Investorid ootavad USA inflatsiooni andmeid

Tänasel kauplemissessioonil pööravad investorid tähelepanu erinevatele makrosündmustele, mis võivad mõjutada turgude tulevikku. Seda seetõttu, et kogu tänase kauplemissessiooni jooksul saame teada rida ​​olulisi andmeid, sealhulgas OPECi igakuine aruande ja nii EKP kui ka USA tarbijahinnaindeksi ning intressimäärade otsuse.

Viimase paari tunni jooksul oleme teada saanud, et Ameerika Ühendriigid ja Hiina on pidamas uut vestlust kaubandusküsimustes, jätkates nii viimastel nädalatel peetud kõnelusi. Näib, et uus kaubanduskokkulepe on juba lähedal, kuigi praegu ei tundu, et Washingtonil oleks kavas Donald Trumpi kehtestatud tariife kärpida.

Viimastel nädalatel oleme suutnud jälgida, kuidas Brenti hinnal on pärast mitmeid katseid õnnestunud ületada 70 dollari barreli tase, seda peamiselt tänu naftatarbimisega seotud headele tulevikuväljavaadetele. Tänane OPECi aruanne peaks neid häid tundeid kinnitama, kindlustades ja toetades seda hinna paranemist. Vastupidi, negatiivne või mitte täielikult positiivne aruanne võib põhjustada hinna langust.

Teisest küljest ei eeldata, et Euroopa Keskpank praegu intressimäärade osas otsust vastu võtab, kuigi peame olema Christine Lagarde järgneva pressikonverentsi suhtes väga tähelepanelikud, kuna tema sõnad võivad anda mõningaid vihjeid võimalikele meetmetele või keskmise tähtajaga otsustele.

Seetõttu keskenduvad investorid peamiselt Ameerika Ühendriikide inflatsioonimäärale, mille saame teada enne turu avanemist. Viimaste kuude jooksul on inflatsiooni tõusu hirm viinud finantsturgude järsu korrektsioonini, kuna kõrge inflatsioon võib viia Föderaalreservi praeguse rahapoliitika muutumiseni, võttes praeguse rahalise stiimuli järk-järgult tagasi.

Peamine indeks, mida inflatsiooni tõus mõjutab, on kahtlemata olnud Nasdaq, kuna nii intressimäärade kui ka USA võlakirjade tootluse võimalik tõus mõjutab otseselt tehnoloogiaettevõtete finantseerimist.

Tehniliselt öeldes, kui vaadata päevagraafikut, siis näeme, et NQ100 on suutnud ületada oma olulise toetustaseme, mis võib anda uue tõuke, et proovida 14 000 punkti tase tagasi vallutada.

Kui inflatsioon on lõpuks oodatust halvem ja jääb seejärel kõrgeks, võib Nasdaq kogeda suurt volatiilsust, mis seaks selle ülespoole suunatud struktuuri ohtu. Praeguse toetustaseme (punasega) kaotamine võib viia hinna 18 perioodi libisevale keskmisele ning avada ukse edasiseks korrektsiooniks.

Allikas: Admiral Markets MetaTrader 5. NQ100 päevagraafik. Andmevahemik: 8. oktoober 2020 - 10. juuni 2021. Valmistatud 10. juunil 2021 kell 10:50 CEST. Pange tähele, et varasemad tootlused ei taga tulevast tootlust.

Hinna areng viimase viie aasta jooksul:

2020: 43,64%

2019: 35,23%

2018: -3,88%

2017: 28,24%

2016: 7,50%

Kas teadsite, et võite TASUTA alla laadida Trading Central Technical Ideas indikaatori? Uuendage Admiral Marketsi poolt pakutavat MetaTrader 5 kauplemisplatvormi ja lisage sellele Supreme Edition lisarakendus.

See indikaator pakub teile praktilisi kauplemisideid ja loob tehnilise analüüsi tuhandete varaklasside ja instrumentide kohta. Sealhulgas on kuvatud üldised aktsiaindeksid ja üksikaktsiad, valuutad, toormed ja muud.

TASUTA kasutamiseks klõpsa allolevale reklaamiribale ja laadi see alla juba täna:

TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, hinnangute, prognooside, ennustuste, turuülevaadete, nädalaprognooside ning mistahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edapidi „Analüüs"), mis on avalikustatud Admiral Marketsi veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

1. See on turunduskommunikatsioon. Sisu avaldatakse ainult informatiivsel eesmärgil ja seda ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena. See ei ole koostatud kooskõlas investeerimisuuringute sõltumatuse edendamiseks kavandatud juriidiliste nõuetega ning selle suhtes ei kohaldata enne investeerimisuuringute levitamist mingisugust ärikeeldu.

2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Analüüsis esitatud teabele või mitte.

3. Klientide huvide kaitsmiseks ning Analüüsi objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.

4. Analüüsi on koostanud sõltumatu analüütik (Roberto Rojas, edaspidi "autor") autori isiklike hinnangute põhjal.

5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Analüüsi allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Analüüsis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.

6. Analüüsis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Marketsi poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.

7. Võimendatud tooted (sealhulgas hinnavahelepingud), on spekulatiivse iseloomuga ning võivad kaasa tuua nii kahju kui kasu. Enne kauplemise alustamist palume teha kindlaks, et mõistate täielikult kaasnevaid riske