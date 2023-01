3 stsenaariumi, mida kaaluda, kui uuendused viraalseks muutuvad

Jaanuar 06, 2023 15:41

See algajatele suunatud blogi on käsitleb kauplemis- ja investeerimisuudised ja oskust info filtreerida vastavalt oma finantseesmärkidele. Mis juhtub siis, kui levib info innovatsioonist, mis on haaranud turu tähelepanu? Isegi kõige kogenumad kauplejad ja investorid võivad leida end olukorrast, kus nende võime teha kaalutletud otsuseid on elevuse tõttu tahaplaanile jäänud.

On kerge hoogu sattuda kui toode, ettevõte või teenus teenib rohkelt tähelepanu ja tundub, et kõik räägivad sellest. Enne taoliste varadega kauplemist või investeerimist oleks kasulik kaaluda kolme järgnevat stsenaariumi.

1. Uusim tehnoloogia (mida veel vähesed mõistavad)

Tehisintellekti projekt ChatGPT võttis vaid viis päeva, et koguda miljon kasutajat, kellest paljud mõtlevad ikka veel, mida sellega teha, peale sellega oma külmkapi sisu jagamise ja retseptisoovituste küsimise.

Hoolimata sellest, kui palju lõbu see sotsiaalmeediaplatvormidel nagu TikTok pakub, ütles ChatGTP asutaja Sam Altman, et ta ei ole kindel, kuidas tema investoritele tagasi makstakse ja et lõpuks palub ta ChatGPT-lt endalt sellele küsimusele vastuseid. Vestlusroboti rahaks tegemine on teine küsimus. Hetkel on see tasuta ja Sam Altman ütles, et tulevikus võidakse kehtestada tasu vestluse kohta. Tehisintellektist vestlusrobotiga kaasnevad kulud on aga äärmiselt kõrged.

AI näib olevat teel kriitilise massi poole ja seda kujundab suhtlemine miljonite inimestega. Otsustades tähelepanu järgi, mida uudis saab, on see põnev areng. Kuid tõeline potentsiaal, mida see võib investorite ja kauplejate jaoks omada ei ole ilmselt praegu vaid võib olla tulevikus.

Metaversum ja liitreaalsus on samuti näited potentsiaalselt murrangulistest tehnoloogiatest, mis võivad saada sama suurteks kui sotsiaalmeedia veebilehed praegu – seda aga millalgi tulevikus.

Digitaalsete valuutade, nagu Bitcoin, volatiilne ajalugu on veel üks hea näide uuenduslike finantsinstrumentide ebakindlast teest. Üks küsimus, mida küsida, on see, milline on selliste uuenduste riskitase ja kui mugav see teie jaoks on?

Kuigi on oluline jälgida tehisintellekti ja teiste uuenduslike toodete arengut, on turgudel algajana oluline sellega kaasnevat teadmatust meeles pidada.

2. Uusim meditsiiniline läbimurre (ja arusaamatu žargoon)

Näib, et meditsiiniliste läbimurrete teadetele järgneb suur arv eksperte ja mitte-eksperte, kes jagavad oma arvamusi selle kohta, kuidas just meditsiiniajalugu on tehtud.

Nagu pandeemia ajal näha, levis näiteks MRNA vaktsiini manustamissüsteemide kohta palju valeinformatsiooni ja vastuolusid. Sellistes olukordades on mõistlik veenduda, et teabeallikal on tõepoolest tugev seos meditsiinivaldkonnaga.

Arvestades, et farmaatsia on aktsiate jaoks oluline sektor, on igal uuel ravimil potentsiaal palju tähelpanu saada, seda nii valeinformatsiooni kui ka üldsuse huvi tõttu tervishoiu vastu või nende mõlema kombinatsiooni tulemusel. Viraalse uudise mõju on olemuselt lühiajaline ja sellel võib olla äkiline mõju aktsiahindadele, kuid see võib sama kiiresti ka hääbuda. Info oma finantseesmärkide kontekstis hindamine on enne reaalselt investeerimist oluline samm.

3. Gurud, juhid ja popkultuuri äritegelased

Uuendusliku tehnoloogia ja teiste toodete mõju suurendavad gurud, juhid ja popkultuuri äritegelased, kellel on sotsiaalmeedias suur mõjuvõim. Mõttejuhi või suunamudija üks säuts võib põhjustada reaktsioonide laine, mis levib edasi veebi viraalse olemuse tõttu.

Kui kõik teised pööravad tähelepanu viraalsetele säutsudele ja postitustele, on see võimalus taiplikel kauplejatel ja investoritel keskenduda selle asemel ettevõtte põhinäitajatele. Vähesed asjad on paljastavamad kui kasumit, kahjumit, kulusid ja kohustusi kujutavad numbrid. Finantsaruandel on raske viraalseks muutuda, kuid selles sisalduv teave näitab ettevõtte kohta palju.

Kokkuvõtteks võib öelda, et viraalsed uuendused võivad ajaga unustusse vajuda või saada finantsturgude järgmiseks tulevikutrendiks. Usaldusväärse teabe väljaselgitamine võib näida igavam kui viimaste uudiste jälgimine, kuid pikas plaanis võib see kasulikumaks osutuda.

Kas teile pakub huvi makromajanduslike uudiste põhjal kauplemine? Õppige selle kohta Admiralsi tasuta veebikoolitustel, kus te saate kohtuda ja suhelda kogenud kauplejatega ning vaadata reaalajas kauplemissessioone.

Tasuta veebikoolitused Võta osa reaalajas veebikoolitustest, mida viivad läbi meie eksperdid REGISTREERU TASUTA