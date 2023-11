BoE juhi sõnul on intressikärbeteks vara, tähelepanu sügisavaldusel

November 22, 2023 15:28

Tähelepanu on koondunud Ühendkuningriigile. Inglise Panga juht jättis ukse avatuks edasiseks rahapoliitika karmistamiseks ja majandusteadlased valmistuvad ÜK rahandusministri sügisavalduseks, mis leiab aset täna pärastlõunal.

Mõned meediaallikad viitavad, et sügisavaldus võib sisaldada nii maksukärpeid kui ka hüvede vähendamist. Sügisavaldus võib mõjutada Briti naela väärtust konkurentide suhtes.

BoE juht: intressikärbeteks on liiga vara

BoE juht Andrew Bailey väitis sõnavõtus rahanduskomitee ees, et turud alahindavad püsiva inflatsiooni riski. Ta lisas, et intressikärbete kaalumiseks on liiga vara. Rahanduskomitee liige Catherine Mann sõnas:⁠ "Ma arvan, et teod räägivad valjemini kui sõnad, eriti tegeledes turgudega. See on peamine põhjus, miks ma usun, et on oluline tegutseda, näidates üles pühendumist eesmärgile," mis vihjab, et edasised intressitõusud võivad olla võimalus.

Andrew Bailey ütles, et Ühendkuningriigi keskpank oli üks esimesi, kes tõstis laenukulusid ja lisas, et kõik peaksid keskenduma 2% inflatsioonieesmärgile, kaugenedes ideest seada uueks eesmärgiks umbes 3%, mis vastaks praegusele inflatsioonitasemele. BoE poliitikakujundajate kommentaarid tõstsid naela, mis saavutas USA dollari suhtes kahe kuu kõrgeima taseme.

RBA protokollid näitavad tahet inflatsiooniga võidelda

Austraalia keskpank (RBA) avaldas teisipäeval oma viimase juhatuse koosoleku protokolli. Analüütikud märkisid, et RBA poliitikakujundajad näivad olevat valmis astuma lisasamme inflatsiooni kontrolli alla saamiseks. Protokollid näitasid, et RBA tõstis 7. novembril laenukulusid, et võidelda leviva mõtteviisiga, nagu ettevõtted saaksid kõrgemad kulud oma klientidele üle kanda.

Nõukogu liikmed märkisid, et riigi eluasemehindade tõus võib viidata, et rahapoliitika ei olnud eriti piirav ning rõhutasid, et baasintressimäär jääb teiste majandustega võrreldes madalamaks.

OPEC+ ministrid arutavad nädalavahetusel nafta tootmist

OPEC+ energeetikaministrid kohtuvad sel nädalavahetusel, et arutada naftatootmise taset ja kohandada oma poliitikat vastavalt. Mõned analüütikud on hoiatanud, et riigid nagu Saudi Araabia võivad naftatootmist veelgi kärpida. Samaaegselt on USA tootmist suurendanud, et katta OPEC+ otsustest tingitud viimaste kuude puudujääk.

JP Morgani analüütikute sõnul võib Brenti toornafta hind 2024. aastal 83 dollari ringis püsida. Lisaks prognoositi, et 2025. aastal on nafta hind umbes 75 dollarit barreli kohta. JP Morgani majandusteadlased eeldavad, et Venemaa ja Saudi Araabia pikendavad oma vabatahtlikke tootmis- ja ekspordikärpeid kuni 2024. aasta esimese kvartalini.

