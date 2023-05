EKP rahapoliitika: inflatsioon ja euro

Mai 22, 2023 15:50

Viimastel kuudel on Euroopa Keskpank (EKP) seisnud silmitsi kõrge inflatsiooniga, mis on sundinud teda oma rahapoliitikat ümber hindama. Inflatsioon ei ole jätnud mõjutamata ka eurot ennast, mis on langenud oma peamise konkurendi USA dollari suhtes.

Euro on koos USA dollari ja Briti naelaga üks enim kaubeldavaid valuutasid maailmas. Edasi lugedes saad kasulikke teadmisi euroala inflatsiooni ja keskpanga rahapoliitika prognoosi kohta.

Euroala inflatsioon tõusis rekordkõrgele

Euroopa Keskpank on seadnud inflatsioonieesmärgiks 2%. EKP juhatus suutis aastaid saavutada igakuise inflatsioonimäära, mis oli eesmärgi lähedal ja mõnikord isegi pea null. Keskpank suutis inflatsiooni viimasel kümnendil kontrolli all hoida, kuigi intressimäärad olid ajalooliselt madalate tasemete lähedal.

Koroonaviirus sundis EKP-d intressimäärasid euroala majanduse toetamiseks veelgi alandama. Hoolimata vähenenud majandustegevusest maksti inimestele palka ja loodi spetsiaalne fond euroala majanduse toetamiseks.

Miljardite eurode sissevoolu tagajärjed ilmnesid 2021. aasta augustis, kui koguinflatsioon tõusis 3,0%-ni – 0,8% kõrgem kui juulis. 2022. aasta veebruariks oli inflatsioon tõusnud 5,9%-ni ja jätkas tõusmist kuni oktoobrini, mil see oli aastapõhiselt kerkinud 10,6%-ni. Nüüdseks on inflatsioon langenud 7% lähedale, kuid on endiselt kaugel EKP 2% eesmärgist.

EKP intressitõusud inflatsiooni ohjeldamiseks

EKP juhatuse inflatsioonivõitluse strateegiate seas oli laenukulude suurendamine. 2022. aasta juulis teatas juhatus esimesest intressimäärade tõusust üheteistkümne aasta jooksul. 2023. aasta maiks oli EKP tõstnud intressimäärasid seitse korda järjest ja baasintressimäär oli 3,25%.

EKP ei ole ainus suur keskpank, mis on viimastel kuudel oma rahapoliitikat karmistanud - ka USA Föderaalreserv ja Inglise Pank on inflatsiooni ohjeldamiseks intressimäärasid tõstnud.

Kuidas reageeris euro?

Päevad, mil euroga kaubeldi hinnaga 1,22 dollarit (05.2021) USA dollari vastu, on ammu möödas. Ühisraha väärtus oli langemas, saavutades 2022. aasta septembri alguses mitme aasta madalaima taseme - 0,98 dollarit.

Kujutatud: Admirals MetaTrader 5 - EURUSD kuugraafik. aEG: 1. jaanuar 2018 – 18. mai 2023. Jäädvustatud: 18. mai 2023. Varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

Euro on tänu EKP korduvatele intressitõusudele mõnevõrra taastunud, kaubeldes 18. mail 1,08 dollariga.

Mida analüütikud arvavad?

Elukallidus on viimastel kuudel enamiku euroala kodanike jaoks märkimisväärselt tõusnud. Inimesed, kes peavad oma laene tagasi maksma, on pidanud kulutama rohkem raha. Kuigi koguinflatsioon näib kuude lõikes olevat vähenemas, ei ole teada, kas EKP jätkab rahapoliitika karmistamist või mitte.

EKP juht Christine Lagarde: veel ei tohi peatuda

EKP juht Christine Lagarde ütles, et keskpank ei tee pausi ja veel on palju teha. Lagarde'i sõnul on Inflatsioon olnud liiga kõrge liiga kaua ja EKP võitlus kestab kuni ollakse piisavalt kindlad, et 2% eesmärk saavutatakse keskplaanis.

Küsimusele, kas EKP järgib Föderaalreservi, peatades intressitõusud, vastas Lagarde, et EKP ei sõltu Föderaalreservist ning lisas, et hiljutised palgalepingud ja ettevõtete kõrged kasumimarginaalid võivad ohustada keskpanga rahapoliitika plaani.

Reutersi küsitlus: intressimäärasid tõstetakse veel kaks korda

Kõik 62 Reutersi küsitletud majandusteadlast prognoosisid 16. mail EKP juuni kohtumise jaoks 25-baaspunktilist tõusu. 42 majandusteadlast prognoosisid, et juulis leiab aset veel üks 25-baaspunktiline intressitõusu. Enamik majandusteadlasi arvas, et oodatavate intressitõusude järel ei muutu intressimäärad enne 2024. aasta aprilli.

