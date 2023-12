RBA jättis intressid muutmata, rekordkõrged kullahinnad langesid

Detsember 05, 2023 16:43

Austraalia keskpank (RBA) otsustas jätta oma intressimäärad muutmata, mida enamik majandusteadlasi ka ootas. Teisipäeva hommikul hõljusid kulla untsi hinnad nõrga USA dollari ja intressiarutelude tõttu 2030 dollari kohal. Tasub teada, et kulla untsi hinnad tõusid esmaspäeval rekordkõrge 2150 dollarini.

RBA intressiotsus

RBA laenukulusid ei muutnud, vastates ootustele. Koosolekujärgses avalduses ütles RBA juht Michele Bullock: "Kas rahapoliitika edasine karmistamine on vajalik tagamaks, et inflatsioon naaseb mõistliku aja jooksul sihttasemele, sõltub andmetest ja muutuvast riskihinnangust. Baasintressimäära sel kohtumisel paigal hoidmine annab aega hinnata intressimäärade tõusu mõju nõudlusele, inflatsioonile ja tööturule."

RBA juhatus märkis, et rahapoliitika mõju mahajäämus tekitab ebakindlust, kuid lisas, et "ka tingimused tööturul jätkasid järk-järgult paranemist". RBA intressiotsus nõrgendas Austraalia dollarit USA dollari suhtes. AUD kaotas teisipäeva hommikul 0,70% oma väärtusest.

Kuld tõusis esmaspäeval rekordkõrgele, taandus aga teisipäeval

Kullahinnad tõusid esmaspäeval üle 2150 dollari, kuna geopoliitilised pinged Lähis-Idas ja intressimäärade kärpimise võimalus näivad sundivat investoreid oma portfelle kohandama investeeringutega nn turvasadamasse. Fitch Solutionsi BMI haru majandusteadlased ütlesid: "Usume, et 2024. aastal on kulla ostmise peamised tegurid USA Föderaalreservi intressikärped, nõrgem USA dollar ja suured geopoliitilised pinged."

Maailma Kullanõukogu pakkus uuringus, et seitse kümnest keskpangast kavatsevad järgmise kuue kuu jooksul oma hoitavaid reserve suurendada. UOB analüütikud ütlesid CNBC ajakirjanikele, et kulda mõjutavad peamised positiivsed tegurid on USA dollari ja intressimäärade oodatav langus. "Kuld on kogenud jõulurallit ja ootame, et see jätkub kuni selle aasta lõpuni," lisasid nad.

Austraalia kolmanda kvartali tarbijahinnaindeks

Austraalia statistikaamet (ABS) avaldab kolmapäeva hommikul oma kolmanda kvartali SKP uuringu. Majandusteadlased ootavad, et kvartaalse SKP kasvumäär on 0,4% - sama, mis teises kvartalis. Aastapõhise näitaja ootuseks on 1,8%, mis on madalam kui eelmises kvartalis registreeritud 2,1%.

Austraalia keskpank pani intressitõusud ootele, et Ookeaani suurima riigi majandustingimusi hinnata. Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) märkis eelmisel nädalal, et RBA on tõenäoliselt oma rahapoliitika karmistamise plaani lõpuni viinud, lisades, et koguinflatsioon peaks 2025. aasta lõpuks sihtvahemikku langema.

ISM-i USA teenuste ostujuhtide indeks

The Institute for Supply and Management (ISM) avaldab täna oma teenuste ostujuhtide indeksi novembrikuu andmed. Turuanalüütikud pakuvad, et ostujuhtide indeks on 52,0, mis on veidi kõrgem kui oktoobris, näidates, et teenustesektor kasvas taas vaatamata ebasoodsatele tingimustele.

Eelmisel nädalal ütles Föderaalreservi juht Jerome Powell, et USA majandus aeglustub vastavalt keskpanga plaanile, lisades, et juhatus ei kõhkle oma rahapoliitikat vajaduse korral veelgi karmistada.

