Jerome Powell taaselustas võimaluse rahapoliitika kitsendamisest

If last week we commented that the market's attention was focused on the inflation data coming from the United States, where we finally saw how this has soared to 5% year-on-year, this week the attention in the markets has focused on the meeting of the Federal Reserve and the words of its chair at the subsequent press conference.

Although we cannot find any reference to the dreaded tapering in the monetary policy statement, during Jerome Powell's press conference, the chairman of the Federal Reserve announced that, if the economic recovery continues at the current pace, the FED would be willing to assess this possibility at forthcoming meetings. However, the market consensus does not expect any announcements or reactions until after the annual Jackson Hole symposium in August.

It should be remembered that current interest rates in the United States are in the range of 0-0.25%, with its asset purchase plan totalling up to $120 billion per month. This means that any announcements involving a change of the current policy could affect the main stock indexes. If tampering were to begin, the monthly purchases would be reduced.

Kui eelmisel nädalal kommenteerisime, et turu tähelepanu keskendus Ameerika Ühendriikidest tulevatele inflatsiooniandmetele, kus lõpuks nägime, kuidas see on aastaga kasvanud 5% -ni, siis sel nädalal on turgudel tähelepanu pööratud kohtumisele föderaalreservi sõnavõtt ja selle presidendi sõnad järgmisel pressikonverentsil.

Ehkki me ei leia rahapoliitika avalduses kardetavat kitsenemist, teatas Jerome Powelli pressikonverentsil föderaalreservi esimees, et kui majanduse taastumine jätkub praeguses tempos, on FED valmis seda võimalust hindama eelseisvatel koosolekutel. Kuid turukonsensus ootab teadaandeid ega reaktsioone alles pärast iga-aastast augustis toimuvat Jackson Hole'i ​​sümpoosioni.

Tuleb meeles pidada, et Ameerika Ühendriikide praegused intressimäärad jäävad vahemikku 0–0,25%, mille varaostukava on kokku kuni 120 miljardit dollarit kuus. See tähendab, et kõik teadaanded, mis hõlmavad praeguse poliitika muutmist, võivad mõjutada peamisi aktsiaindekseid. Kui võltsimist alustataks, väheneksid igakuised ostud.

As we have mentioned in previous articles, the main one affected by a possible rise in interest rates is the Nasdaq technology index, as the debt structures of such companies make them the most sensitive to this type of change.

If we look at the daily chart of the NQ100, we can see that after briefly overcoming the green resistance zone marking new all-time highs, the price has started a correction in search of its 18-session moving average, which currently acts as its main support level due to increased doubts and volatility.

At the moment, the price has several levels of support before reaching the long-term uptrend line so as long as it does not lose these levels the feeling will remain upside. Despite this, we will have to be very attentive to the next macro data and the possible words by the Federal Reserve or by the US Treasury through Janet Yellen, in the face of possible changes in the current policy.

Nagu oleme varasemates artiklites maininud, on peamine, mida võimalik intressimäärade tõus mõjutab, Nasdaqi tehnoloogiaindeks, kuna selliste ettevõtete võlakonstruktsioonid muudavad nad seda tüüpi muutuste suhtes kõige tundlikumaks.

Kui vaatame NQ100 igapäevast graafikut, näeme, et pärast uute kõigi aegade kõrgeimaid tasemeid tähistava rohelise vastupanuvööndi lühikest ületamist on hind alustanud korrigeerimist, et otsida oma 18-sessiooni libisevat keskmist, mis praegu toimib selle peamine toetuse tase suurenenud kahtluste ja volatiilsuse tõttu.

Praegu on hinnal enne pikaajalise tõusutrendini jõudmist mitu toetustaset, nii et kuni see tase ei kao, püsib tunne tõusutrendis. Vaatamata sellele peame olema praeguse poliitika võimalike muutuste taustal järgmiste makroandmete ja föderaalreservi või USA riigikassa Janet Yelleni kaudu võimalike sõnade suhtes väga tähelepanelikud.

Allikas: Admiral Markets MetaTrader 5. NQ100 päevagraafik. Andmevahemik: 19. oktoober 2020 - 17. juuni 2021. Valmistatud 17. juunil 2021 kell 10:50 CEST. Pange tähele, et varasemad tootlused ei taga tulevast tootlust.

Evolution in the last 5 years:

2020: 43,64%

2019: 35,23%

2018: -3,88%

2017: 28,24%

2016: 7,50%

