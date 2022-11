Fookuses on FOMC protokoll, kestvuskaupade tellimused, uute kodude müük ja USD

November 22, 2022 15:36

USD valuutapaarid võivad sel nädalal enne USA kestvuskaupade tellimuste ja uute kodude müügi näitajate avaldamist kõikuda. Samuti on võimalus, et ülemaailmsed aktsiaturud võivad sattuda surve alla, kui Föderaalne Avatud Turu Komitee (FOMC) avaldab oma protokolli ja kuna Hiina lukustas avalikud alad hirmu tõttu COVID-19 ees.

USD valuutapaarid

USD on tähelepanu keskpunktis kolmapäeval, kui avaldatakse oktoobri kestvuskaupade tellimuste aruanne. Turu konsensus näeb eelmise kuuga võrreldes 0,4 protsendilist kasvu. Oktoobris inflatsioon USA-s leevenes ja see võis suurendada kallimate kaupade tellimusi. Samal ajal on intressimäärade tõus pärssinud investeeringuid ja kulutusi, mistõttu on tulemuste prognoosid segased.

USA eluasemeturg saab homme palju tähelepanu, sest avaldatakse oktoobrikuu uue kodude müüki käsitlev aruanne. Möödunud aruanne näitas 603 000 uue kodu müüki. Turu konsenus prognoosib oktoobri tulemuseks 570 000. Arvesse tuleks võtta USA kasvavat intressimäära, mis mõjutab nõudlust hüpoteeklaenude ja uute kodude järele. Lisaks sellele on ehitussektor haavatav tooraine inflatsiooni suhtes, mistõttu loodetakse, et raport annab vihjeid eluasemeturu olukorra kohta.

23. novembril avaldatavad FOMC protokollid võivad mõjutada USD valuutapaare ja aktsiaturu meeleolu. Hirmud majanduslanguse ees on pinnale kerkimas ning intressimäärade tõus on oluliselt mõjutanud riskivalmidust ja USA dollari väärtust. Kuigi USA inflatsioon oktoobris langes, on Föderaalreserv seisukohal, et rahapoliitikat on veel vara muuta. Protokollist oodatakse rohkem vihjeid selle aasta viimase intressiotsuse kohta 13.-14. detsembril.

FOMC arvamused võivad anda vihjeid USA majanduselanguse tõenäosuse kohta. See on seotud ka Hiina suhteliselt aeglase tootlikkuse taastumisega, kuna riigid on olulised kaubanduspartnerid.

Toornafta hetkehinnad

Toornafta hetkehindade väike langus võib olla seotud hirmudega majanduslanguse ees ja Hiina hiljutiste sulgemistega. Kuigi Hiina on oma COVID-i nulltolerantsi poliitikat pisut leevendanud, on olukord normaalsest tootlikkuse tasemest kaugel ja tekitab muret lühiajaliste kasvuväljavaadete pärast mõlemas riigis.

Lugege lisaks USA dollarit novembris mõjutavate peamiste tegurite kohta.

Seda materjali ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ega kutsena ükskõik millise tehingu sooritamiseks finantsinstrumentidega. Palun pange tähele, et taoline analüüs ei ole usaldusväärne näitaja praeguse ega tulevase tootluse kohta, sest olukord võib ajaga muutuda. Enne kauplemisega alustamist pidage nõu sõltumatu finantsnõustajaga, et tagada, et mõistate täielikult kaasnevaid riske.