Kas 2024. aastal on oodata probleeme globaalses tarneahelas?

November 13, 2023 16:12

Ülemaailmne tarneahel taastus pärast koroonaviiruse pandeemiat jõudsalt. Ettevõtted jätkasid oma äriga ning enneolematu hulk kaupa reisis üle maailma, et nõudlust rahuldada.

Laevandusettevõtete tagasiside 2024. aasta turuaktiivsuse kohta ei ole siiski niivõrd positiivne, kui investorid sooviksid. Negatiivsete prognooside tõttu on osad suured globaalsed laevandusettevõtted hakanud oma tulevikuplaane võimaliku langusega toimetulekuks kohandama.

Loe värskeid uudiseid globaalsete tarneahelate kohta ja saa teada, mida järgmisel aastal oodata.

CNBC tarneahela uuring: kaubaveosektori surutis jätkub 2024. aastal

7. novembril avaldas CNBC logistikajuhtide seas läbiviidud tarneahela uuringu. Uuring hõlmas andmeid saatjate tellimuste kohta tootmisettevõtetele, sealhulgas toodete vastuvõtmist sadamatest ja nende jaemüüjatele toimetamisest. Tänu neile andmetele saavad investorid pilguheidu järgmise 3-4 kuu jooksul juhtuvale.

Enamik CNBC ajakirjanike intervjueeritud logistikajuhtidest ütles, et postipakkide veohinnad langevad 2024. aasta esimeses kvartalis tõenäoliselt vähemalt 5% ja ainult 20% neist usub, et veohinnad jäävad samaks või tõusevad.

Eksperdid märgivad, et nad näevad vähest nõudlust tellimuste järele Hiina uusaasta ümber, mis on riigi üks tähtsamaid pühi. Kuid uuring näitab, et nõudluse langusest ja kõrgetest intressimääradest hoolimata võib turg järgmise aasta teisel poolel taastuda.

Yellow ja Convoy sulgesid uksed

Tasub teada, et Amazoni juhi Jeff Bezose veokifirmat Convoy on tarneahela kriis juba tabanud:⁠ ettevõtte kukkus 2023. aasta oktoobris kokku. Convoy juhid nimetasid tegevuse seiskamise põhjuseks "kaubaveoturu enneolematu kokkuvarisemise" ja "dramaatiline rahapoliitika karmistamine".

Suvel läks pankrotti ligi sajandi tegutsenud USA transpordiettevõte Yellow, kes oli pandeemia tagajärgedega toimetulekuks võtnud 700 miljoni dollari suuruse föderaallaenu. Yellow omas 30 000 töötajat ja 12 000 veoautot. Mõned analüütikud väitsid, et ettevõte ei suutnud kohaneda keskkonnaga ega teha sisemiste konfliktide tõttu muudatusi. Wall Street Journali artikli kohaselt veab veokitööstus 75% kogu Ameerika Ühendriikide kauba tonnaažist.

AP Moller-Maersk kohandab 2024. aasta strateegiat, jätkab personalikärbetega

Üks maailma suurimaid laevandusettevõtteid AP Moller-Maersk (MAERSK.A.DK) teatas, et koondab veel 3500 töötajat, mis tõstab selle aasta koondamiste arvu 10 000-ni. AP Moller-Maersk kontrollib umbes 18% ülemaailmsest konteinerikaubandusest.

Maerski tegevjuht Vincent Clerc ütles: „Meie tööstus seisab silmitsi uue normaalsusega, kus nõudlus on tagasihoidlik, hinnad on taas kooskõlas ajaloolise tasemega ja meie kulubaasi survestab inflatsioon. Suvest saadik oleme enamikus piirkondades näinud liigset transpordivõimekust, mis on põhjustanud hinnalanguseid ja laevade ringlussevõtus või tühikäigus ei ole täheldatud märgatavat tõusu."

Kuu alguses avaldas AP Moller-Maersk oma kolmanda kvartali tulemused. Ettevõtte veebilehel avaldatud aruande kohaselt olid tulemused kooskõlas ootustega praeguses keerulises turukeskkonnas ja mahud 2022. aasta tipust tublisti madalamal. 2023. aasta finantssuunistes prognoosivad ettevõtte juhid globaalse konteinerite mahu kasvu vahemikus -2% kuni -0,5% võrreldes -4% kuni -1% -ga varem.

