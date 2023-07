Poola zlotiga kauplemine – mida tuleks teada

Juuli 24, 2023 19:32

Poola zloti paarid nagu PLN vs USD, PLN vs EUR ja PLN vs GBP on kauplejate jaoks üks võimalus, mida strateegiaid luues kaaluda. Võid küsida "Miks"? Mõne aasta eest olid Poola zlott ja majandus Euroopa nõrgimate seas, Kuid viimastel aastatel on Poola jõudu kogunud, saades tuge välismaistest otseinvesteeringutest.

Seetõttu on zloti väärtus tõusnud ja kogunud populaarsust Euroopa valuutadega kauplejate seas. Selles artiklis jagame kasulikku infot Poola zloti kohta.

Poola majandus, zlott ja keskpank

Poola majandus on viimase kahe aastakümne jooksul märkimisväärselt kasvanud, tõustes Euroopa Liidu (EL) suuruselt kuuendaks majanduseks, mille SKP elaniku kohta on üle 70% EL-i keskmisest (ostujõu pariteedi järgi).

Maailmapanga poolt 2023. aasta aprillis avaldatud uuringu kohaselt aeglustus Poola majanduskasv 2022. aastal 4,9%-ni. Maailmapanga analüütikud väidavad, et SKP kasv aeglustub 2023. aastal kõrge inflatsiooni ja pagulaste tõttu tõenäoliselt 0,7%-ni. Teised rõhutavad aga investeeringute vähesust teadus- ja arendustegevusse, mis moodustab vähem kui 1,5% SKP-st. See on madalam kui EL-i keskmine.

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) on Poola majanduse tuleviku suhtes optimistlik, väites, et "kõrged energiahinnad, nõrk sisenõudlus ja ülemaailmne ebakindlus tähendavad, et SKP kasv jääb 2023. aasta esimesel poolel nõrgaks. Kuid küsitluse kohaselt peaks majanduskasv taastuma 2024. aastaks 2,4%-ni, samas kui inflatsioon peaks 2023. aasta alguses haripunkti jõudma ja langema 2024. aasta lõpuks 3,5%-ni.”

Narodowy Bank Polski (NBP) on Poola keskpank. Poola keskpank vastutab zloti stabiilsuse eest ja loob ning viib ellu rahapoliitilist strateegiat ja iga-aastaseid rahapoliitilisi suuniseid.

Zlott lasti ringlusess 1924. aasta aprillis. See asendas Poola marga, mille väärtuse oli hävitanud inflatsioon. Rahvusvaheliste Arvelduste Panga (BIS) avaldatud kolmeaastase keskpankade uuringu kohaselt on Poola zlott maailma valuutaturul 21. kõige kaubeldavam valuuta.

Poola zloti tootlus

Nagu alumisel viieaastasel kuugraafikul on näha, toimis Poola zlott USA dollari vastu hästi, jõudes 1. mail 2021 kolme aasta kõrgeimale tasemele, mil 1 dollar oli väärt 3,65 zlotti.

Kujutatud: Admirals MetaTrader 5 - USD PLN kuugraafik. Ajavahemik: 1. mai 2018 – 20. juuli 2023. Jäädvustatud: 20. juuli 2023. Varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

Järgmised 16 kuud osutusid aga zloti jaoks keeruliseks ning valuuta langes dollari suhtes. 2022. aasta septembri alguses oli selle väärtus dollari suhtes mitme aasta madalaim - 4,94.

Kujutatud: Admirals MetaTrader 5 - USD PLN päevagraafik. Aeg: 25. aprill 2023 – 20. juuli 2023. Jäädvustatud: 20. juuli 2023. Varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

Sellest ajast alates on Poola zlott taastunud ja "saab jätkuvalt kasu jooksevkonto ülejäägist, rahandusministeeriumi suuremast valuutamüügist turul, välismaistest otseinvesteeringutest ja portfellikapitalist", väidavad ING majandusteadlased.

Mida analüütikud arvavad?

