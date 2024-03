Austraalia tarbijahinnaindeks langes, Jaapani jeen 34 aasta madalaimal tasemel

Märts 27, 2024 16:34

Eelseisvate lihavõtete tõttu on see nädal finantsandmete avaldamise osas varasematega võrreldes suhteliselt rahulik. Pika nädalavahetuse eel on analüütikute tähelepanu tõenäolislet Tokyo tarbijahinnaindeksil ning USA ja Ühendkuningriigi SKP andmetel.

Kuigi Jaapani keskpank tõstis eelmisel nädalal intressimäärasid, langes kolmapäeva hommikul Jaapani jeen USA dollari suhtes madalaimale tasemele 1990. aastast saadik. Jaapani rahandusminister Shun'ichi Suzuki ütles, et valitsus jälgib tähelepanelikult olukorda ja rõhutas, et vajadusel tegutsetakse vastavalt. Ta keeldus ütlemast, kas see tähendab, et sekkumine valuutaturul on üks võimalus.

Austraalia veerbuari tarbijahinnaindeks

Austraalia statistikaamet (ABS) avaldas täna veebruarikuu tarbijahinnaindeksi inflatsiooniaruande. Uuringu kohaselt tõusis inflatsioon veebruaris 3,4%, mis on sama jaanuari näitajaga, kuid veidi alla turu oodatud 3,5%.

Alusinflatsioon langes jaanuari 4,1% tasemelt 3,9%-le. Moody's Analyticsi majandusteadlased leidsid, et inflatsioon läheneb Austraalia Reservpanga (RBA) 2-3% eesmärgile, lisades, et "osalised andmed näitavad, et inflatsioon langeb selle aasta [märtsi] kvartalis aastapõhiselt 3,35%-ni, vähenedes detsembri kvartali 4,1%-lt".

RBA juhatus koguneb 7. mail, et otsustada intressimäärade üle. Keskpanga juht Michele Bullock on rõhutanud, et RBA sooviks enne intressimäärade alandamist näha rohkem andmeid, mis toetavad inflatsiooni langust.

BoE poliitikakujundaja Mann: oodatakse liiga palju intressikärpeid

BoE rahapoliitika komitee (MPC) liige Catherine Mann ütles ajakirjanikele, et majandusteadlaste prognoositud intressikärbete arv on võib olla liiga suur. Mann ütles Bloomberg TV-le, et "nad ootavad liiga palju kärpeid – see on minu isiklik seisukoht – ja nii et mõnes mõttes ei pea ma kärpima, sest turg juba teeb seda."

Catherine Manni peetakse üheks kõige agressiivsemat intressipoliitikat toetavaks komitee liikmeks. Mann märkis, et „aset on leidnud märkimisväärne lõdvendamine, isegi pärast eelmise nädala hääletust".

Tokyo märtsi tarbijahinnaindeks

Jaapani statistikaamet avaldab neljapäeva hommikul märtsi Tokyo tarbijahinnaindeksi. Majandusteadlased ootavad Tokyo tarbijahinnaindeksi baasinflatsiooniks 2,4%, mis kujutab veebruari 2,5%-ga võrreldes väikest langust.

ING majandusteadlased arvavad, et "valitsuse energiatoetusprogramm on olnud igakuiste inflatsiooninäitajate kõikumise peamine põhjus ja me eeldame, et Tokyo tarbijahinnaindeks langeb aastapõhiselt eelmise kuu 2,6%-lt 2,4%-le."

Eelmise nädala veebruari riiklikud tarbijahinnaindeksi inflatsiooniandmed näitasid aastapõhist tõusu jaanuari 2,2%-lt 2,8%-ni. See näitaja ületas tublisti Jaapani Panga (BoJ) 2% eesmärki.

