Fedi, BoE intressiotsuste eel valitseb turgudel ettevaatlikkus

November 01, 2023 17:07

See nädal on täis huvitavaid finantssündmusi: Jaapani Panga (BoJ) intressiotsusele järgnevad USA Föderaalreservi (Fed) ja Inglise Panga (BoE) omad. Majandusteadlaste prognooside kohaselt jätavad mõlemad pangad intressimäärad tõenäoliselt muutmata.

Jaapani valitsuskabineti peasekretär Hirokazu Matsuno ütles, et ta ei välista ebakorrapärastele liikumistele Forexil reageerimisel ühtegi sammu, rõhutades, et kiired liikumised valuutaturul on ebasoovitavad.

Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) arvas, et 2025. aastal peab Austraalia Reservpank (RBA) inflatsiooni sihtvahemikku jõudmiseks võibolla oma rahapoliitikat veelgi karmistama. IMF-i majandusteadlased märkisid, et Austraalia majandus on endiselt vastupidav ja kutsusid valitsust üles plaanima avaliku sektori investeerimisprojekte koordineeritumalt, et toetada RBA jõupingutusi.

Hiinas langes Caixin/S&P Globali tööstuse ostujuhtide indeks septembri 50,6-lt oktoobris 49,5-le, kukkudes allapoole 50,0 punkti piiri, mis eraldab kasvu kokkutõmbumisest. Arvu kommenteerides ütlesid majandusteadlased Reutersi ajakirjanikele, et Hiina majandus kannatab nii nõrga nõudluse kui ka sisemise ja välise ebakindluse käes.

Fedi intressiotsus

Föderaalne Avatud Turu Komitee (FOMC) teatab täna oma intressiotsusest. CME Fedwatch Tool annab üle 99% tõenäosuse, et Föderaalreserv hoiab intressimäärad paigal. Hoolimata asjaolust, et koguinflatsioon on juba mõnda aega püsinud üle 2% eesmärgi, hoidub Föderaalreservi juhatus tõenäoliselt tegutsemast, et oma rahapoliitika mõju hinnata.

Tasub teada, et Föderaalreserv on viimastel kuudel tõstnud intressimäärasid 11 korda – tegu on kiireima tempoga pea 40 aasta jooksul. Föderaalreservi juht Jerome Powell on vihjanud, et intressimäärad jäävad veel kauaks kõrgemaks ega ole välistanud veel ühte tõusu sel aastal.

Inglise Panga intressiotsus

Neljapäeva pärastlõunal avaldab BoE oma intressiotsuse. Reutersi läbiviidud küsitlus näitas, et majandusteadlased ei usu, et BoE Rahapoliitika Komitee (MPC) laenukulusid tõstab.

Financial Timesi raportis tsiteeritud Oxford Economicsi analüütikute sõnul "jääb inflatsioon ebamugavalt tugevaks" ja MPC liikmed on öelnud, et rahapoliitika peab kõrgete hindade tõttu veel mõnda aega karm püsima. Inflatsioonisurvet suurendab ka kiireim palgakasv 2001. aastast saadik. Reutersi küsitletud majandusteadlased arvavad, et BoE ei langeta intressimäärasid kuni vähemalt 2024. aasta juulini.

USA mittepõllumajanduslikud töökohad oktoobris

Reedel avaldatakse USA mittepõllumajanduslike töökohtade näitajad, mis pakuvad ülevaadet riigi tööturust. Analüütikud prognoosivad, et mittepõllumajanduslike töökohtade arv kasvas 172 000 võrra – prognoos on oluliselt madalam kui septembris registreeritud 336 000. Samas tasub teada, et NFP aruanded on aeg-ajalt maailmaturge üllatanud.

Majandusteadlased püüavad raporti abil mõista, kas tööturg on tavapärasest kõrgemate intressimäärade tõttu jahtumas.

Seda materjali ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ja kutsena ükskõik millise tehingu sooritamiseks finantsinstrumentidega. Palun pange tähele, et antud analüüs ei ole usaldusväärne näitaja praeguse ega tulevase tootluse kohta, sest olukord võib ajaga muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist tutvu finantsteenuse tingimustega, veendu et oled riskidest aru saanud ning vajadusel pea nõu asjatundjaga.