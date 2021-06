Adobe teatas suurepärastest kvartalitulemustest

Eilse kauplemissessioni lõpus saime teada Adobe teise kvartali kvartalitulemused, mis ületasid turgude ootuseid.

Täpsemalt, nagu näeme nendest tulemustest, on Adobe kasum aktsia kohta 3,03 dollarit ja kogutulu 3,84 miljardit dollarit. Turg ootas kasumiks aktsia kohta 2,81 dollarit ja 3,73 miljardi dollari suurust kogutulu.

Pärast neid positiivseid tulemusi kaupleb Adobe aktsia positiivselt, tõustes pärast eilset kauplemissessioni 551,36 dollari tasemele, mis tähistab 1.48%-list tõusu.

Tehniliselt öeldes on hind pärast kõigi aegade tippude märkimist 14. juunil praegu 23,6% fibonacci retracement-tasemel, mis toimib tema peamise toetustasemena. Nagu päevagraafikult näeme, on hind üleostetud tasemel ning kaupleb oma 18 sessiooni libisevast keskmisest eemal, ehkki selle taseme saavutamiseks peaks hind purustama mitu toetustaset.

Positiivsed tulemused võivad anda hinnale uue hoo, ehkki praeguste üleostetud tasemete tõttu ei saa me välistada, et hind võib jätkata korrektsiooniga, et hiljem uus positiivne hoog sisse saada, seega olema väga tähelepanelikud ning hinnategevust jälgima.

Allikas: Admiral Markets MetaTrader 5. Adobe päevagraafik. Andmevahemik: 14. veebruar 2020 - 18. juuni 2021. Valmistatud 18. juunil 2021 kell 12.00 CEST. Pange tähele, et varasemad tootlused ei taga tulevast tootlust.

Hindade areng viimase viie aasta jooksul

2020: 51,64%

2019: 45,78%

2018: 29,10%

2017: 70,22%

2016: 9,59%

Adobe on oluline San Jose'is asuv Ameerika ettevõte, mis on pühendatud selliste programmide ja tarkvara loomisele, mis paistavad silma peamiselt veebilehtede ja piltide redigeerimise ja kujundamise maailmas selliste programmide kaudu nagu Photoshop, Adobe Flash Player.

TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, hinnangute, prognooside, ennustuste, turuülevaadete, nädalaprognooside ning mistahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edapidi „Analüüs"), mis on avalikustatud Admiral Marketsi veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

1. See on turunduskommunikatsioon. Sisu avaldatakse ainult informatiivsel eesmärgil ja seda ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena. See ei ole koostatud kooskõlas investeerimisuuringute sõltumatuse edendamiseks kavandatud juriidiliste nõuetega ning selle suhtes ei kohaldata enne investeerimisuuringute levitamist mingisugust ärikeeldu.

2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Analüüsis esitatud teabele või mitte.

3. Klientide huvide kaitsmiseks ning Analüüsi objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.

4. Analüüsi on koostanud sõltumatu analüütik (Roberto Rojas, edaspidi "autor") autori isiklike hinnangute põhjal.

5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Analüüsi allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Analüüsis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.

6. Analüüsis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Marketsi poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.

7. Võimendatud tooted (sealhulgas hinnavahelepingud), on spekulatiivse iseloomuga ning võivad kaasa tuua nii kahju kui kasu. Enne kauplemise alustamist palume teha kindlaks, et mõistate täielikult kaasnevaid riske