Mida teada enne autotööstuse aktsiatega kauplemist?

Detsember 02, 2024 12:43

Autotööstuse aktsiatega kauplemine ja nende oma portfelli lisamine võib tänapäeval päris keerukas olla. Autotööstus, mis oli liikumispiirangutest tugevalt mõjutatud, pole pandeemiast taastunud. Põhjused probleemide taga pole saladus: suurt osa autotööstusest näivad mõjutavat keskmisest kõrgemad intressimäärad ja probleemid pakkumise ja nõudluse ahelas.

Mõnede populaarsete kaubamärkide ja autotööstuse tippettevõtete jaoks on äritingimusi veelgi halvendanud üleminek elektriautode tootmisele, mis ei ole nii lihtne, kui poliitikakujundajad esialgu arvasid.

Selles artiklis uurime, kuidas mõned kuulsamad autotööstusettevõtted on uuele keskkonnale reageerinud, kuna mõned nende sammud võivad mõjutada ka sinu autoaktsiate kauplemisplaane.

Volkswagen raskustes, käivitab ettevõtmise Rivianiga

Volkswagen, üks maailma suurimaid autotootjaid ja autotööstuse oluline tegija, on kogenud uue elektriautode ajastuga kohanedes raskusi. Samal ajal kui Saksamaa majandus on kõrgete energiakulude ja muude tegurite tõttu juba mitu kuud majanduslanguse äärel, seisab Saksa tootja silmitsi täiendavate probleemidega, kuna selle pakkumine ei tundu meelitavat ostjaid, kes oma sõidukeid hoopiski konkurentidelt ostavad.

Volkswageni juhtkond teatas, et kavatseb sulgeda vähemalt kolm tehast, kaotada kümneid tuhandeid töökohti ja vähendada ülejäänud töötajate palka 10%. Lisaks öeldi, et kõiki ülejäänud tehaseid kärbitakse, mis võib kaasa tuua osade tootmise väljaspool ettevõtet ennast.

Nõrk nõudlus sisepõlemismootoriga autode järele ja rida elektriautosid, mil on keeruline Hiina konkurentidega sammu pidada, on sundinud Volkswagenit andma oma teise kasumihoiatuse vähem kui kolme kuu jooksul. Tasub teada, et Saksamaa ettevõte ei ole oma 87-aastase ajaloo jooksul kunagi tehast sulgenud.

Lisaks plaanib Volkswagen alates 2026. aastast tuua turule oma ID-mudelite uuendatud versioonid. Volkswageni teadus- ja arendustegevuse juht Kai Grünitz ütles ajakirjanikele, et ID2alli kontseptsioon on uue Volkswageni ajastu algus, "sest kliendid näevad, et aset on leidnud muutus ja oodatust palju suurem muutus". Saksa tootja teatas ka ühisettevõtte käivitamisest finantsraskustes USA elektriautode tootja Rivianiga. Ühisettevõtte eesmärk on pakkuda Volkswagenile elektrisõidukitega seotud tehnoloogiat, mis võimaldaks sel oma sõidukivalikut täiustada.

Majanduslangus sunnib Fordi töötajaid koondama

Ford on samuti üks suur autotootja, mis on viimase kahe aasta jooksul pidanud majanduslike vastutuultega silmitsi seisma ja püüab kohaneda elektriautodest tingitud uute tööstustingimustega. Seetõttu teatas Ford plaanist vähendada 2027. aasta lõpuks Euroopas tööjõudu 4000 inimese võrra, kusjuures enamik töötajaid kärbitakse Saksamaal. Euronewsi artikli kohaselt moodustab koondamine umbes 14% ettevõtte kogu Euroopa tööjõust,

Fordi Euroopa ümberkujundamise ja partnerluse asepresident Dave Johnston ütles oma avalduses: „Fordi tulevase konkurentsivõime tagamiseks Euroopas on oluline rakendada raskeid, kuid otsustava tähtsusega meetmeid. Ülemaailmne autotööstus on jätkuvalt oluliste häirete perioodis, liikudes elektrifitseeritud liikuvuse poole. "

Fordi finantsjuht John Lawler kirjutas Saksamaa valitsusele kirja, milles palus selget poliitilist tegevuskava, mis ergutaks autotööstuse kasvu. Lawler ütles: "See, millest meil on Euroopas ja Saksamaal puudu, on eksimatult arusaadav, selge poliitiline tegevuskava e-liikuvuse edendamiseks, näiteks avaliku sektori investeeringud laadimistaristusse, sisukad stiimulid, mis aitavad tarbijatel minna üle elektrifitseeritud sõidukitele, tootjate kulupõhise konkurentsivõime parandamine ja suurem paindlikkus CO2 nõuetele vastavuse eesmärkide täitmisel."