Hapag-Lloyd kärbib puhaskasumi languse tõttu väljavaateid

Maailma suuruselt viies konteinerilaeva ettvõtte Hapag-Lloyd (HLAG) teenis 2023. aasta esimese üheksa kuu puhaskasumiks 3,2 miljardit eurot. Aastapõhiselt langes näitaja 77%, sundides Hapag-Lloyd'si analüütikuid oma kogu aasta tulude prognoosi kärpima.

Kaasnevas aruandes märgiti, et "Turutingimuste tõsise muutuse tõttu on tulemused eelmise aasta tasemest oluliselt madalamad." Hapag-Lloydi tegevjuht Habben Jensen märkis, et "kui hetkemäärad ei taastu, võime selles langevas turukeskkonnas seista silmitsi mõnede keeruliste kvartalitega."

2024. aasta väljavaate kohta lisas Saksa ettevõtte juht: „Me näeme ebarealistlikke lepinguhindade ootusi ja me ei sulge nendel tasemetel, sest me ei sulge lepinguhindu, mille puhul me kindlasti kaotame palju raha. Me vähendaksime palju parema meelega kulusid ja võimekust. Ootused on endiselt väga laias vahemikus, kuid ma eeldan, et aasta alguses lõppevad suletud lepingud ületavad tänaseid hetkehinud.”

Panama kanali põud mõjutab kaupade transporti

Nagu nõudluse vähenemine ja kulude kasv poleks piisavad probleemid, on ka Panama põud kaupade vedu hakanud mõjutama. Alates novembrist on Panama kanali ametivõimud laevaliiklust kärpinud ja eeldatavasti väheneb see veebruariks kestva põua tõttu üle 40%.

Panama kanali põud tekitab tõenäoliselt probleeme ka kaubavoogudele, kuna 40% kogu USA konteinervedudest käib läbi selle kanali. Probleemi lahendamiseks laadivad laevandusettevõtted oma lasti ühel pool kanalit maha ja transpordivad selle maanteed mööda teisele poole, põhjustades suuri viivitusi kättetoimetamisel.

Tarneahela- ja laevandusettevõtetega kauplemine: riskijuhtimine

Kuigi laevandusettevõtteid, kaubavedu ja tarneahelat üldiselt puudutavad prognoosid ei näi 2024. aastaks eriti positiivsed, ei saa keegi tulevikus kindel olla. Kuna tarneahela sektor võib järgmisel aastal langust kogeda, võime näha nii võimalusi kui ka lõkse, milleks algajad kauplejad peaksid end ette valmistama.

Kui oled alles kauplemist alustamas, tuleb sul oma kauplemisoskuste täiustamiseks pingutada. Kauplemine ei ole lihtne: tuleb osata oma käike õigesti ajastada, olla kannatlik ja teada, kuidas tegutseda. Teadmiste omandamine peaks olema algaja kaupleja jaoks prioriteet number üks. Internetis leidub hulganisti õppematerjale, nagu veebiseminarid, juhendid, artiklid ja näited, mis võivad aidata algajatel enesekindlust ja teadmisi koguda.

Üks asi, mida algajad kauplejad peaksid erilist tähelepanu pöörama, on riskijuhtimistööriistad. Kauplemisplatvormid pakuvad paljusid riskijuhtimistööriistu, nagu stop-loss, mis juhul kui neid õigesti kasutatakse, võivad riske minimeerida. Taolised tööriistad aitavad algajatel kauplejatel tarbetuid riske vältida. Riskijuhtimistööriistad aitavad kauplejatel stressi leevendada, mistõttu peaks nende kasutama õppimine olema iga algaja üks esimesi eesmärke.

Seda materjali ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ja kutsena ükskõik millise tehingu sooritamiseks finantsinstrumentidega. Palun pange tähele, et antud analüüs ei ole usaldusväärne näitaja praeguse ega tulevase tootluse kohta, sest olukord võib ajaga muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist tutvu finantsteenuse tingimustega, veendu et oled riskidest aru saanud ning vajadusel pea nõu asjatundjaga.