Luksusturg: kas 2024. aastal näeme aeglustumist?

November 27, 2023 12:44

Jõulud on kohe käes ja saabumas on kingituste tegemise aeg. Need, kel on suurem eelarve, valivad selleks keskmisest kallimaid tooteid pakkuvad luksusbrändid. Luksusturg saab jõulupühade ajal tavaliselt hoogu juurde ja ettevõtted teenivad kasumit.

Aga kuidas on sel turul 2023. aastal läinud? Mida peaks luksusbrändidega kauplejaid teadma või ootama? Artiklis jagame kasulikku infot luksusturu kohta, mis võib kauplejatele oma strateegia koostamisel ära kuluda.

Luksusbrändidega kauplemine: 2023. aasta tulemused

Osade analüütikute sõnul on sel aastal luksusbrändide turu käekäik sarnanenud teistele turgudele, mida on mõjutanud kõrged intressimäärad ja inflatsioon, mis vähendavad tarbijate ostujõudu ja piiravad kulutusi. Paljud inimesed üle maailma pingutavad, et ots otsaga välja tulla, sest majanduslangus on tabanud isegi jõukamaid tarbijaid. 2023. aasta pole veel läbi, kuid siiski on meil juba mõned andmed, mis võiksid heita valgust sellele, kuidas luksuskaupade turul on seni läinud.

Globaalne juhtimiskonsultatsioonifirma Bain & Company aruande kohaselt võib maailma luksusturg sel aastal 8,0% kasvada - arvestades praegust finantskeskkonda ja väljakutseid, on näitaja hea. Tasub teada, et kuigi sektori kasv karmides tingimustes oli positiivne, on see endiselt kaugel 2021. ja 2022. aasta 26%-lisest kasvumäärast.

Uuringu kohaselt „Prognoositakse, et ülemaailmne luksusturg ulatub 2023. aastal 1,5 triljoni euroni. Peamine segment, isiklikud luksuskaubad, on 2023. aastal jätkuvalt kasvanud ja prognooside kohaselt jõuab see aasta lõpuks 362 miljardi euroni, mis on 4% kõrgem kui 2022. aastal, vastavalt praegustele vahetuskurssidele."

Järgmise aasta suhtes analüütikud aga sama optimistlikud ei ole. 2024. aastaks prognoositakse isiklike luksuskaupade turu pehmenemist, langedes 2023. aastal madala kuni keskmise ühekohalise kasvuni. Aruandes prognoositakse, et 2030. aastaks moodustavad Hiina kliendid 35-40% isiklike luksuskaupade turust ja eurooplased koos ameeriklastega moodustavad 40%.

LVMH tulemused jäid kolmandas kvartalis alla ootuste

11. oktoobril avaldas luksuskaupade kontsern LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton pettumust valmistavad kolmanda kvartali finantstulemused. Tulude kasvu aeglustumine (aastapõhiselt 11% asemel 9%) käivitas aktsiate müügilaine, mistõttu langesid need viimase aasta madalaimale tasemele. Seetõttu kaotas LVMH turuväärtuse poolest esimese koha Euroopas Taani farmaatsiaettevõttele Novo Nordisk.

LVMH finantsjuht märkis kaasnevas aruandes, et pärast kolme väga edukat aastat läheneb kasv arvudele, mis on sarnanevad ajaloolise keskmisega. Ettevõtte ametnikud väitsid, et "Ebakindlas majanduslikus ja geopoliitilises keskkonnas on kontsern oma kasvu jätkumises kindel."

UBS-i majandusteadlased ei jaga aga LVMH juhtide optimismi: 21. novembril teatati otsusest langetada ettevõtte aktsiate reiting "osta"-lt "neutraalne" peale. Panga analüütikud ütlesid, et võib olla periood, kus LVMH ei pruugi olla võimeline oma erakordset kasvu säilitada, mis viis selle aktsia reitingu muutmiseni.

Richemonti teise kvartalu kasum jäi alla prognoosi

Šveitsi luksuskontsern Compagnie Financière Richemont S.A, millele kuuluvad muuhulgas brändid nagu Cartier, Montblanc, Vacheron Constantin, Van Cleef ja Arpels, teatas 10. novembril oma esimese poolaasta tulemustest.