Nissan raskustes USA ja Hiina turgudel

Novembri alguses teatas Nissani juhtkond, et kaotab kulukärbete kava raames 9000 töökohta ja 20% oma ülemaailmsest tootmisvõimsusest. Jaapani autotootja ja Jaapani autotööstuse üks tugevamaid liikmeid omistas kärped USA ja Hiina turu viimase aasta müügilangusele.

Hübriidautode pakkumise puudumine Ameerika turul ja Nissani suutmatus võidelda BYD kasvuga Hiinas näivad muutvat Nissani taastumise keeruliseks. Erinevalt Toyotast, ei näinud tegevjuhi Makoto Uchida sõnul Nissan USA turul hübriidautode müügi potentsiaali.

Lisaks tootmisvõimsuse vähendamisele 20% võrra on Nissan lubanud lühendada sõidukiarenduse aega 30 kuuni ja suurendada koostööd partnertootjatega, nagy Renault ja Mitsubishi Motors.

BYD tõuseb ülemaailmsel autoturul

Erinevalt artiklis varem mainitud autotootjatest on Hiina BYD tänu uutele, peamiselt elektriautode mudelitele, mis näivad olevat kooskõlas juhtide vajaduste ja ostujõuga, tõusutrajektooril.

BYD väidab, et pakub "kõige kõrgtehnoloogilisemaid sõidukeid mõistliku hinnaga". Seda, kas see on tõsi või mitte, saab kinnitada ainult süvaanalüüs. Siiski on selge, et BYD on viimase kolme aasta jooksul kõvasti arenenud, alustades suhteliselt tundmatu Hiina kaubamärgina kohalikul autoturul ja saades üheks maailma suurimaks ja populaarseimaks autotootjaks. BYD oli enne 2008. aastal elektriautode turule sisenemist telefoniakutootja. Ettevõtet toetasid osaliselt Warren Buffeti investeeringud, mis olid üle 200 miljoni dollari. 2022. aastal ületas BYD Elon Muski Tesla kui suurima elektriautode tootja, omades pea kaks korda suuremat toodangut kui USA konkurent.

30. oktoobril teatas BYD, et 30. septembril lõppenud kolme kuu tulu oli 201,12 miljardit jüaani (28,24 miljardit dollarit), kasvades aastapõhiselt 24%. Näitaja ületas Tesla sama perioodi 25,18 miljardi dollari suurust tulu. See oli esimene kord, mil BYD on kahe ettevõtte ajaloos suutnud Teslat ületada. Pooled BYD müüdud sõidukitest olid hübriidid, samas kui Tesla müüs ainult elektrisõidukeid.

Hiina meedia avaldatud raporti kohaselt teatas BYD, et toob 2025. aastal turule uue põlvkonna teraakud. Analüütikud väidavad, et nn. teraaku on väiksemõõdulisem liitium-raud-fosfaataku, ning BYD juhid on maininud, et see on ohutum kui teised turul olevad alternatiivid ja ei sütti.

Autotööstuse aktsiatega kauplemine Admiral Marketsis

Admiral Marketsis reaalse konto avades, saad juurdepääsu laiale valikule intrumentidele, sealhulgas Volkswageni, Stellantise, Fordi, Tesla, Riviani, Toyota ja teiste autotootjate aktsiatele.

Valuutapaaride ja mitmes varakategooria CFD-dega kauplemine nõuab tugevaid teadmisi turupõhimõtete kohta. Alustavatel kauplejatel tasub oma teadmisi õppematerjalide, nagu e-raamatute, juhendite ja veebikoolituste abil täiustada.

Tööriistade nagu stop-loss ja take-profit korralduste kasutama õppimine aitab hallata kauplemisriske, suurendades kindlustunnet ja kontrolli kiire tempoga turul.