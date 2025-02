BoE intressimäära otsus ja USA NFP aruanne tähelepanu keskpunktis

Veebruar 05, 2025 13:08

Inglismaa Panga (BoE) intressimäära otsus ja USA mittefarmide palgaarvestuse (NFP) aruanne on kaks andmeväljaannet, mis juhivad tähelepanu ülejäänud nädala jooksul. Turuosalised arutavad endiselt Donald Trumpi tariifiplaane, kuigi Kanada ja Mehhiko juhtumid on järgmiseks kolmekümneks päevaks pausile jäänud.

Aktsiaturud raputasid tariifihirmu kolmapäeval Lõuna-Korea Kospi ja Jaapani Nikkei 225 indeksite tõusuga. Teiste uudiste kohaselt ei vastanud Alphabeti neljanda kvartali tulemused tuluootustele, mis sundis ettevõtte aktsia väärtust langema. Teisest aruandest selgus, et Advanced Micro Devices (AMD) neljanda kvartali andmekeskuste müük ei vastanud prognoosidele, samas kui puhaskasum langes märkimisväärselt.

Inglismaa Panga intressimäära otsus

Neljapäeva hommikul koguneb Inglismaa Keskpanga Rahanduspoliitika Komitee (MPC), et otsustada intressimäärade üle. Majandusteadlased viitavad sellele, et MPC langetab intressimäärasid 25 baaspunkti võrra, mis viib baasintressimäära 4,50%ni.

Ühendkuningriigist saabunud aruannete seeria näitas, et jaemüügi ja teenuste inflatsiooni languse tõttu oli majandus endiselt surve all. Nõrgad arvud võivad sundida BoE-d lõdvendama oma rahapoliitikat, kuna turuanalüütikud prognoosivad selle aasta jooksul kokku 100 baaspunkti suurust intressikärpimist.

ING majandusteadlased märkisid aruandes, et "ootavad, et tema poliitiline avaldus lihtsalt kordab, et edasine järkjärguline leevendamine on tõenäoline, ilma ajastuse kohta kommentaarideta. Neli intressimäära langetamist sel aastal tundub olevat panga baasjuhtum ja see on ka meie arvates. Kuid ärge jätke tähelepanuta agressiivsema leevendamise ohtu selle aasta lõpus. Turgudel on kalduvus koondada BoE Föderaalreserviga samasse kategooriasse, hoolimata sellest, et Ühendkuningriigis näeb makrolugu üha erinevam.

USA mittefarmide palgaarvestuse 2025. aasta jaanuari aruanne

Reedel avaldab USA Tööstatistika Büroo (BLS) jaanuarikuu aruande põllumajandusega mitteseotud palgafondide kohta. Raport mängib rolli selles, kuidas USA Föderaalreserv (Fed) kohandab oma rahapoliitikat.

Turuanalüütikud eeldavad, et NFP näitaja on 170 000, mis on oluliselt madalam kui detsembris 230 000. Siiski tuleb märkida, et detsembri näitaja ületas analüütikute ootusi. USA töötuse määr jääb eeldatavasti muutumatuks 4,1% tasemel.

BLS-i teisipäeval avaldatud JOLTsi aruanne näitas, et detsembris oli avatud töökohtade arv madalaim alates 2024. aasta septembrist. Viimaste JOLTide töökohtade arv oli 7,6 miljonit. See arv jäi alla prognoositud 8,0 miljonile, mis tähistab langust võrreldes novembri 8,1 miljoniga.

Kuld saavutas rekordi

Kulla hind tõusis kolmapäeva hommikul rekordkõrgele, ulatudes 2861,78 dollarini untsi eest. Kuld on sel aastal tõusnud 9%, saades kasu murest seoses võimalike häiretega.

Deutsche Banki majandusteadlased ütlesid kulla hinda kommenteerides The Guardiani ajakirjanikele, et "pole mingit kahtlust, et turud on kogu olukorra pärast üsna närvilised, kuna tariifirisk on endiselt hinnastatud mitmele võtmevarale ja kulla hind saavutas kõigi aegade kõrgeima taseme."

See materjal ei sisalda investeerimisnõuandeid, investeerimissoovitusi, pakkumisi või pakkumisi finantsinstrumentidega tehingute tegemiseks ja seda ei tohi selliselt tõlgendada. Pange tähele, et selline kauplemisanalüüs ei ole praeguse või tulevase tootluse jaoks usaldusväärne näitaja, kuna asjaolud võivad aja jooksul muutuda. Enne mis tahes investeerimisotsuse tegemist peaksite riskide mõistmiseks küsima nõu sõltumatutelt finantsnõustajatelt.