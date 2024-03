EKP otsustab intressimäärade üle, tähelepanu USA tööhõive näitajal

Ülejäänud nädala kõige olulisemad finantssündmused on Euroopa Keskpanga (EKP) intressiotsus ja USA mittepõllumajanduslike töökohtade (NFP) andmete avaldamine. Ühendkuningriigi rahandusminister esitab täna kevadeelarve, mis võib sisaldada maksukärpeid.

EKP intressiotsus

Neljapäeval koguneb EKP nõukogu, et otsustada rahapoliitika ja intressimäärade üle. Analüütikud prognoosivad, et laenukulud jäävad tõenäoliselt samaks, aga kuna esimene kvartal on peagi lõppemas, ootavad nad kuulda Christine Lagarde'i kommentaare EKP edasiste rahapoliitika plaanide kohta.

Koguinflatsioon on viimastel kuudel langenud, kuid baasinflatsioon on endiselt kõrge. Morningstari turustrateegid märkisid: "fakt on siiski see, et inflatsioon on oluliselt langenud ja trajektoor on endiselt positiivne. Põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimäär on 4,5%, mis tähendab, et pangal on palju manööverdamisruumi. Ta võib juunis teha väikese kärpe ja oodata, et mõju näha, ilma midagi ära rikkumata. Kuna Euroopa majandus on languses, usume, et EKP peab nüüd tasakaalustama taastuva inflatsiooni (välist) riski potentsiaalselt pakilisema vajadusega tagada, et majandus ei satuks pikaajalisse majanduslangusesse. Juuni tundub selles suhtes mõistliku kompromissina."

Ühendkuningriigi rahandusminister esitab kevadeelarve

Ühendkuningriigi rahandusminister Jeremy Hunt jagab täna avalikkusega kevadeelarvet. ING majandusteadlased rõhutavad, et sõltuvalt eelarvekavast võib Briti nael tõusta, märkides, et "mõõduka suurusega maksusoodustuste pakett (st pakett, mis ei põhjusta valitsuse võlakirjade ebastabiilsust) võib tõenäoliselt sel nädalal naelsterlingit toetada, kuid võimaluste spekter on küllaltki lai."

Commerzbanki raport naela võimaliku reaktsiooni kohta ütles: "Reaktsioon sõltub kindlasti suuresti lõdvendamise ulatusest. Ja ennekõike, kas Inglise Panka usaldatakse nende suuremate kulutuste haldamises. Üks on kindel: ekspansiivne eelarvepoliitika raskendab tõenäoliselt BoE jaoks inflatsiooni kontrolli alla saamist pikas perspektiivis. Ebakindlust arvestades on naela kohta raske täpset prognoosi anda. Kui turg usub, et BoE reageerib suurenenud kulutustele hilisemate intressikärbetega, võib GBP täna uuesti kasu saada. Teisest küljest, kui kärped on oodatust oluliselt suuremad, võivad tekkida kahtlused ja selle tagajärjel võib nael kannatada."

Föderaalreservi juht kõneleb USA Kongressi ees

Föderaalreservi esimees Jerome Powell esitab Washingtonis esindajatekoja finantsteenuste komiteele poolaasta rahapoliitika aruande. Viimastel nädalatel on Powell ja mõned Föderaalreservi poliitikakujundajad kordanud, et nad on valmis jätkama intressimäärade "kõrgemaks pikemaks ajaks" lähenemise rakendamist, väljendades oma rahulolu hinnatrendidega.

Powell ütles veebruaris CBS-ile antud intervjuus, et riigi tööturg ja majandus on tugevad ning märke majanduslangusest silmapiiril ei ole. Powell märkis: "Ma arvan, et majandus on heas seisus ja on põhjust arvata, et see võib paremaks muutuda."

USA mittepõllumajanduslike töökohtade veebruari aruanne

Reedel avaldab USA Tööstatistika Büroo (BLS) veebruari mittepõllumajanduslike töökohtade andmed. NFP näitajad on iga kuu ühed tähtsaimad USA-st pärinevad finantsandmete avaldamised, kuna Föderaalreserv arvestab poliitika kohandamisel muutusi tööturul.

Oodatakse, et näitaja langeb 200 000-ni (jaanuaris oli see 353 000). Kui NFP on umbes 200 000, võib USA dollar langeda, kuna andmed näitaksid, et kõrged intressimäärad on riigi majandust mõjutanud, mistõttu Föderaalreserv hakkaks neid vähendama.

