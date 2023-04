Austraalia inflatsiooninäitajate ootuses

Aprill 25, 2023 18:22

Esimese kvartali Austraalia tarbijahinnaindeks on investorite ja kauplejate jaoks selle nädala oodatuim info. Oodatakse, et Austraalia Reservpank (RBA) võtab arvesse inflatsiooninäitajaid ning see võiks mõjutada Austraalia dollari väärtust.

Esimese kvartali inflatsiooniaruanne

Austraalia statistikaamet (ABS) avalikustab inflatsiooninäitajad kolmapäeva hommikul. Arvatakse, et inflatsioon on kvartalipõhiselt 1,3% ja aastapõhiselt 6,9%.

Commonwealth Bank of Australia (CBA) majandusteadlased eeldavad, et aastane inflatsioon saavutas haripunkti eelmise aasta lõpus. Kuupõhine tarbijahinnaindeks peaks näitama, et Austraalias leiab aset kaupade disinflatsioon. Eeldatakse, et teenuste inflatsioon on hinnatõusu peamine tekitaja.

Euroopa Keskpanga sõnavõtud

Euroopa Keskpanga (EKP) poliitikakujundajad on arutlenud euroala keskpanga rahapoliitika üle. Panga peaökonomist Philip Lane ütles ajakirjanikele, et värskeimad finantsandmed toetavad uut intressitõusu mais ning märkis, et mõistlik ei ole rahapoliitika karmistamist peatada.

Euroopa Keskpanga juhatuse liige ja Prantsusmaa keskpanga president Francois Villeroy de Galhau ütles, et euroala inflatsioon peaks 2024. aasta lõpuks langema 2%-ni ning toiduainete inflatsioon hakkab tõenäoliselt selle aasta teisel poolel leevenema.

EKP juhatuse liige Isabel Schnabel ütles Politico ajakirjanikele, et 50-baaspunktiline intressimäära tõus on võimalik. Ta märkis, et vajadus täiendavate intressimäära tõusude järele on selge, kuid nende suurus sõltub majandusandmetest. Näha on vaja baasinflatsiooni püsivat langust, mis annaks meile kindlustunde, et rakendatud meetmed on hakanud toimima.

Jaapani keskpanga juhi kommentaarid

Jaapani keskpanga juht Kazuo Ueda märkis Jaapani parlamendis peetud kõnes, et trendiinflatsioon jääb alla 2%, kuid on järk-järgult kiirenemas, mis on osaliselt tingitud rahapoliitika lõdvendamise mõjust.

Ta lisas, et rahapoliitika karmistamine võib tulevikus inflatsiooni pärssida, mis tõenäoliselt juba aeglustub impordikulude mõju hajumise tõttu. Lisaks toonitas, et oodatust madalama inflatsiooni risk on suurem, kui oodatust kõrgema inflatsiooni risk, mistõttu BoJ ei karmista rahapoliitikat.

Saksamaa majandus ei parane

Saksamaa IFO ärikliima indeks tõusis aprillis 93,2-lt 93,6-le, mis jäi siiski alla oodatud 94-le.

IFO uuring näitas, et riigi majandus ei näita olulise paranemise märke. Majandus ei ole piisavalt aktiivne ning hinda tõsta soovivate ettevõtete hulk on vähenenud.

Seda materjali ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ja kutsena ükskõik millise tehingu sooritamiseks finantsinstrumentidega. Palun pange tähele, et antud analüüs ei ole usaldusväärne näitaja praeguse ega tulevase tootluse kohta, sest olukord võib ajaga muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist tutvu finantsteenuse tingimustega, veendu et oled riskidest aru saanud ning vajadusel pea nõu asjatundjaga.