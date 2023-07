Austraalia tarbijahinnaindeks annab vihjeid RBA järgmiste sammude kohta

Juuli 25, 2023 16:25

Kolmapäeva hommikul avaldatav Austraalia teise kvartali tarbijahinnaindeks võib mõjutada Austraalia Reservpanga (RBA) augusti intressiotsust.

Austraalia tarbijahinnaindeksi varjutavad tõenäoliselt hiljem sel nädalal avaldatavad USA Föderaalreservi (Fed), Euroopa Keskpanga (EKP) ja Jaapani Panga (BoJ) intressiotsused.

Hiina aktsiad tõusid varahommikul, sest Hiina poliitbüroo lubas esmaspäeval suurendada poliitilist toetust sisetarbimise suurendamiseks.

Austraalia teise kvartali tarbijahinnaindeks

Kolmapäeva hommikul avaldab Austraalia statistikaamet (ABS) riigi tarbijahinnaindeksi. Majandusteadlased ootavad inflatsiooniks aastapõhiselt 6,2%, mis on madalam kui esimeses kvartalis registreeritud 7%. Samuti prognoosivad nad, et kvartalipõhine inflatsioon võib langeda 1%-ni (1,4%-lt).

RBA otsustas jätta intressimäärad oma viimasel rahapoliitilisel kohtumisel muutmata, kuid analüütikud arvavad, et tarbijahinnad võivad sundida keskpanka augusti kohtumisel tegutsema. Töötuse määr on endiselt mitme aasta madalaimal tasemel, aga inflatsiooninäitajad jäävad RBA sihttasemest kaugele.

Goldman Sachs: toornafta hinnad tõenäoliselt tõusevad

Goldman Sachsi avaldatud raportis prognoositakse lähitulevikus toornafta hinna tõusu. Väidetakse, et kõigi aegade suurim nafta nõudlus võib viia "märkimisväärse puudujäägini". Juunis ennustas Rahvusvaheline Energiaagentuur, et ülemaailmne naftanõudlus kasvab 2023. aastal 2,4 miljoni barreli võrra päevas, ületades eelmise aasta 2,3 miljoni barreli suurust kasvu.

CNBC-ga rääkides ütles Goldman Sachsi naftauuringute juht, et kuna ebakindlus naftanõudluse osas on niivõrd suur, võivad investorid tahta suuremat potentsiaalset tootlust, et kompenseerida nõudlust puudutavast ebakindlusest tulenevat riski. Ta lisas, et teisel poolaastal on oodata üpris suuri puudujääke, kusjuures kolmandas kvartalis võib see olla peaaegu 2 miljonit barrelit päevas. Goldman Sachsi kohaselt tõuseb toornafta hind 2023. aasta lõpuks 86 dollarini barreli kohta.

Hiina juhtkond: majandus seisab silmitsi uute väljakutsetega

Covid-19 ajastust väljunud Hiina majandusest pärinevad andmed on näidanud, et sisenõudlus kannatab ja mõned analüütikud kahtlevad, kuidas ja kas majanduse elavdamise plaanid õnnestuvad.

Hiina poliitbüroo ütles, et hoiab jüaani vahetuskursi stabiilsena, toetades samaaegselt sisenõudluse kasvu. Samuti rõhutati, et väliskeskkond on keeruline, lisades, et jätkatakse ettevaatliku rahapoliitika rakendamist.

