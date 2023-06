Mida näitavad USA ja Ühendkuningriigi SKP aruanded?

Juuni 28, 2023 17:55

USA ja Ühendkuningriigi SKP aruanded on lähipäevade oodatuim info. Keskpankade poliitikakujundajad arvestavad taoliste aruannetega oma rahapoliitikat kohandades.

Euroopa Keskpanga (EKP) peaökonomist Philip Lane ütles, et "meil saab olema pikem periood, mil intressimäärad peavad jääma piiravaks, tagamaks, et ei esineks uut šokki, mis viib meid 2%-st eemale ja piiravuse püsivus on väga oluline”. Kommenteerides intressimäärade kärpimise võimalust, märkis Lane, et ta ei ennusta kiireid intressimäärade kärpeid järgmiseks paariks aastaks.

USA esimese kvartali SKP

Analüütikute prognooside kohaselt kasvas USA majandus esimeses kvartalis aastapõhiselt 1,3%. Samal ajal kui majandusteadlased ootavad neljapäevast aruannet näitaja kinnitamiseks, on USA majandusel raskusi suuna valimisel, olles mõjutatud faktoritest nagu tõusvad intressimäärad, inflatsioon ja üpris tugev tööturg.

HSBC analüütikud kirjutasid raportis, et USA siseneb neljandas kvartalis langusesse, millele järgneb 2024. aastal majandusliku kokkutõmbumine ja Euroopa majanduslangus.

BofA analüütikud on aga vastupidisel seisukohal, täheldades majanduse vastupidavust, mistõttu prognoositakse USA SKP märkimisväärset tõusu. Eeldatakse, et teise kvartali SKP kolmandat hinnangut korrigeeritakse kvartaalselt oluliselt kõrgemaks - kvartalipõhiselt 1,8%-ni (hooajaliselt kohandatud aastane määr, mis on aruande kohaselt tingitud elamuehituse ja mitteelamuehituse kulutustest).

Ühendkuningriigi I kvartali SKP

ÜK statistikaamet (ONS) avaldab SKP aruande 2023. aasta esimese kvartali kohta. Analüütikud pakuvad, et riigi majandus kasvas kvartalipõhiselt 0,1% ja aastapõhiselt 0,2%.

Wells Fargo analüütikud eeldavad, et kuna Inglise Pank peaks intressimäärasid oluliselt tõstma, satub Ühendkuningriigi majandus 2023. aasta lõpuks surve alla, mistõttu kas kasv seiskub või majandus tõmbub kokku.

Erinevalt Wells Fargo prognoosist, väitsid Economics Observatory majandusteadlased, et "meie ajakohastatud prognoos 0,1% kasvu teises kvartalis on kooskõlas seisukohaga, et SKP kasv jääb 2023. aastal nulli lähedale".

Kas euroala töötuse määr püsis mais muutumatuna?

Eurostat avaldab mai töötuse määra aruande. Majandusteadlased prognoosivad, et euroala tööpuudus püsis muutumatuna 6,5% juures. EY aruandes öeldi, et "euroala sisenes 2023. aasta esimeses kvartalis ametlikult majanduslangusesse ja kuigi see on eeldatavasti väga madal ja lühiajaline, seisavad Euroopa turud jätkuvalt silmitsi kõrge inflatsiooni ja enneolematu intressimäärade tõusuga".

23. juunil avaldatud Reutersi artikli kohaselt on majandustegevus nõrk ja EKP on selgelt ebaõnnestunud oma eesmärgi täitmisel karmistada poliitikat piisavalt, et hoida hinnatõusu kontrolli all, ilma et blokk satuks majanduslangusesse. Artiklis tuuakse välja teine probleem: tavaliselt suurendab majanduslangus tööpuudust, muutes keskpanga töö lihtsamaks, kuid ettevõtted näivad tööjõudu säilitavat, mäletades, kui raske oli pärast pandeemiat töötajaid tagasi palgata. See pakub EKP-le aga vähe abi.

Kas Tokyo tarbijahinnaindeks tõusis juunis?

Tokyo juuni tarbijahinnaindeksi avaldab riigi statistikaamet neljapäeval. Analüütikud prognoosivad, et inflatsioon tõusis aastapõhiselt mai 3,2%-lt 3,8%-ni. Üleriigiline tarbijahinna põhiindeks, mis ei hõlma värsket toitu, kuid sisaldab energiat, tõusis mais aastapõhiselt 3,2%, aeglustudes aprilli 3,4%-lt, kuid ületades turu prognoose (3,1%).

Näitaja on palju kõrgem kui Jaapani keskpanga inflatsioonieesmärk 2%. Moody's Analyticsi majandusteadlased märkisid, et kuigi hinnakasv jätkub, on inflatsioon endiselt valdavalt pakkumisele orienteeritud. Lisatakse, et majanduse jaoks, mis on endiselt väiksem kui enne pandeemiat, on poliitikamuutused jätkuvalt puudulikud.

Austraalia jaemüük mais

Austraalia statistikaamet (ABS) avaldab neljapäeva hommikul jaemüügi andmed. Analüütikud arvavad, et maikuu jaemüük kasvas kuupõhiselt 0,1%, paranedes võrreldes aprillikuu nullarvuga veidike. Mõned analüütikud väidavad, et mitme Austraalia jaemüüja müük on viimase aasta jooksul 20-30% langenud .

Austraalia Reservpanga (RBA) juhatus koguneb järgmisel nädalal ja oodatakse, et nad intressimäärasid ei muuda. Kui nii läheb, siis oleks see teine paus RBA praeguses intressitõusude tsüklis, mille tulemusel on intressimäärasid viimase 13 kuu jooksul 4% tõstetud.

