus aasta kolmandas kvartalis majanduslangusesse ja et majandus tõmbub praeguses kvartalis veelgi kokku. Bloombergi analüütikute arvates võib Inglise Pank (BoE) olla sunnitud intressimäärasid kärpima, kui inflatsioon langeb majanduslanguse tõttu.

Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) tõstis Hiina sisemajanduse koguprodukti (SKP) 2023. aasta kasvuprognoosi 5,4%-le ja 2024. aasta oma 4,6%-le. IMF muutis oma prognoosi, kuna Hiina valitsus kiitis heaks 1 triljoni jüaani (137 miljardi dollari) suuruse riigivõlakirjade emissiooni.

RBA tõstis intressimäärasid

Nagu mainitud, otsustas RBA juhatus intressimäärasid tõsta, kooskõlas analüütikute ootustega. Tegu on 13. tõusuga alates 2022. aasta märtsist. Kohtumisjärgses avalduses öeldi, et "Inflatsioon Austraalias on ületanud oma haripunkti, kuid on endiselt liiga kõrge ja osutub püsivamaks, kui mõni kuu tagasi oodati", lisades, et augustist saadik kogutud värsked andmed näitavad, et inflatsiooni pikalt kõrgelt püsimise oht on suurenenud.

HSBC analüütikud ütlesid Financial Timesi ajakirjanikele, et RBA on "kalibreerimisrežiimis", lisades, et intressimäärade tõus detsembris on nende arvates ebatõenäoline. Sama artikli kohaselt rõhutas Austraalia Kaubandus- ja Tööstuskoda, et rahapoliitika karmistamise juurde naasmine raskendaks ettevõtete "köielkõndi", kus püütakse tasakaalustada tõusnud kulude ja konkurentsivõimelise hinnakujunduse vahel.

BoJ protokoll: hinnastabiilsus ei ole saavutatud

Jaapani Panga (BoJ) septembri protokollist selgus, et poliitikakujundajad usuvad, et hinnastabiilsuse eesmärki ei ole saavutatud ja enamik juhatuse liikmeid arvab, et tootluskõvera kontrolli (YCC) puhul ei ole vaja täiendavaid samme astuda, kuna pikaajalised määrad on suhteliselt stabiilsed.

Majandusteadlased ütlesid, et BoJ võib jätkata oma ülipaindliku poliitika rakendamist, mis nõrgestab Jaapani jeeni konkurentide nagu USA dollari suhtes.

Commerzbank: Šveitsi riigipank eelistab tõenäoliselt tugevat franki

Commerzbanki aruanne näitas, et eelmisel nädalal avaldatud inflatsiooniandmed ei häirinud Šveitsi Rahvuspanka (SNB).

Saksa panga majandusteadlased väitsid, et SNB võib inflatsiooni kontrollimiseks eelistada tugevat Šveitsi franki, märkides, et "Kõige värskemad inflatsiooniandmed ei anna põhjust muretsemiseks. Loomulikult on inflatsioonil tõusuriskid ja SNB ootab järgmistes kvartalites aastase määra uut mõõdukat tõusu, kuid see ei ole tõenäoliselt rahapoliitika edasiseks karmistamiseks piisav. Selle asemel hoiab SNB tõusnud ebakindluse tõttu tõenäoliselt oma väljaütlemised karmid. Lähis-Ida kriisi taustal jääb frank tõenäoliselt nagunii turvasadamaks."

