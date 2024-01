Analüütikute tähelepanu on EKP intressiotsusel ja juhatuse avaldusel

Jaanuar 24, 2024 17:36

Euroopa Keskpanga (EKP) intressiotsus on ülejäänud nädala kõige oodatum finantssündmus. Analüütikud püüavad prognoosida, millal pank hakkab laenukulusid vähendama.

Hongkongi Hang Sengi aktsiaindeks tõusis kolmapäeval 3% pärast seda, kui Hiina Rahvapank (PBoC) teatas aasta esimesest kohustusliku reservi (RRR) kärpest. Kärbe saab olema 50 baaspunkti. 2023. aastal vähendas PBoC RRR-i kaks korda 25 baaspunkti võrra. Hiina keskpnaga poliitikakujundajate eesmärk on tugevdada Hiina majandust, millel koroonajärgne taastumine on keeruliseks osutunud.

EKP intressiotsus

Neljapäeval teatab EKP nõukogu oma intressiotsusest. Enamik majandusteadlasi arvab, et Christine Lagarde'i juhitud nõukogu jätab laenukulud muutmata. Siiski püütakse kohtumisjärgsest avaldusest vihjeid EKP rahapoliitika tulevikuplaanide kohta otsida.

Euroala intressimäärad on praegu viimase 22 aasta kõrgeimal tasemel. Davosis toimuva Maailma Majandusfoorumi aastakoosolekul Bloombergi ajakirjanikega kõneldes märkis Lagarde: "On tõenäoline, et vähendame intressimäärasid suveks."

MUFG Banki analüütikud märkisid, et euro on 2024. aastal G10 riikide seas tootluse pooles kolmas valuuta, ja nad ootavad, et EKP jätkab selle nädala poliitikakohtumisel suhteliselt karmi tooniga, mis on aidanud toetada eurot selle aasta alguses. "Euroala intressimäärade turg on selle aasta lõpuks juba eemaldanud umbes 40 baaspunkti ulatuses eeldatavaid kärpeid," lisasid nad.

Tokyo tarbijahinnaindeksi jaanuari aruanne

Jaapani statistikaamet avaldab neljapäeva õhtul Tokyo tarbijahinnaindeksi jaanuarikuu inflatsiooniandmed. Reutersi küsitletud analüütikud prognoosivad, et Tokyo tarbijahinnaindeksi põhinäitaja langeb esimest korda viimase 19 kuu jooksul alla 2%. Eelmisel reedel avaldatud andmed näitasid, et Jaapani baasinflatsioon oli detsembris 2,3%, mis on kõrgem kui Jaapani Panga seatud 2% eesmärk.

MUFG panga analüütikud arvasid, et praegust olukorda arvestades on ebatõenäoline, et jeen püsivamalt tugevneks. Aruandes märgiti, et kuigi nad ootavad, et BoJ lõpetab jeeni toetamiseks negatiivsed intressimäärad, mis kõrvutuks suurte keskpankade, nagu Föderaalreserv, intressikärbetega, on hiljutine hinnakäitumine näidanud, et tõenäoliselt on veel enneaegne eeldada, et jeen praeguses olukorras püsivamalt tugevneks.

Endine Fedi juhatuse liige Bullard: intressikärpe võimalus märtsis

Endine St. Louisi Föderaalreservi (Fedi) juht James Bullard pakkus, et Fedi juhatus võiks alustada intressimäärade kärpimist juba märtsis, enne kui tarbijahinnaindeksi inflatsioon langeb 2%-ni, kuna muidu võidakse liiga hiljaks jääda. Bullard ütles: "Kui inflatsioon on kusagil 2% ja 2,5% vahel ja te pole ikka veel poliitika määra liigutanud, siis peate võib-olla väga agressiivselt liikuma, 50 baaspunktiga koosolekul või midagi, ja see oleks keeruline."

Seda materjali ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ja kutsena ükskõik millise tehingu sooritamiseks finantsinstrumentidega. Palun pange tähele, et antud analüüs ei ole usaldusväärne näitaja praeguse ega tulevase tootluse kohta, sest olukord võib ajaga muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist tutvu finantsteenuse tingimustega, veendu et oled riskidest aru saanud ning vajadusel pea nõu asjatundjaga.