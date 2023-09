Mida tuleks teada Hongkongi dollariga kauplemisest?

September 18, 2023 13:09

Hongkong on koht, kus ida kohtub läänega. Kagu-Hiina linn oli 150 aastat Briti koloonia, kuid kuulub nüüd Hiinale, luues kahe kultuuri ainulaadse kokkupuutepunkti. Isegi Hongkongi valuuta nimetuseks on dollar. Hongkongi dollariga (HKD) kauplemine võib olla Aasia kauplejatele küll tuttav, kuid kindlasti pole valuuta sama populaarne kui näiteks Briti nael või euro, millega kaubeldakse maailmaturul iga päev. Hongkongi majandus on aga vastupidav, kuna linn on endiselt üks Aasia suurimaid finantskeskuseid.

Selles artiklis jagame huvitavaid teadmisi Hongkongi dollariga kauplemise ja kohaliku majanduspoliitika mõju kohta.

Hongkongi dollar ja majandus

Nagu varem mainitud, oli Hongkong aastatel 1841-1997 Briti koloonia. Ühendkuningriigi valitsus nõustus pärast Uute Territooriumide rendilepingu lõppemist 1997. aastal andma kogu ala üle Hiinale. Selle tulemusena sai Hongkongist vähemalt 2047. aastani erihalduspiirkond. Öeldakse, et Hongkong on koht, kus Hiina eluväärtused kohtuvad lääne ideedega majandusvabadusest ja seadusandlusest.

Reutersi avaldatud aruande kohaselt ​korrigeeris Hongkongi valitsus oma 2023. aasta kasvuprognoosi​ varasemalt 3,5-5,5%-lt 4,0-5,0%-le. Kaasnevas avalduses öeldi, et keeruline globaalne majanduskeskkond mõjutab jätkuvalt eksporti, kuid "sissetulev turism ja eratarbimine jäävad ülejäänud aasta majanduskasvu peamisteks tõukajateks".

Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) analüütikud arvavad, et kui 2022. aastal majandus seiskus, siis 2023. aastast peaks saama kasvuaasta. IMF-i aruandes märgitakse: „Majanduse taastumine Hongkongi erihalduspiirkonnas seiskus 2022. aastal pärast COVID-19 puhangut ja USA rahapoliitika karmistamist. Kuid 2023. aastaks prognoositakse, et reaalne SKP kasvab 3,5 protsenti. Mõõduka palgasurve korral peaks tarbijahinnaindeksi inflatsioon tõusma 2023. aasta lõpuks järk-järgult umbes 2,25%-ni.”

1993. aastal asutatud Hong Kong Monetary Authority (HKMA) on Hongkongi keskpank. HKMA peamised eesmärgid on säilitada valuuta stabiilsus seotud vahetuskursisüsteemis, edendada finantssüsteemi stabiilsust ja terviklikkust ning aidata säilitada Hongkongi staatust rahvusvahelise finantskeskusena.

Hongkongi dollar on Hongkongi ametlik valuuta. Seda emiteerivad valitsus ja kolm kohalikku HKMA järelevalve all olevat panka. Hongkongi dollar on üle 40 aasta olnud seotud USA dollariga. Kõik ei pruugi teada, et Hongkongi dollarit kasutatakse ka Macaus, kuna see on seotud ka Macau pataakaga (MOP).

Analüütikute arvamused Hongkongi dollari tootlusest

Hongkongi dollaril on viimastel nädalatel olnud rasked ajad. Augustis kaotas Hongkongi dollar 0,6% oma väärtusest USA dollari vastu. See oli viimase 38 aasta halvim kuu tootlus. Kuna Hongkongi valuuta on seotud USA dollariga, on sarnaselt Föderaalreservile ka Hongkongi keskpank intressimäärasid tõstnud.

Hongkongi Hang Sengi indeks, mis on kauplejate seas üks populaarsemaid indekseid, kannatas esimesel poolaastal samuti märkimisväärsete kõikumiste all. Mõned majandusteadlased väidavad, et Hiina majanduse taastumine võib aidata indeksil teisel poolaastal kaotatut tagasi teenida.

ANZ Banki majandusteadlased arvavad, et Hongkongi dollar võiks toimida de-dollariseerimise ajal reservvaluutana. Aruandes märgitakse: „HKD sidumine RMB-ga ei paku Hiina arengule lisaväärtust, kuna CNH turg on juba olemas. Selle asemel on HKD reservvaluuta kandidaat, mida toetab tugev finantsinfrastruktuur ja vabalt konverteeritav vahetuskursirežiim. Seotud HKD sarnaneb "stabiilsusrahaga", kuna selle väärtus on seotud refrerentsvaraga. Plokiahela tehnoloogia ja riigivõlakirjade tokeniseerimine suurendavad turvalisust ja muudavad selle atraktiivsemaks investoritele, kes soovivad digitaalajastu tavapärase dollariseeritud režiimi asemel mitmekesistamist."

Kommenteerides Hongkongi dollari tulemuslikkust ja üleskutseid Hongkongi siduma oma valuutat Hiina jüaaniga (RMB), kirjutasid BNP Paribase majandusteadlased: "Hongkongi kutsutakse üles loobuma USA dollarist ja minema üle RMB-le. Hoolimata Hongkongi kasvavast majanduslikust integratsioonist Mandri-Hiinaga, ei tundu see praegu olevat soovitatav alternatiiv, sest HKD on avatud kapitalikonto all kõva valuuta, samas kui RMB on suletud kapitalikonto all pehme valuuta. HKD-RMB sidumine tähendab ka seda, et Hongkong peaks järgima Hiina rahapoliitikat, mis ei oleks rahvusvahelise usalduse säilitamiseks enne Hiina rahapoliitika juhtimise küpsumist korrektne samm."

Hongkongi dollariga kauplemine ja riskijuhtimine

Hongkongi dollar on üks tugevamaid valuutasid Aasias, kuna Hongkong on kuulus kvaliteetsete finantsteenuste ja vastupidava majanduse poolest. Hongkongi dollariga kauplemisega kaasnevad riskid ja algajad kauplejad ei tohiks neid eirata. On oht lühikese aja jooksul palju raha kaotada, mistõttu on korralik ettevalmistus ainus lahendus oma kapitali ja finantseesmärkide kaitsmiseks.

Kauplema õppimine ja riskijuhtimistööriistade kohta teadmiste kogumine on äärmiselt oluline. Maaklerid pakuvad laia valikut õppematerjale, et aidata sul oma kauplemisstrateegiaid täiustada. Veebikoolitused, e-raamatud, artiklid ja juhendid on kauplejatele alati kättesaadavad. See on parim viis kauplemise põhialuste tundmaõppimiseks enne päriselt kauplemist.

Et mitte oma raha ohtu seada, ei tohiks algajad kauplejad ilma riskijuhtimiseta kaubelda. Populaarsed kauplemisplatvormid sisaldavad mitmeid riskijuhtimistööristu, mis võivad olla abiks, kui turud liiguvad vastu sinu ootusi. Õppimine, kuidas kasutada stop-loss korraldust või muid sarnaseid tööriistu, säästab sind stressist ja võimaldab sul kauplemist nautida. Ära unusta, et teadmised on üks eduka strateegia võtmeid.

Seda materjali ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ja kutsena ükskõik millise tehingu sooritamiseks finantsinstrumentidega. Palun pange tähele, et antud analüüs ei ole usaldusväärne näitaja praeguse ega tulevase tootluse kohta, sest olukord võib ajaga muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist tutvu finantsteenuse tingimustega, veendu et oled riskidest aru saanud ning vajadusel pea nõu asjatundjaga.