Jaapani keskpank jättis intressimäärad ja tulukõvera poliitika muutmata

Detsember 19, 2023 16:26

Vastavalt majandusteadlaste ootustele jättis Jaapani keskpank (BoJ) oma viimasel juhatuse koosolekul intressimäärad muutmata. BoJ juht Kazuo Ueda märkis, et tarbimine Jaapanis on näidanud mõningast nõrkust, kuid jätkab üldpildis taastumist ja lisas, et ta ootab näha, kas järgmise kevade palgakasv on tarbimise toetamiseks piisavalt suur. Ueda märkis ka, et "USA Föderaalreservi intressikärbete faas võib mõjutada Jaapani majandust, sealhulgas kursse valuutaturul."

Teistes uudistes: transpordiettevõtted (sh Maersk ja Hapag Lloyd) teatasid, et nad suunavad kõik planeeritud reisid kohe ümber, kuna Punase mere halvenev turvaolukord häirib laevateid. Esmaspäeval tõusid naftahinnad 1%, kuid seejärel stabiliseerusid. Goldman Sachsi analüütikud arvavad, et ettevõtted saavad oma nafta- ja gaasitarneid ümber suunata.

Jaapani Panga intressiotsus

Jaapani Pank ei üllatanud:⁠ keskpank jättis varahommikusel juhatuse koosolekul laenukulud ja tulukõvera kontrolli poliitika muutmata.

Koosolekujärgses teadaandes öeldi, et "Kuna nii kodu- kui välismaiseid majandusi ja finantsturge ümbritseb äärmiselt suur ebakindlus, jätkab pank kannatlikult rahapoliitika lõdvendamist, reageerides samas kiiresti majandustegevuse ja hindade arengutele ning finantstingimustele."

Commerzbanki analüütikud ütlesid, et "USD/JPY paari suunab tegelikult ainult dollari pool. Teisisõnu, lõppkokkuvõttes ei tulene USD/JPY langus kunagi jeeni tugevusest, vaid alati dollari nõrkusest (näiteks seetõttu, et ootused Föderaalreservi intressimäärade langetamise kohta tõusevad, nagu praegu). Ja et BoJ saab loota ainult dollari nõrkusele, kui ta soovib tugevamat jeeni."

Kanada tarbijahinnaindeks

Täna avaldab Kanada statistikaamet oma novembri tarbijahinnindeksi. Analüütikud prognoosivad, et inflatsioon langeb aastapõhiselt 2,9%-ni, mis on 0,2% madalam kui oktoobri näitaja. Novembri inflatsiooninäitajad on aga tõenäoliselt kõrgemad kui Kanada keskpanga (BoC) inflatsioonieesmärk 2%.

Madalamad inflatsiooninäitajad võivad tähendada, et BoC rahapoliitika karmistamise poliitika toimib hinnatõusu vastu. Kanada dollar on USA dollari suhtes ligi nelja kuu kõrgeimal tasemel. BoC juht Tiff Macklem märkis eelmisel nädalal, et "Varasemate intressitõusude mõju läbib jätkuvalt majandust, piirates kulutusi, majanduskasvu ja tööhõivet. Kahjuks on see allesjäänud inflatsioonisurvega toimetulekuks vajalik. Kuid see majandusliku nõrkuse periood sillutab teed tasakaalustatumale majandusele. Loodame, et majanduskasv ja töövõimalused suurenevad järgmise aasta lõpus, tuues inflatsiooni lähemale 2% eesmärgile.”

Hiina keskpanga Intressiotsus

Hiina rahvapank (PBoC) teatab kolmapäeva hommikul oma intressiotsusest. Majandusteadlased arvavad, et PBoC jätab laenukulud muutmata. Keskpank süstis keskmise tähtajaga laenuvõimaluse (MLF) laenude kaudu pangandussüsteemi 800 miljardi jüaani (112,02 miljardi dollarit) uut kapitali, mis on kõigi aegade suurim igakuine kasv.

Analüütikud usuvad, et keskpank jätkab rahapoliitika lõdvendamist ka järgmisel aastal, et aidata riigi majandust. Suur hulk majandusteadlasi arvab, et Hiina säilitab leebe rahapoliitika, sealhulgas stiimulid ja intressikärped.

Ühendkuningriigi novembri tarbijahinnaindeks

Kolmapäeva hommikul avaldab Ühendkuningriigi riiklik statistikaamet (ONS) novembri inflatsiooniandmed. Majandusteadlased arvavad, et koguinflatsioon langeb aastapõhiselt oktoobri 4,6% -lt 4,4% -le. Tõenäoliselt langeb alusinflatsioon aastapõhiselt 5,5% -lt 5,7% -le.

Inglise Panga (BoE) asepresident Ben Broadbent ütles, et "Tõenäoliselt on vaja pikemat ja selgemat palgakasvu andmete langust, enne kui saame kindlalt järeldada, et asjad on kindlalt langustrendis." Broadbent märkis ka, et töötuse osas on veidi rohkem ebakindlust kui tavaliselt.

