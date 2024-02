Hiina keskpank kärpis võrdlusalusest hüpoteegi intressimäära, et toetada kinnisvaraturgu

Veebruar 20, 2024 17:15

Finantsandmete avaldamisi on sel nädalal vähe ja USA turud olid esmaspäeval riigipühast presidendi päeva tõttu suletud.

Hiina keskpank (PBoC) üllatas analüütikuid, kärpides 5-aastast soodusintressimäära, et püüda riigi majandusse elu sisse puhuda.

Austraalia keskpanga (RBA) koosoleku protokoll näita, et juhatus arutas, kas tõsta intressimäärasid 25 baaspunkti võrra või jätta need muutmata. RBA poliitikakujundajad mainisid ka, et hiljutiste andmete kohaselt võib inflatsioon naasta eesmärgi juurde mõistliku aja jooksul.

Hiina keskpank kärpis 5-aastast soodusintressimäära

Täna langetas PBoC oma 5-aastast soodusintressimäära 25 baaspunkti võrra, et kinnivaraturgu toetada. Kärbe oli üle ootuste kõrge ja suurim alates 2019. aastast. Enamik Reutersi küsitletud analüütikuid ootasid 5-15 baaspunkti suurust kärbet.

PBoC juhatus hoidis 1-aastase keskmise tähtajaga laenamise püsivõimaluse intressimäära pühapäeval 2,50% juures. Otsus oli suuresti ootuspärane, kuna 8. veebruaril avaldatud Reutersi küsitlus näitas, et seitse majandusteadlast kümnest arvas, et Hiina keskpank soovib valuutat stabiilsena hoida.

ING analüütikud kirjutasid, et arvestades renminbi devalvatsioonisurvet kesest ebasoodsaid intressimäärasid, nähti piiratud manööverdamisruumi enne, kui maailma keskpangad intressikärpeid tegema hakkavad. Lisati, et kuigi ühepoolseid soodusintressimäärakärped on leidnud aset ka minevikus, kärbiti alati 1-aastast intressimäära, samas kui 5-aastane määr jäi samaks.

Kanada tarbijahinnaindeksi inflatsioon jaanuaris

Kanada keskpanga (BoC) ja statistikaameti avaldatavad tarbijahinnaindeksid heidavad loodetavasti valgust riigi majanduse olukorrale. Majandusteadlased arvavad, et Kanada statistikaameti jaanuarikuu aruanne näitab aastapõhiselt 3,2% lähedast näitajat, mis kujutaks langust võrreldes detsembriga.

Kanada keskpank on märkinud, et kuigi inflatsioon näib olevat kontrolli alla saadud, püsivad endiselt riskid ja inflatsioon on visaks osutunud. BoC on suunanud oma tähelepanu laenukuludele, püüdes välja selgitada, kui kaua tuleks intressimäärasid praegusel tasemel hoida. BoC juht Tiff Macklem on öelnud, et ta ei esitaks konkreetset numbrit selle kohta, milline alusinflatsiooni tase viiks intressimäära praeguselt 5,00%-lt alla.

Viimasel rahapoliitilisel kohtumisel märkis Macklem: "Mida ma olen rõhutanud, on see, et alusinflatsioon on pigem kontseptsioon kui mõõt. Otsime jätkuvaid tõendeid inflatsioonisurve leevenemise kohta ja otsime selget langust."

Endine BoE peaökonomist: BoE riskib Ühendkuningriigi majanduslanguse süvendamisega

BoE endine peaökonomist Andy Haldane ütles, et Ühendkuningriigi keskpank riskiks praeguse majanduslanguse süvenemisega, kui ta ei jätkaks intressimäärade langetamisega. "Ma arvan, et just selles peitubki riskide tasakaal, jah. Minu jaoks on mõningase eelneva, varase kindlustuse rakendamine rahapoliitika poolel tugev ja tugevdav ning ma kardan, et jätame selle kindlustuse veidi liiga hiljaks sel aastal,” kommenteeris Haldane.

Viimasel koosolekul jättis BoE rahapoliitika komitee laenukulud muutmata, kusjuures üks liige hääletas intressimäärade langetamise poolt ja kaks liiget tõstmise poolt. Andy Haldane märkis, et "on üks asi jätta inflatsioon märkamata teel üles, mis juhtus; on hoopiski teine lõhkuda majandus teel alla". Ta lisas, et selline kahekordne löök usaldusväärsusele on üks asi, mida ta oma varasemal ametikohal keskpankurina oleks püüdnud vältida.

Bundesbank: Saksamaa võib sattuda tehnilisse majanduslangusesse

Saksamaa keskpank hoiatas, et 2024. aasta esimeses kvartalis võib majandus taas langeda, tuues tehnilise majanduslanguse sammu võrra lähemale. Saksamaa majanduskasv sai 2023. aasta neljandas kvartalis löögi ja Bundesbanki analüütikud väidavad, et taastumise märke ei ole. Mõjuterguriteks näivad olevat tarbijate ettevaatlikus kulutades ja madal välismaine tööstusnõudlus.

Bundesbanki raportis märgiti, et kuigi see tähendaks, et pärast Venemaa agressioonisõda Ukraina vastu alguse saanud jätkuv Saksa majanduse nõrkusperiood kestaks edasi, ei ole endiselt tõendeid majanduslanguse kohta majandustegevuse püsiva, laiapõhjalise ja selge languse näol. Samuti ei ole selline majanduslangus praegu ka tõenäoline, leiavad nad.

