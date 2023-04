Kas Jaapani Panga intressiotsus pakub üllatusi?

Aprill 26, 2023 19:53

Jaapani Panga (BoJ) intressiotsus ning USA ja euroala esialgsed SKP andmed on selle nädala olulised uudised.

Austraalia dollar langes kuue nädala madalaimale tasemele, sest tarbijahinnaindeks jäi alla ootuste.

Goldman Sachsi analüütikute kommentaaride kohaselt ei ole andmeid, mis toetaks usu vähenemist dollarisse ehk niinimetatud „dedollariseerumist“. Tõdeti, et isegi Brasiilia kasvavad Hiina jüaani reservid asendasid Kanada, mitte USA dollari ja praegu ei ole ühtegi konkurenti, mis suudaks viimast asendada.

Jaapani Panga intressiotsus

BoJ juhatus koguneb reedel, et langetada otsus intressimäärade osas. Arvatakse, et keskpank laenukulusid ei muuda.

UOB Groupi analüütikud ei usu, et BOJ muudaks oma rahapoliitikat. Oodatakse, et Kazuo Ueda lõpetab leebe rahapoliitika kahes etapis:

Pikaajaline (aprill kuni detsember 2023) eelkommunikatsiooni periood, et valmistada turgu ette korrapäraseks väljumiseks, mis võib hõlmata ka 10-aastase JGB tootluse kauplemisvahemiku laiendamist (+/- 100 baaspunkti).

Rahapoliitika normaliseerumine algusega 2024. aastal - tootluskõvera kontroll langeb ja intressimäär tõuseb 2024. aasta jaanuaris kuupõhiselt -0,1%-lt 0%-le.

ING analüütikud leiavad, et intressimäärade tõus on sel aastal ebatõenäoline, kuid tootluskõvera kontrolli kohandamine on võimalik juba juunis. BoJ võib suunata oma tähelepanu hoopiski 5-aastaste riigivõlakirjade tootlusele (JGB) asendamaks praegust poliitikat, mis piirab 10-aastaste riigivõlakirjade tootluse 0,5%-ga.

Tokyo aprilli tarbijahinnaindeks

Jaapani statistikaamet avaldab peatselt aprilli Tokyo tarbijahinnaindeksi. Arvatakse, et koguinflatsioon on aastapõhiselt 2,6%, mis tähendaks langust märtsis registreeritud 3,3%-lt.

Ueda ütles Jaapani parlamendiliikmetele, et praegust majandus-, hinna- ja finantsarengut arvestades oleks asjakohane säilitada tootluskõvera kontroll ja leebe rahapoliitika. Ta lisas, et kui palgad ja inflatsioon tõusevad oodatust rohkem, võib Jaapani keskpank rahapoliitikat intressimäärade tõstmise kaudu karmistada.

USA ja euroala SKP esimese kvartali esialgsed andmed

Sel nädalal avaldatakse ka USA (BEA) ja euroala 2023. aasta esimese kvartali SKP esialgsed andmed. Prognoositakse, et USA SKP kvartalipõhine kasv oli 2% (eelmises kvartalis 2,6%).

Eurostati aruanne peaks prognooside kohaselt näitama, et SKP kasv oli kvartalipõhiselt 0,2% ja aastapõhiselt 1,4%. Rabobanki majandusteadlaste arvates on konsensus liiga pessimistlik ja oodatakse, et kasv oli esimeses kvartalis suhteliselt tugev. Samas ei leita, et see tugev kasv püsiks kogu aasta jooksul, kuna krediidiimpulss on hajunud ja globaalne kasv saab ilmselt olema piiratud.

