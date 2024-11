Briti nael langes tööturunäitajate tõttu, Bitcoin tõusis

November 12, 2024 17:38

Teisipäeva hommikul kukkus Briti nael USA dollari suhtes, langedes madalaimale tasemele augustist saadik: raport näitas, et töötuse määr tõusis 4,3%-ni ja palgakasv näitas samuti raugemise märke. Majandusteadlased pakkusid, et Inglise Pank (BoE) võib jätkata intressimäärade järkjärgulist langetamist.

Teistes uudistes: Bitcoin saavutas uue rekordi, tõustes 90 000 dollarini ja ammutades jõudu Donald Trumpi lubadustest krüptovaluutasid toetavama keskkonna kohta. Kuid tema tariifi-retoorika on tekitanud turul ebastabiilsust, samal ajal kui analüütikud püüavad tema järgmiseid samme prognoosida.

Ühendkuningriigi töötus kasvas 4,3% -ni

ÜK riikliku statistikaameti (ONS) täna avaldatud andmete kohaselt tõusis töötuse määr Ühendkuningriigis juuliga võrreldes septembris 4,3%-ni . Juuniga võrreldes tõusis see augustis 4,1% -ni.ONS hoiatas siiski, et tööturunäitajatesse tuleks andmete kogumisega seotud raskuste tõttu suhtuda ettevaatusega.

Sama aruanne näitas, et keskmine tulu ilma boonusteta kasvas aastaga 4,8%, mis on madalaim tase alates 2022. aasta suvest. ONS majandusteadlased kirjutasid: „Palgakasv ilma boonusteta vähenes sel kuul taas, jõudes viimase kahe aasta madalaimale tasemele. Vabad töökohad on taas langenud, nagu nad on teinud juba üle kahe aasta. Koguarv on siiski endiselt veidi kõrgem kui enne pandeemiat."

Goldman Sachs: tariifid võivad paljusid Aasia majandusi mõjutada

Tariifid on jätkuvalt analüütikute seas vestlusteemaks. Goldman Sachsi (GS) majandusteadlased väitsid investoritele saadetud kirjas, et Donald Trumpi võit USA valimistel võib tuua kaasa tariifide kehtestamise mitte ainult Hiina, vaid ka teiste riikide toodetele. Nad märkisid, et kuna Trump ja mõned tõenäoliselt ametisse nimetatavad isikud keskendusid kahepoolsete puudujääkide vähendamisele, on oht, et kasvavad kahepoolsed puudujäägid võivad lõpuks viia USA tariifideni teistele Aasia majandustele.

GS pakkus, et "Aasia kaubanduspartnerid võivad proovida mitmel viisil tähelepanu kõrvale juhtida, näiteks suunates impordi võimaluse korral USA-sse." Tasub teada, et Koreas, Vietnamis ja Taiwanis on ametliku statistika kohaselt toimunud USA suhtes suur kaubanduslik kasv.

Šveitsi riigipanga intressikärped pole kindlad

Šveitsi keskpanga (SNB) aseesimees Antoine Martin ütles, et pank ei ole lubanud intressimäärasid alandada, püüdes intressikärbete ootusi ohjeldada.

"Keskpankadel ei ole kasulik end tulevikku suunatud suhtluse osas kinni siduda, sest praegusest hetkest kuni järgmise otsuseni võivad tingimused muutuda nii, et praegune kommunikatsioon muutub mittekehtivaks ," ütles Martin, lisades, et "kõik sõltub tingimustest detsembris olukorda hinnates."

SNB on üks esimesi keskpanku, kes laenukulusid kärpisid, olles sel aastal intressimäärasid kolm korda alandanud. Majandusteadlased eeldavad, et SNB juhatus kärbib detsembris veel 25 baaspunkti võrra, kuna inflatsioon on Šveitsis jõudnud kolme aasta madalaimale tasemele.

Seda materjali ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ja kutsena ükskõik millise tehingu sooritamiseks finantsinstrumentidega. Palun pange tähele, et antud analüüs ei ole usaldusväärne näitaja praeguse ega tulevase tootluse kohta, sest olukord võib ajaga muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist tutvu finantsteenuse tingimustega, veendu et oled riskidest aru saanud ning vajadusel pea nõu asjatundjaga.