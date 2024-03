BoC jättis intressimäärad muutmata: Kanada dollari väljavaated

Märts 11, 2024 18:27

Kanada majandust on mõjutanud nii kõrged inflatsiooninäitajad kui ka kõrged laenukulud. Kanada keskpank (BoC) oli üks esimesi, kes inflatsiooni vastu võitlemiseks intressimäärasid tõstis. Range rahapoliitika mõjutab ka riigi valuutat. Kuna Kanada majandus on tihedalt seotud naabrist USA-ga, võivad Föderaalreservi sammud ka BoC strateegiat mõjutada.

Selles artiklis anname ülevaate Kanada majandusest, valuutast ja analüütikute prognoosidest.

BoC jättis märtsi koosolekul intressimäärad muutmata

Kolmapäeval, 6. märtsil otsustas BoC nõukogu intressimäärade üle. Teatati, et laenukulusid ei muudeta. Otsus vastas analüütikute prognoosidele. BoC tõstis esimest korda intressimäärasid 2022. aasta märtsis. Sellele järgnes 10 intressitõusu vähem kui 2 aasta jooksul.

BoC juht Tiff Macklem rõhutas, et prioriteediks on inflatsiooni eesmärgi lähedale langetamine. "Me ei taha hoida rahapoliitikat nii piiravana kauem, kui peame. Kuid me ei taha ka ohustada edusamme, mida me inflatsiooni vähendamises teinud oleme," mainis ta oma kohtumisjärgses kommentaaris.

Vaid neli nädalat enne föderaalse eelarve avaldamist kommenteeris Macklem Kanada majandust painava eluasemelaenude küsimust. „Kui kõik muu meie projektsioonis oleks sama ja eluasemeturg tugevam ning valitsussektori kulutused suuremad, oleks majanduskasv tõenäoliselt tugevam ja inflatsioonile avalduv langussurve oleks tõenäoliselt väiksem. Seega on see midagi, millega peaksime oma intressimäära määramisel arvestama,“ märkis ta.

Kanada majandus vältis nõrga majanduskasvuga majanduslangust

Kanada statistikaamet teatas 29. veebruaril, et Kanada reaalne sisemajanduse koguprodukt kasvas aastapõhiselt 1%, ületades kõiki prognoose, sealhulgas BoC omi 2023. aasta viimaseks kvartaliks.

Raportis mainiti, et neljanda kvartali kasvu ajendas ekspordi hüppeline kasv, samas nii eluaseme- kui ka äriinvesteeringud vähenesid. Samuti märgiti, et 2023. aastal kiirenes majanduskasv viimase seitsme aasta aeglaseimas tempos.

Parlamentaarne eelarvebüroo (PBO) prognoosib järgmisel aastal aeglast majanduskasvu alla 1%, kuid 2025. aastal peaks kasvutempo taas kiirenema. 5. märtsil ütlesid PBO analüütikud, et aeglane majanduskasv on praegu olemasoleva teabe põhjal hetkel nende parim hinnang, kuid alati võib esineda üllatusi. Samuti ütlesid nad seoses intressimääradega, et "kui BoC viibib või võtab intressimäära langetamisega kauem aega, võib see majanduskasvu pidurdada."

Analüütikute arvamused

Vaatame, mida majandusteadlased intressimäärade ja Kanada dollari väljavaadete kohta prognoosivad.

ING: kärbe juunis?

Hollandi ING panga analüütikud arvavad, et BoC poliitikakujundajad ei hakka intressimäärasid enne suve algust märkimisväärselt langetama. 6. märtsil avaldatud aruandes märgitakse: "On ebatõenäoline, et BoC tunneb end piisavalt mugavalt, et järgmisel kohtumisel 10. aprillil poliitikat lõdvendada, kuid näeme korralikku võimalust intressimäärade alandamiseks alates 5. juuni kohtumisest. Varasemate intressitõusude mõju kestab endiselt, kuna üha rohkemate laenuvõtjate jaoks tõusevad Kanada hüpoteeklaenude intressimäärad jätkuvalt, sest nende hüpoteeklaenude intressimäärad muutuvad fikseeritud intressiga perioodi lõppedes. See suurendab leibkondadele avaldatavat finantssurvet, vähendades nii tarbijate kulutusi kui ka inflatsiooni."

Kujutatud: Admirals MetaTrader 5 - USD CAD päevagraafik. Aeg: 1. september 2023 – 11. märts 2024. Jäädvustatud: 11. märts 2024. Varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

ING spetsialistid arvavad, et koguinflatsioon võib langeda tagasi 2% -ni selle aasta teisel poolel, mitte 2025. aastal, olles vastuolus BoC prognoosidega. ING raportis prognoositakse, et Kanada dollar võib selle aasta teisel poolel olla väärt umbes 1,30 USA dollarit.

Commerzbank: CAD võib tõusta

Commerzbanki majandusteadlased väidavad, et Kanada dollar, mida kauplejad kutsuvad "Loonieks", võib lähikuudel tõusta. CAD/USD paari BOC intressiotuse järgset väljavaadet analüüsides kirjutati: "BoC jättis oma baasintressimäära 5% juures muutmata. Samal ajal jätkas BoC rõhutamist, et intressimäärade kärpimisest on liiga vara rääkida. Avalduses säilitati ka viide jätkuvatele inflatsiooni väljavaadetega seotud riskidele. Üldiselt oli see üpris hawkish otsus. Mõned turuosalised ootasid avalduses leebemat tooni. Asjaolu, et BoC seda ei pakkunud, kinnitab meie seisukohta, et BoC tõenäoliselt intressimäärasid enne Föderaalreservi ei vähenda. Seetõttu näeme lähikuudel jätkuvalt CAD-i kasvupotentsiaali."

Kujutatud: Admirals MetaTrader 5 - USD CAD kuugraafik. Aeg: 1. jaanuar 2013 – 11. märts 2024. Jäädvustatud: 11. märts 2024. Varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

CIBC: nõrk majanduskasv, oota aprilli aruannet

Kuigi Kanada dollar tänu BoC rahapoliitilisele hoiakule tõusis, ei jätnud CIBC analüütikud mainimata, et majanduskasv on endiselt nõrk, kuigi näitajad on oodatust paremad. Aruandes mainitakse, et järgmise kuu rahapoliitika aruanne võib heita majanduse seisule valgust, lisades, et aprilli aruanne peaks lisaks värskele prognoosile näitama inflatsioonivastases võitluses piisavat positiivset, et valmistada turge ette intressikärpeks juunis, eeldusel, et järgmise kuu seda otsust toetavad. "Kuid praegu on üldine sõnum see, et on liiga vara kärpida ja et nad peavad nägema inflatsiooni osas rohkem edusamme," lisasid nad.

