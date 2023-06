Milline on Briti naela ja BoE tulevik?

Juuni 09, 2023 18:13

Ühendkuningriigi majandus kogeb ilmselt sel aastal arenenud riikide seas kolmandat kõrgeimat tarbijahinnaindeksi inflatsiooni pärast Argentiinat ja Türgit. Kui see püüdis sinu tähelepanu, võime kinnitada, et see ei põhine mõnel juhuslikul hüpoteesil. Vaid kaks nädalat enne järgmist Inglise Panga (BoE) juhatuse intressiteemalist koosolekut, toetavad sellised raportid poliitikakujundajaid, kes sooviksid lähikuudel intresse veelgi tõsta.

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) andmetel peaks Ühendkuningriigi tarbijahinnaindeksi inflatsioon jõudma sel aastal 6,3 protsendini. Prognoositud näitaja võib viia Ühendkuningriigi Argentiina ja Türgi taha. Need kaks riiki on tuntud oma inflatsiooniprobleemide ja nõrgenevate valuutade poolest.

Briti nael on sel aastal euro ja USA dollari suhtes tõusnud, kuid mõned analüütikud ei ole kindlad, kas see suudab Ühendkuningriigi nõrkade majandusandmete tõttu rohkem tõusta. Edasi lugedes saad teada, milline on ÜK majanduse olukord, kuidas see Briti naela mõjutab ja mida analüütikud arvavad.

BoE intressiotsus 22. juunil

22. juunil koguneb Inglise Panga juhatus, et otsustada intressimäärade üle. 2021. aasta detsembrist saadik on BoE tõstnud laenukulusid 12 korda järjest. Tegu on 34 aasta suurima intressitõusuga.

31. mail avaldatud Reutersi küsitlus näitas, et 48 küsitletud 50 majandusteadlasest ootab juunikuise kohtumise järel 25-baaspunktilist tõusu, ning kaks 50-baaspunktilist tõusu. Seejuures prognoosivad 27 47-st, et keskpanga intressimäärad tõusevad septembri lõpuks 5,00 %-ni või kõrgemaks.

Küsitluse tulemused näitasid, et majandusteadlased ei oota enam BoE rahapoliitika karmistamises pausi, nagu prognoositi mai alguses. See pole üllatav, kuna ÜK statistikaameti (ONS) viimane aruanne näitas, et riigi tarbijahinnaindeksi inflatsioon langes aastapõhiselt 8,7%-ni, kuid arv oli endiselt 0,5% kõrgem kui oodatud.

Baashinnad (välja arvatud volatiilsed energia-, toidu-, alkoholi- ja tubakahinnad) tõusid aprillis 6,8%. Märtsis oli näitaja 6,2%. Ühendkuningriigi valitsus on lubanud sel aastal inflatsiooni poole võrra vähendada ja BoE pikaajaline eesmärk on langetada koguinflatsioon 2%-ni.

Briti nael tõusis esimeses kvartalis, kuid mõned analüütikud on ettevaatlikud

Credit Suisse'i majandusteadlased ootavad, et koguinflatsioon jätkab langemist ja baasinflatsioon aeglustub tulevikus. Samuti oodatakse kerget majanduslangust, mis peaks võimaldama BoE-l turu ootustest varem augustis pausi teha. BoE lõppintressimäära prognoos tõsteti 4,75 protsendilt 5,0 protsendile. Prognoositakse, et BoE teeb kaks 25-baaspunktilist tõusu (juunis ja augustis). Varasema prognoosi kohaselt nähti vaid ühte intressitõusu ilma intressimäärade kärpimiseta. Prognooside muutuse taga on ÜK inflatsiooni tõus.

Commerzbanki majandusteadlased hoiatasid, et BoE kõhklev hoiak võib Briti naelale negatiivselt mõjuda. 2. juunil avaldatud teates väideti, et tõenäoliselt peab turg oma intressiootusi vähendama, mistõttu jäädakse oma prognoosi juurde, et nael nõrgeneb lähikuudel euro suhtes. Leiti, et vastupidiselt BoE-le, näib EKP oma avaldustes olevat palju sihikindlam, mis peaks eurot toetama. Briti naela nõrkus jätkub ilmselt ka järgmisel aastal, sest arvestades nõrka majandust ja mõnevõrra madalamat inflatsiooni, langetab BoE tõenäoliselt oma baasintressimäära.

JP Morgani analüütikud ütlesid, et majanduskasvu põhialuste halvenemise tõttu võib ees seista pikemaajalisem langus, lisades, et Briti naela väärtuse vähenemine ÜK šokeerivalt kõrge inflatsiooni tõttu, andis märku, et naelsterlingi reaktsioonifunktsioon võib olla muutumas.

Goldman Sachsi (GS) strateegide sõnul näib BoE olevat intressitõusude suhtes vastumeelne, kuid inflatsiooni järsk tõus ja tugev tööturg sunnivad neid tõenäoliselt poliitikaid karmistama. GS-i majandusteadlased tõstsid oma lõplikku intressimäära prognoosi, mille kohaselt võib see septembriks kerkida 5,25%-ni (varasem prognoos: 5% augustis), mis tähendaks, et ees seisab veel kolm 25-baaspunktilsit tõusu.

Briti naelaga kauplemine ja riskijuhtimine

Briti nael on üks enim kaubeldavamaid valuutasid maailmas. Valuuta on sageli finantsuudistes. Kuna Briti naela kohta leidub palju infot, võivad mõned algajad kauplejad soovida seda oma portfelli lisada.

Seejuures tuleb aga mõista, et kauplemisega kaasneb risk. Kauplemiskonto avamine ei pruugi olla keeruline, kuid seda pole ka kaubeldes raha kaotamine, kui sa ei ole hästi ettevalmistunud. Riskijuhtimine peaks olema algajate kauplejate jaoks esmatähtis.

On palju riskijuhtimistööriistu, mida algajad kauplejad saavad oma strateegiate loomisel kasutada. Kuna leidub lai valik ekspertide loodud veebikoolitusi, seminare, artikleid ja e-raamatuid, on rohkelt võimalusi oma teadmisi täiustada. Samuti aitab reguleeritud teenusosutaja pakutav demokonto sul oma strateegiaid virtuaalse rahaga testida.

Seda materjali ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ja kutsena ükskõik millise tehingu sooritamiseks finantsinstrumentidega. Palun pange tähele, et antud analüüs ei ole usaldusväärne näitaja praeguse ega tulevase tootluse kohta, sest olukord võib ajaga muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist tutvu finantsteenuse tingimustega, veendu et oled riskidest aru saanud ning vajadusel pea nõu asjatundjaga.