7. juulil teatas Poola keskpank (NBP) oma otsusest intressimäärad muutmata jätta. Riikliku statistikaameti andmetel oli juunis Poola aastane koguinflatsioon 11,5% - märgatavalt madalam kui veerbuaris registreeritud tipptase 18,4%.

18. juulil avaldatud Reutersi artikli andmetel väidavad kaks NBP nõukogu liiget, et rahapoliitikat võidakse peagi leevendada. Rahapoliitika nõukogu liige Gabriela Maslowska ütles, et "kui näiteks septembris või oktoobris hindavad intressimäärade kehtestajad, et uued andmed on piisavalt veenvad kaalumaks esimest kärbet enne prognoosi, siis ma usun, et see oleks mõistlik".

Commerzbanki analüütikud prognoosisid 14. juulil avaldatud raportis, et euro püsib 2023. aastal tugevana, kuid nõrgeneb taas 2024. aastal. Arvestades zloti kõrget beetasuhet euroga, nähakse, et EUR vs PLN valuutapaar tõuseb taas 4,75 suunas, kuna inflatsioon valmistab 2024. aastal uue pettumuse. Kirjutati ka, et baasstsenaarium on endiselt inflatsiooni märgatav langus lähikvartalistes, kuid mitte sihttasemeni, mistõttu nähakse 2024. aastat zloti jaoks potentsiaalselt negatiivse perioodina.

ING analüütikud väitsid 20. juulil avaldatud aruandes, et jätkuv disinflatsioon Poolas võib toetada keskpanga kiiret rahapoliitika lõdvendamist. Märgitakse, et nõukogu lõpetas ametlikult intressimäärade tõstmise tsükli juulis ja turg panustab rahapoliitika kiirele ja olulisele lõdvendamisele. Nende baasstsenaariumi kohaselt tehakse enne selle aasta lõppu (tõenäoliselt septembris ja oktoobris) kaks 25-protsendipunktilist intressilangust. Samas on NBP juuliprognoosis esitatud inflatsiooniprofiili põhjal intressimäärade kärpimiseks selgelt vähem ruumi, kui turg praegu panustab.

Poola zlotiga kauplemine ja riskijuhtimine

Poola zlott on maailma ühe suurima tärkava turu valuuta, mistõttu on mõistetav, miks osad kauplejad seda oma portfelli soovivad lisada. Poola majanduse tugevus võib meelitada investoreid, kes sooviksid saada kasu Poola zloti võimalikust tõusust. Forexil kauplemisega kaasneb alati risk ja puudulik ettevalmistus võib viia raha kaotuseni.

Algajad kauplejad peaksid olema oma kauplemisstrateegiate loomisel eriti ettevaatlikud, sest neil puuduvad kogemused ja võib-olla ka vajalikud kauplemisalased teadmised, mille põhjal õigeid otsuseid langetada. Raha kaotamise ohu vähendamiseks peaksid algajad kauplejad koguma teadmisi kauplemise erinevate aspektide kohta, pannes erilist rõhku riskijuhtimistööriistade kasutama õppimisele.

Leidub lai valik veebipõhiseid õppematerjale, mis võivad aidata algajatel kauplejatel oma kauplemisalaseid teadmisi täiustada. Ekspertide loodud juhendid, artiklid, veebikoolitused ja videod aitavad algajatel kauplejatel riskijuhtimistööriistu kasutama õppida. Need tööriistad võivad osutuda olulisteks, kui turud liiguvad vastupidiselt kaupleja plaanile, aidates kahjumit minimeerida.

Kogenud kauplejad soovitavad algajatel enne alustamist põhjalikult õppida. Ära jäta kasutamata võimalust oma strateegiaga kaasnevaid ohte riskijuhtimistööriistade abil võimalikult palju minimeerida.

Seda materjali ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ja kutsena ükskõik millise tehingu sooritamiseks finantsinstrumentidega. Palun pange tähele, et antud analüüs ei ole usaldusväärne näitaja praeguse ega tulevase tootluse kohta, sest olukord võib ajaga muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist tutvu finantsteenuse tingimustega, veendu et oled riskidest aru saanud ning vajadusel pea nõu asjatundjaga.