Pangaanalüütikute prognoosid

Bank of America raport näib olevat kooskõlas Reutersi küsitluse tulemustega. Väidetakse, et mitme EKP kõneleja sõnum on alates 4. mai kohtumisest saadik olnud selgelt karmistamise poolel ja keskpanga tarbijate ootuste uuring näitas samuti kõrgemaid inflatsiooniootusi. Kui midagi just pinge alla ei murdu, jäävad analüütikud oma varasema seisukoha taha, et vaatamata väljavaadetes ilmnevatele murekohtadele, ootab ees veel vähemalt kaks 25-baaspunktilist tõusu.

ING analüütikud ütlesid 4. mail avaldatud aruandes, et EKP-l on praeguses makromajanduslikus keskkonnas raske minna tagasi 50-baaspunktiliste intressitõusude juurde, kuna varasemad tõusud avaldavad hilinenud mõju, pangandusektor on ebastabiilne ja esineb tagasihoidlik kasv, kuid inflatsioon on endiselt kõrge. Sellises olukorras on raske tõsta intressi rohkem kui üks või kõige rohkem kaks korda. Väidetakse, et iga täiendav intressitõus võib tulevikus osutuda veaks. Ilmselt otsustatakse hoida intressimääri juunis aset leidva tõusu järel mõnda aega kõrgena kompromissina karmima ja leebema rahapoliitika toetajate vahel.

Nordea analüütikud leidsid, et finantsturgude ootused intressikärbete osas on liiga kõrged. Intressimääri kommenteerides väideti, et varasemad karmistamismeetmed avaldavad rahastamistingimustele selget mõju, pangandusalased mured USAs kestavad, kuid samal ajal on inflatsioon endiselt liiga kõrge. Nii leebema kui ka karmima poliitikasuunaga kaasnevad riskid, kuid arvatakse, et EKP tõstab intressimäärasid veel mitu korda ega plaani intressimäärade niivõrd kiiret langust kui seda oodatakse finantsturgudel. Rõhutati, et Lagarde ütles selgelt, et EKP ei peatu ja seetõttu oodatakse veel kahte 25 baaspunkti suurust intressitõusu juunis ja juulis, tõstes hoiuste intressimäära 3,75%-ni.

Euroga kauplemine algajatele ja riskijuhtimine

Euro on üks mõjukaimaid valuutasid maailmaturul. Ühisrahaga kaubeldakse näiteks USA dollari ja Briti naela vastu, aga ka Jaapani jeeni ning arenevate turgude valuutade vastu. Eurol põhinevaid valuutapaare on palju, aidates kauplejatel mitmekesistada oma strateegiaid. Kuna euro on kauplejate seas üks populaarsemaid valuutasid, ringleb valuuta kohta palju uudiseid.

Algajana võid huvituda europõhiste valuutapaaride kauplemisvõimalustest. Enne kauplemist tasub aga otsust hoolikalt läbi mõelda - on täiesti võimalik, et sul ei ole vajalikku kogemust, et otsustada, milline oleks õige tegevussuund ja kaupled seetõttu põhinedes pigem emotsioonidel kui teadmistel.

Algajatele kauplejatele on riskid alati suured. Kui sa ei soovi ootamatult raha kaotada, oleks kõige parem laiendada oma teadmisi kauplemise kohta ja õppida, kuidas kasutada riskijuhtimistööriistu. Näiteks stop-loss võimaldab kauplejatel piirata oma potentsiaalset kahjumit. On ka palju teisi riskijuhtimistööriistu, mida saad kasutama õppida. Kauplemisteenuse osutajad pakuvad laia valikut kogenud kauplejate koostatud õppematerjale, mis võivad algajatele kauplejatele kasulikuks osutuda. Soovitame sul oma oma oskusi täiustada, uurides, kuidas kasutada tööriistu, mis aitavad riske vähendada ja kauplemisprotsessi sinu jaoks nauditavamaks muuta.

Olete huvitatud majandusuudistel põhinevast kauplemisest? Osale Admiralsi tasuta veebikoolitustel ja saa uusi teadmisi! Suhtle kogenud kauplejatega ja vaadata kauplemissessioone reaalajas.

Tasuta veebikoolitused Võta osa reaalajas veebikoolitustest, mida viivad läbi meie eksperdid REGISTREERU

Seda materjali ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ja kutsena ükskõik millise tehingu sooritamiseks finantsinstrumentidega. Palun pange tähele, et antud analüüs ei ole usaldusväärne näitaja praeguse ega tulevase tootluse kohta, sest olukord võib ajaga muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist tutvu finantsteenuse tingimustega, veendu et oled riskidest aru saanud ning vajadusel pea nõu asjatundjaga.