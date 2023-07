Föderaalreserv, EKP ja BoJ otsustavad intressimäärade üle

Juuli 26, 2023 17:55

USA Föderaalreserv (Fed), Euroopa Keskpank (EKP) ja Jaapani Pank (BoJ) teatavad sel nädalal oma intressiotsustest. Kohtumisjärgseted avaldused saavad analüütikutelt palju tähelepanu, sest need võivad anda vihjeid keskpankade tulevikuplaanide kohta.

Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) hoiatas Jaapanit World Economic Outlooki aruandes, et "praegu on risk, et võib-olla jääb inflatsioon jätkuvalt eesmärgist kõrgemale, tõenäoliselt oodatust suurem". Väidetakse, et "rahapoliitika võib jääda paindlikuks, kuid tuleb valmistuda vajaduseks võibolla [intressimäära] tõstma hakata" ja soovitatakse BoJ-l olla veidi paindlikum ja lõpetada tootluskõvera kontroll.

Austraalias langes aastane inflatsioon aasta teises kvartalis 6%-ni, ületades analüütikute ootusi. Kvartalipõhiselt tõusid hinnad 0,8%, mis on madalaim näitaja alates 2021. aasta septembrist. Deloitte Accessi analüütikud väitsid, et viimased inflatsiooninäitajad tõestavad, et Austraalia Reservpank on intressimäärasid liiga palju tõstnud.

Fedi intressiotsus

Föderaalne Avatud Turu Komitee (FOMC) koguneb kolmapäeval ja avalikustab oma intressiotsuse. Reutersi andmetel prognoosivad analüütikud, et Fed tõstab intressimäära 25 baaspunkti võrra.

Kuigi on kaalutud võimalust, et sel aastal võtab aset veel kaks intressitõusu, usub enamik majandusteadlasi endiselt, et eelseisev tõus jääb praeguse tõusutsükli viimaseks. Üldine inflatsioon on viimastel kuudel langenud, jõudes juunis 3,0% tasemele, mis on veidi kõrgem Föderaalreservi sihttasemest. Inflatsiooni langus ja tugev tööturg on viinud mõned majandusteadlased arvamusele, et Föderaalreserv võib hakata intressimäärasid juba sel aastal vähendama. Föderaalreservi juht Jerome Powell rõhutab aga jätkuvalt, et rahapoliitika karmistamine ei ole veel läbi.

EKP intressiotsus

EKP on avaldab oma intressiplaanid neljapäeval. EKP on järginud teisi keskpanku, tõstes kõrge inflatsiooniga võitlemiseks laenukulusid. Reutersi kohaselt prognoosivad majandusteadlased, et keskpank teeb 25-baaspunktilise intressitõusu.

Euroala intressimäärad on viimase aasta jooksul tõusnud 400 baaspunkti võrra 3,5%-ni, mis on 22 aasta kõrgeim tase. Kuigi koguinflatsioon langes juunis kolmandat kuud järjest, on baashinnad (nt teenuste hinnad) tõusnud. UBS-i analüütikud pakuvad, et "alusinflatsioon langeb väga, väga aeglaselt, mis valmistab EKP-le muret", tingituna viimaste kuude tugevast tööturust ja palgatõusust.

Jaapani Panga intressiotsus

BoJ on viimane keskpank, mil on sel nädalal juhatuse koosolek. Majandusteadlased prognoosivad, et BoJ hoiab tulukõvera kontrolli muutmata ja selle lühiajalise intressimäära eesmärk püsib -0,1% juures. Inflatsioon on viimase 15 kuu jooksul olnud pidevalt üle BoJ eesmärgi, samas uuringud näitavad, et majandus kuumeneb.

Rabobanki analüütikud kirjutasid 25. juulil avaldatud raportis, et Jaapani keskpanga "leebe" lähenemine võib Jaapani jeeni väärtust langetada. Väideti, et kuigi JPY tõenäoliselt 28. juuli leebe poliitikaotsuse tulemusel langeb, on väga võimalik, et septembris toimuva käigu spekuleeringud võivad kiirelt mõju avaldada. See piiraks JPY müügisurvet. Leitakse, et märgid püsivast palgakasvust toetaksid BoJ poliitika kohandamist, samas väiksemad palgatõusud sel ja järgmisel aastal omaksid tõenäolislet vastupidist mõju.

Oled huvitatud majandusuudistel põhinevast kauplemisest? Osale Admiralsi tasuta veebikoolitustel ja saa uusi teadmisi! Suhtle kogenud kauplejatega ja vaata kauplemissessioone reaalajas.

Tasuta veebikoolitused Võta osa reaalajas veebikoolitustest, mida viivad läbi meie eksperdid REGISTREERU

Seda materjali ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ja kutsena ükskõik millise tehingu sooritamiseks finantsinstrumentidega. Palun pange tähele, et antud analüüs ei ole usaldusväärne näitaja praeguse ega tulevase tootluse kohta, sest olukord võib ajaga muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist tutvu finantsteenuse tingimustega, veendu et oled riskidest aru saanud ning vajadusel pea nõu asjatundjaga.