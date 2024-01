Euroala majandus vältis neljandas kvartalis tehnilist majanduslangust

Jaanuar 30, 2024 18:08

Selle nädala tähtsaim finantssündmus on tõenäoliselt Föderaalreservi intressiotsus, kuid analüütikutel saab samuti olema võimalus tutvuda Austraalia tarbijahinnaindeksi ja euroala riikide SKP kasvuga.

Eurostati aruanne näitas, et euroala vältis neljandas kvartalis tehnilist majanduslangust, jäädvustades nullkasvu. Prantsusmaa ja Saksamaa tulemused jäid alla ootuste, kuid euroala majandus sai tõuke Hispaanialt, Portugalilt ja Itaalialt.

See nädal tähistab perioodi, mil USA ettevõtted oma eelmise kvartali tulemusi avaldavad, kõige aktiivsemat aega: 19% S&P 500 ettevõtteid avaldab lähipäevil oma tulemused. Microsoft, Apple, Meta, Amazon ja Alphabet on nende seas vaid mõned.

Euroala SKP 2023. aasta neljanda kvartali andmed

Eelmise aasta neljanda kvartali esialgsed SKP andmed näitasid, et Prantsusmaa majandus seiskus (kasv 0%), samas kui 2023. aastal kasvas see vaid 0,9%. Hispaania andmed näitasid, et riigi majandus kasvas 2023. aasta neljandas kvartalis 0,6%, ületades ootusi.

WIFO statistikaameti aruandest näib, et Austria majandus on majanduslangust suutnud vältida, kasvades 0,2%, erinevalt analüütikute ootustest, mis prognoosisid 2023. aasta viimaseks kvartaliks 0,2% langust. Austria naaberriigi Saksamaa majandus kahanes oktoobris-detsembris 0,3%, kusjuures ING analüütikud arvavad, et Saksamaa on "madalas majanduslanguses".

Austraalia neljanda kvartali tarbijahinnaindeks

Austraalia statistikaamet (ABS) avaldab teisipäeval oma detsembri ja 2023. aasta neljanda kvartali tarbijahinnaindeksid. Majandusteadlased prognoosivad, et tarbijahinnaindeksi inflatsioon langes aastapõhiselt novembris registreeritud 4,3%-lt detsembris 3,7%-le.

2023. aasta viimases kvartalis oli inflatsioon tõenäoliselt 4,3%. Kolmandas kvartalis registreeriti 5,4%. Tasub teada, et Austraalia Reservpanga (RBA) rahapoliitika-teemaline kohtumine toimub järgmisel nädalal ja inflatsiooninäitajad mängivad ilmselt rolli võimalikus poliitikauuenduses.

EKP Kažimír: intressimäärasid langetatakse juunis, mitte varem

EKP juhatuse liige ja Slovakkia keskpanga president Peter Kažimír ütles ajakirjanikele, et nõukogu järgmine samm on tõenäoliselt intressimäärade alandamine, kuna see tundub olevat "käeulatuses". Kažimír pakkus, et intressikärbe juunis on tõenäolisem kui aprillis, kuid rõhutas, et mõju on palju olulisem kui ajastus.

Ta ütles, et turud on intressimäärade kärpimisel n-ö kurvist ees, lisades, et pank peaks olema selliste suurte otsuste tegemise eel kannatlik.