Richemonti aasta esimese kuue kuu puhaskasum oli 1,51 miljardit eurot, mis jäi alla prognoositud 2,17 miljardile eurole. Ka müük kasvas analüütikute oodatust vähem. Richemonti aktsiad langesid pärast aruande avaldamist ligi 6%. Kontserni juht Johann Rupert märkis, et "Nõudlus on olnud mõõdukas, mida oli oodata, sest just seda maailma keskpangad plaanivadki. Nad soovisid väiksemat nõudlust ja seda kõigis varaklassides.“

Aasia turge kommenteerides lisas Ruper: „Olime ennustanud, et Hiina [taastumine] võtab päris palju kauem aega, kui enamik analüütikuid ja isegi konkurente ootas. See osutub õigeks, kuigi hakkame nägema märke, et kui nad reisivad Hongkongi, Macausse, isegi Jaapanisse, et turg on endiselt olemas, kuid puudu on optimismist."

Hermes pidas kolmandas kvartalis vastu

Hermès International S.A. on 200-aastase ajalooga Prantsusmaa luksuskontsern, kes omab kauabmärke nagu Crystal Saint-Louis, John Lobb, Le Crin ja J3L. Hermes oli üks vähestest suurtest luksuskontsernidest, kellel õnnestus kolmandas kvartalis müüki 16% võrra suurendada, ületades analüütikute ootusi.

Hermes'i juhid ütlesid ajakirjanikele, et "Kolmanda kvartali tugev tulemus peegeldab meie kollektsioonide ihaldusväärsust üle maailma koos püsiva kasvuhooga Aasias ja Ameerikas. Tugevdame oma meeskondi ja investeeringuid praeguses ebakindlas globaalses keskkonnas rohkem kui kunagi varem."

Ettevõte kavatseb jätkata investeerimist Aasiasse, avades uusi kauplusi, et klientide vajadusitele vastu tulla, kuna tuluaruande kohaselt "jätkus piirkonnas tugev kasvuhoog".

Luksusturgudel kauplemine ja riskijuhtimine

Luksusbrändide turg on üks tugevamaid maailmas, mis on hoolimata majanduslangustest oma vastupidavust tõestanud. Algajatele kauplejatele võivad luksusbrändide aktsiate CFD-d huvi pakkuda. Kuid nagu alati, nõuab kauplemisstrateegia elluviimine põhialuste tundmist ja õiget ajastust.

Algajad kauplejad peaksid keskenduma oma teadmiste täiustamisele ja õppima, kuidas riskijuhtimisvahendite abil riske leevendada. Maaklerid pakuvad tasuta kogenud kauplejate koostatud õppematerjale, sealhulgas artikleid, juhendeid, videoid ja veebikoolitusi, mis võivad aidata õppida, kuidas kõikehõlmavat kauplemisstrateegiat luua. Algajad kauplejad peaksid õppima, kuidas kasutada riskijuhtimistööriistu, nagu stop-loss korraldus, mis võib piirata raha kaotust, kui turud liiguvad sinu plaanide vastu. Enne selle põneva teekonna alustamist, võiksid kaaluda oma kauplemisalaste teadmiste tugevdamist.

Oled huvitatud majandusuudistel põhinevast kauplemisest? Osale Admiralsi tasuta veebikoolitustel ja saa uusi teadmisi! Suhtle kogenud kauplejatega ja vaata kauplemissessioone reaalajas.

Tasuta veebikoolitused Võta osa reaalajas veebikoolitustest, mida viivad läbi meie eksperdid REGISTREERU

Seda materjali ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ja kutsena ükskõik millise tehingu sooritamiseks finantsinstrumentidega. Palun pange tähele, et antud analüüs ei ole usaldusväärne näitaja praeguse ega tulevase tootluse kohta, sest olukord võib ajaga muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist tutvu finantsteenuse tingimustega, veendu et oled riskidest aru saanud ning vajadusel pea nõu asjatundjaga.