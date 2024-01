Kas Netflix on konkurendid selja taha jätnud?

Jaanuar 29, 2024 17:16

Viimastel aastatel on investorid ja kauplejad näinud voogedastussektori konkurentsi suurt tõusu. Netflix (NFLX) on sektori üks tugevamaid ettevõtteid. Kuigi enamik voogedastusplatvorme pandeemia ajal kasvasid, kogus enim populaarsust Netflix ja tundub, et ettevõte on suutnud oma kasvuhoogu ka maailma normaliseerudes säilitada.

Selles artiklis anname ülevaate Netflixi tulemustest ja analüütikute prognoosidest.

Netflixi neljanda kvartali tulemused tõstsid aktsiat

23. jaanuaril avaldas Netflix oma 2023. aasta neljanda kvartali tulemused. Esitatud näitajad ületasid analüütikute ootusi, suurendades Netflixi kasvuga seotud optimismi.

Aruande kohaselt tõusis Netflixi tellijate arv 260,8 miljonini, kusjuures arv kasvas vaid eelmise aasta viimases kvartalis 13,1 miljoni võrra. Analüütikud olid oodanud 8-9 miljonit uut tellijat.

Tuluaruandele lisati juhatuse avaldus, milles öeldi järgmist: "Kuna meie konkurendid kohanevad nende muutustega, on loogiline oodata edasist konsolideerumist, eriti suurte ja kahanevate lineaarsete telekanalitega ettevõtete seas. Me ei ole huvitatud lineaarsete varade omandamisest. Samuti ei usu me, et edasised ühinemised ja ülevõtmised traditsiooniliste meelelahutusettevõtete vahel konkurentsikeskkonda oluliselt muudaks, arvestades kogu konsolideerumist, mis on viimase kümne aasta jooksul juba aset leidnud."

Netflix piirab paroolide jagamist, lisab uusi saateid

Kuna mõned tellijad on jaganud oma kontosid sõprade või pereliikmetega, on viimastel kuudel Netflix pingutanud, et paroolide jagamist piirata. Lisaks sellele on Netflix tulnud välja reklaamidega kontotüüpidega, mille tasud on madalamad.

Allikas: Admirals MetaTrader 5 . Netflix Inc. (#NFLX) - kuugraafik. Aeg: 1. aprill 2016 - 26. jaanuar 2024, jäädvustatud 26. jaanuaril 2024. Varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

Netflix teatas, et kulutab alates 2025. aasta jaanuarist 5 miljardit dollarit World Wrestling Entertainmenti (WWE) Raw striimimisele. Kümneaastane leping näitab, et Netflix võib tulevikus teha spordiürituste otseülekandeid.

Allikas: Admirals MetaTrader 5 . Netflix Inc. (#NFLX) - päevagraafik. Aeg: 12. september 2023 - 26. jaanuar 2024, jäädvustatud 26. jaanuaril 2024. Varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

Reutersi kohaselt oli WWE Raw Comcastile kuuluva USA võrgu populaarseim saade, mida vaatas aastas 17,5 miljonit unikaalset vaatajat. Bank of America meediaanalüütikud ütlesid, et Netflixil on hea positsioon reklaamide müümiseks ja "spordiga seotud" programmide väljatöötamiseks, mis võivad tuua professionaalse maadluse uue publikuni, viidates dokumentaalsarja "Formula 1: Drive to Survive" edule USA-s.

Analüütikute arvamused

Yahoo Finance'i reporteritega suhelnud analüütikud tõstsid aktsia hinna sihtväärtust ja lisasid, et "kõigi arvestuste järgi lendab Netflix kõrgelt. Nende edu paroolide jagamise piiramises, madala hinnaga reklaamitaseme kasutuselevõtt ja jätkuv kasv madalama hinnaga arenevatel turgudel on muutnud 2022. aasta trauma kaugeks mälestuseks."

Teised artiklid, näiteks Morningstari oma, on siiski vähem optimistlikud:: "Kuigi prognoosime, et tellijate kasv jääb suhteliselt kõrgeks, arvame, et katalüsaatorid, mis viisid eelmisel aastal erakordselt suure kasvuni, hääbuvad 2024. aastal märkimisväärselt. Kuid meie kaine pilk liikmete lisandumise tasemele ei tohiks varjutada seda, kui muljetavaldavad Netflixi tulemused on olnud. Aktsia on endast ette rutanud, kuigi ootame, et Netflix jätkab domineerimist."

Deutsche Banki majandusteadlased tõstsid aktsia hinnasihi 460 dollarilt 525 dollarile, kuid hoiatasid investoreid ettevõtte väärtuse osas, rõhutades, et "Netflix on endiselt vertikaalselt meedia integreeritud tootjate/programmeerijate/ levitajate seas parim edulugu. Siiski arvame, et Netflixi juhtpositsioon on praeguste hinnatasemete juures hinnas täielikult väljendunud. Me näeme, et jääb vähe ruumi mitmekordseks kasvuks, arvestades seda, mis on meie arvates aktsiakasumi maksimaalne kasv 2024. aastal."

Seda materjali ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ja kutsena ükskõik millise tehingu sooritamiseks finantsinstrumentidega. Palun pange tähele, et antud analüüs ei ole usaldusväärne näitaja praeguse ega tulevase tootluse kohta, sest olukord võib ajaga muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist tutvu finantsteenuse tingimustega, veendu et oled riskidest aru saanud ning vajadusel pea nõu asjatundjaga.